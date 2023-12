Michael Schumacher faturou sete títulos mundiais de Fórmula 1, marcou uma geração de fãs e se tornou um grande ícone do esporte. Um acidente sofrido em 29 de dezembro de 2013, no entanto, tirou de cena um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Desde então, um suspense ronda o estado de saúde do alemão de 54 anos, que não foi mais visto publicamente. As informações são cada vez mais escassas.

Amigos de Schumacher e familiares não falam sobre como está o alemão após tantos anos. Com certa frequência, tomam as manchetes de jornais e sites mundo afora declarações de pessoas do círculo pessoal do ex-piloto. Mas faltam explicações e sobram frases de efeito pouco elucidativas.

Há alguns dias, Stefano Domenicali, chefão da Fórmula 1, fez forte desabafo sobre a situação de Schumacher. “O acidente dele em Meribel parece que foi ontem, são episódios que mudam sua vida. Por respeito a ele e a sua família, devemos ficar perto dele, esta situação difícil permanece. O que há entre mim e a família permanece privado, mas viver assim por dez anos é algo que você nunca desejaria nem para o seu pior inimigo”, disse Domenicali, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Michael Schumacher sofreu um grave acidente enquanto esquiava. Foto: 14/01/2000. Foto: Ercole Colombo/ Reuters

Um dos poucos que mantém contato com os familiares de Schumacher é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, escuderia onde o alemão trabalhou ao lado de Rubens Barrichello e faturou cinco títulos mundiais na Fórmula 1. O filho do piloto, Mick Schumacher, reserva da Mercedes, tampouco comenta sobre o estado de saúde do pai. Recentemente, Todt afirmou que assistia a algumas corridas ao lado de Michael.

Relembre agora o que aconteceu com Schumacher e fatos importantes sobre o alemão desses últimos 10 anos:

Dezembro de 2013

Após retornar ao automobilismo em 2009, Schumacher decidiu se aposentar definitivamente da Fórmula 1 em 2012. Em 29 de dezembro de 2013, estava esquiando na estação de Meribel, nos Alpes Franceses, com seu filho Mick - hoje piloto e à época com 14 anos -, quando sofreu um terrível acidente.

Schumacher sofreu grave acidente na estação de esqui de Meribel - 30/12/2013. Foto: Ruben Sprich/ Reuters

O alemão estava em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Ele usava capacete, mas bateu a cabeça e sofreu uma grave traumatismo craniano que o deixou em coma por meses. Schumacher ficou internado no hospital de Grenoble, que fica próximo à região do acidente, e passou por duas intervenções cirúrgicas.

Junho de 2014

No período em que ficou internado na França, Schumacher mostrou alguns sinais de melhora, que encorajaram os médicos. Em junho de 2014, o ex-piloto acordou do coma e foi transferido para outro hospital, saindo de Grenoble para Lausanne, na Suíça.

Hospital em Grenoble, onde Schumacher ficou internado. Foto: Robert Pratta/ Reuters

Setembro de 2014

Em setembro do mesmo ano, Schumacher deixou o hospital para seguir com o tratamento em sua casa, em Lake Geneva, na Suíça, onde foi montada uma UTI. Sem detalhes dos médicos e dos familiares, Schumacher passou a ser cuidado pela mulher, Corinna Betsch, e por uma equipe médica. Sempre houve esperança de sua recuperação. Havia uma expectativa que a família do alemão se mudasse para Mallorca, na Espanha, mas isso não aconteceu.

Setembro de 2019

Em 2019, Schumacher foi levado de ambulância a Paris, capital francesa, para um tratamento experimental com células-tronco no hospital Georges Pompidou. De acordo com o Le Parisien, o objetivo era uma ação anti-inflamatória. Mas não houve informações sobre resultados positivos das técnicas médico francês Philippe Ménasché.

Schumacher fez um tratamento experimental no hospital Georges Pompidou, em Paris. Foto: Charles Platiau/ Reuters

Setembro de 2021

Uma das poucas vezes que Corinna falou ao público foi no documentário “Schumacher”, da Netflix, no qual ela dá um depoimento comovente sobre o estado de saúde do marido. “Todo mundo sente falta de Michael, mas ele está aqui. Diferente, mas ele está aqui e isso nos dá força, eu acho”.

Corinna Schumacher e sua filha Gina-Maria durante cerimônia de homenagem a Michael em Colônia. - 20/07/2022. Foto: Marius Becker/ Reuters

Por que o estado de saúde de Michael Schumacher não é atualizado?

O advogado da família Schumacher para assuntos envolvendo a imprensa, Felix Damm, concedeu uma entrevista para o portal alemão LTO (Legal Tribune Online) em outubro de 2023 em que esclarece alguns pontos envolvendo os motivos que fizeram os familiares do ex-piloto ocultarem do público e da mídia informações sobre o estado de saúde do heptacampeão.

“(Disponibilizar um relatório concreto sobre a saúde de Schumacher) Sempre foi uma questão de proteger coisas privadas. Claro, discutimos muito sobre como isso é possível. Então também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo para fazer isso. Mas isso não teria sido tudo e teria de haver ‘boletins instáveis’ constantemente atualizados. Porque, como afetados, não cabe a vocês acabar com a mídia. Eles poderiam retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: ‘E como é agora?’, um, dois, três meses ou anos após o relatório. E se quiséssemos então tomar medidas contra esta denúncia, teríamos de lidar com o argumento da autoexposição voluntária”, explicou Damm.

Médicos concederam entrevista coletiva em Grenoble para atualizar a situação de Schumacher em 2013. Foto: 31/12/2013. Foto: Charles Platiau/ Reuters

O advogado menciona a questão da “autoexposição voluntária”, porque este foi um tema recorrente nas batalhas jurídicas que a família Schumacher travou para impedir a divulgação de determinados conteúdos sobre o estado de saúde do alemão. Ele se refere ao fato de que a própria família, acompanhada de médicos, deu publicidade a informações sobre o ex-piloto da Ferrari logo após o acidente.

“Em princípio, ninguém pode reivindicar a privacidade de fatos que eles próprios tenham divulgado voluntariamente ao público. Neste contexto, a jurisprudência fala da auto-abertura da esfera privada. É por isso que tivemos de lidar repetidamente com o argumento da ‘autoexposição’ em processos judiciais. No final das contas, ficou provado que estávamos certos. Decidiu-se que as declarações na conferência de imprensa eram tão genéricas que não deveriam ser feitas especulações sobre o estado de saúde. Além disso, era questionável se as informações seriam fornecidas voluntariamente quando solicitadas por centenas de jornalistas que cercaram o hospital durante dias”, afirmou Damm.