Ricardo Maurício sofre acidente e pode ficar fora da Stock Car no Velopark; veja vídeo

Ricardo Maurício pode ficar fora da etapa do Velopark da Stock Car, em Nova Santa Rita (RS), no fim de semana. O piloto bateu de frente com o muro e interrompeu o primeiro treino livre nesta sexta-feira. Ele não teve ferimentos graves. Ainda no início do treino, o carro de Maurício perdeu o freio pouco antes de o piloto ingressar na reta do circuito. O veículo não fez a curva e chocou-se com a barreira de pneus. A parte frontal do carro foi prejudicada no acidente.

O corredor foi atendido pelo resgate e retirado do carro sem maiores problemas. Ele teve apenas escoriações. “Eu estou bem, foi um susto apenas. Infelizmente, o carro ficou sem freio, mas estou bem, dolorido e ralado nas canelas, um pouco inchadas, mas está tudo certo, sem fratura nenhuma. Vamos ver se conseguimos reconstruir o carro a tempo”, disse Ricardo Maurício.

A equipe da Eurofarma já trabalha para tentar recuperar o carro 90 a tempo do classificatório, que ocorre neste sábado. A participação, porém, também depende da disposição e recuperação de Ricardo Maurício, que sofre com dores depois da batida. Ele terá de ficar em observação durante 24 horas, apesar de afirma que está bem e que sua vontade é correr.

Stock Car no Velopark

A Stock Car começa com os treinos livres nesta sexta-feira, dia 15. No sábado, ocorre o classificatório, às 13h. No domingo, a corrida 1 está marcada para 12h10, enquanto a prova complementar tem largada prevista para 12h50. As duas disputas terão duração de 30 minutos mais uma volta cada. A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV fechada), além dos canal oficial da categoria no YouTube.