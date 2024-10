Alonso critica Lawson por manobra nos EUA e dispara: ‘Carreira dele que está em jogo’

Ao reduzir a velocidade devido à manobra de Lawson, Alonso ainda perdeu mais um posto para Esteban Ocon, que logo atacou o piloto da RB (Visa Cash App RB) e completou a ultrapassagem dupla. A disputa rendeu até uma reclamação do asturiano pelo rádio: “Esse cara da AlphaTauri é um idiota”, disse — ignorando a nova identidade da equipe rival.

O momento fez com que o espanhol fosse cobrar Liam diretamente após a corrida, bastante irritado com o comportamento do novato. Ao falar com a imprensa, fez questão de se aprofundar nas críticas ao piloto da RB.