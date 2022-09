Miller ganha etapa do Japão da MotoGP; Bagnaia cai na última volta e Quartararo é oitavo

Em uma corrida onde os postulantes ao título passaram por coadjuvantes, o australiano Jack Miller foi o centro das atenções ao vencer a etapa do Japão na madrugada deste domingo, em Motegi. Foi a primeira vitória do piloto da Ducati nesta temporada, que teve Brad Binder em segundo lugar e Jorge Martín completando o pódio na terceira colocação. Após a surpreendente pole conquistada sob muita chuva no sábado, o espanhol Marc Márquez teve problemas com a sua Honda, mas conseguiu se recuperar e terminou a prova em quarto lugar.

Com uma vitória sem grandes sustos após assumir a liderança, Miller festejou o resultado no Japão. “Desde sexta-feira, me senti muito bem na pista. Gosto muito dos torcedores japoneses, adoro correr no Japão. Estou muito feliz, vou casar daqui a pouco e essa vitória foi muito importante”, afirmou o australiano.

Sem os postulantes ao título no pódio, o resultado no Japão acabou favorecendo o líder Fábio Quartararo que terminou a prova em oitavo lugar. Na última volta Francesco Bagnaia forçou uma ultrapassagem sobre o próprio francês, mas acabou caindo e abandonando a disputa.

Australiano Jack Miller, da Ducati, venceu a etapa japonesa da MotoGP. Foto: KIMIMASA MAYAMA/EFE/EPA

Com isso o piloto da Yamaha viu sua a diferença na classificação do Mundial aumentar. Quartararo soma agora 219 pontos enquanto Bagnaia segue com 201. Terceiro colocado no Mundial de pilotos com 194 pontos, Aleix Espargaró também não pontuou. Ele teve problemas na volta de apresentação e precisou recorrer à moto reserva, largando dos boxes. Sem força para brigar por pontos o espanhol terminou em 16º lugar.

A próxima etapa de MotoGP acontece no próximo dia 2 de outubro e vai ser disputada na Tailândia

A largada da prova contou com Brad Binder ocupando a liderança logo de início deixando para trás Marc Márquez. O piloto da Honda seguiu perdendo posições e viu Miller pressionar Binder pela liderança. Na volta três, o australiano conquistou o primeiro lugar, abriu pequena vantagem e conduziu a prova até o final.

Jorge Martín também apertou o ritmo e ganhou o segundo lugar de Binder. Miguel Oliveira e Marc Márquez completaram a lista dos cinco primeiros neste início.

Líder na classificação, Fabio Quartararo largou em nono lugar. Já o vice-líder Francesco Bagnaia saiu na quarta fila do grid, três posições à frente de Enea Bastianini, vencedor da última prova e que ocupa o quarto posto na lista dos pilotos que brigam pelo título.

Na prova, Quartararo não conseguiu acompanhar o ritmo do pelotão da frente e ficou oscilando entre a oitava e a nona posição. Bagnaia e Bastianini seguiram a mesma batida se fixando no bloco intermediário.

Restando 13 voltas para o fim, um susto. A Suzuki de Takaya Tsuda pegou fogo e o o piloto foi para a área de escape. Ele abandonou a moto em chamas sendo socorrido pelos fiscais da prova.

Com a liderança sob controle, Miller administrou a vitória com uma vantagem pouco superior a meio segundo para Binder que recuperou o segundo lugar. A emoção maior ficou por conta da disputa entre os líderes no bloco intermediário. O erro que custou a prova para Bagnaia fez Enea Bastianini terminar a corrida em nono lugar com Marco Bezzecchi chegando logo atrás.

Confira a classificação final da Etapa do Japão: