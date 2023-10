Stock Car volta para Argentina depois de seis anos; veja o que mudou na corrida de Buenos Aires

A Stock Car vai hablar neste fim de semana. Depois de seis anos, a maior modalidade do automobilismo brasileiro volta a ter uma prova disputada em solo argentino. Na medida em que o campeonato avança, a disputa pelo título fica cada vez mais acirrada. A nona etapa tem Gabriel Casagrande como líder, seguido por Rubens Barrichello e Ricardo Zonta.

A prova será no Autódromo Oscar y Juan Galvez, inaugurado em março de 1952 e palco de 20 GPs válidos pelo Mundial de Fórmula 1. Atualmente, a categoria não corre no país vizinho. O Grand Prix Buenos Aires da Stock Car compõe um fim de semana juntamente à disputa de uma prova especial da TC2000, os 200 Km de Buenos Aires. Esta será a quinta viagem da Stock Car à Argentina. A categoria já correu em Buenos Aires em 2005 (vitória de Giuliano Losacco), 2006 (Ingo Hoffmann) e 2007 (Cacá Bueno). Depois, voltou ao país vizinho em 2017 para uma rodada dupla, com vitórias de Felipe Fraga e Rubens Barrichello.

Neste ano, o traçado de Buenos Aires terá 3.380 metros, com dez curvas e percorrido no sentido horário. A pista tem um primeiro setor mais lento, que precede dois trechos bastante rápidos, separados por um curvão. O asfalto é novo. O último recapeamento antes da reforma havia sido feito em 1995. “A pista tem três boas retas com curvas de alta e uma com uma freada forte. A aderência dos pneus será a chave para saber o quanto os freios vão trabalhar neste traçado. Por isso, os treinos livres serão determinantes”, avalia André Brezolin, engenheiro responsável pelas pastilhas e discos de freio dos carros da Stock Car.

Autódromo Oscar y Juan Galvez volta a receber Stock Car após seis anos. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Reencontro com quem já brilhou por lá

Fraga, da Blau Motorsport, conhece bem a pista. Ele venceu a disputa em 2017 e quer subir ao degrau mais alto do pódio novamente para colar na briga pela liderança do campeonato. Com quatro pódios na temporada, o piloto ocupa a oitava posição na classificação. “Temos de trabalhar para ter um carro consistente e que não degrade tanto. Mas estamos confiantes, vindo de um segundo lugar no Velopark. Acredito que esse bom momento será essencial para alcançarmos a vitória”, projeta.

Felipe Fraga foi o último campeão da Stock Car em Buenos Aires, em 2017. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Continua após a publicidade

A edição de 2017 da prova teve pole position de Daniel Serra com o tempo de 1min16s255. A primeira corrida teve vitória de Felipe Fraga, seguido de Thiago Camilo e Serra. Já o pódio da corrida 2, além da vitória de Rubinho, teve Max Wilson, que não está mais no grid, e Rafael Suzuki. Este último está em sexto no campeonato e ainda mira o título. “O objetivo é continuar na disputa pelo campeonato. Nesta temporada, fomos crescendo e não caímos nenhuma posição na classificação. E é legal voltar a um lugar que marcou meu primeiro pódio na Stock Car”, relembra o piloto da Pole Motorpost.

Para ninguém, contudo, a etapa é mais especial do que é para Matías Rossi. O argentino da Full Time já adiantou que não deve continuar na modalidade no ano que vem. Entretanto, ele ainda vai poder desfrutar de uma etapa em casa, diante de sua gente. “Essa é a corrida que eu mais estou esperando. Buenos Aires para a Argentina está como Interlagos para o Brasil. É nossa pista mais importante. Já corri diversas vezes lá, e acredito que será um grande evento, junto da TC2000, com muita gente acompanhando nas arquibancadas”, diz Matías.

De jovens a veteranos, Buenos Aires terá estreantes

A extensa carreira de Felipe Massa, passando inclusive pela Fórmula 1, não o impede de ter novas descobertas. O piloto da Lubrax Podium nunca correu no Autódromo Oscar y Juan Galvez. Mas ele garante que a preparação está em dia. “Fiz simulador em casa para começar a me preparar, mas será muito importante o track walk, para conhecer de perto os detalhes do traçado, as reuniões com a equipe, para analisar os dados, e, claro, aproveitar cada minuto de treino”.

Também experiente, Tony Kanaan vai disputar pela primeira vez uma prova de Stock Car no traçado portenho. O veterano da Texaco Racing comemora a “descoberta”. “Fui uma vez para lá e nunca andei na pista, que é nova para mim. A essa altura da carreira, uma pista nova é uma raridade. Estou feliz em visitar a Argentina e correr em Buenos Aires. Conto com a torcida de todos e espero por um bom desempenho neste fim de semana”, diz Kanaan.

Os jovens estreantes desta temporada da Stock Car também vão conhecer algo inédito. São os casos de Dudu Barrichello (Mobil Full Time), Gianluca Petecof (Full Time), Enzo Elias (Crown Racing) e Lucas Kohl (Hot Car). Felipe Baptista, da KTF Sports, também é representante da nova geração, apesar de ter estreado em 2022. Ele vai pela primeira vez para a pista argentina, assim como os colegas.

Tempo e programação

Continua após a publicidade

A previsão climática para o fim de semana tem temperaturas mínimas em torno de 10 ºC e máximas previstas para 23 ºC. Nesta sexta-feira, a etapa começa com o shakedown às 8h10 e os treinos livres, às 9 e às 12h05. No sábado mais um treino livre ocorre às 8h50 e o classificatório, às 9h55. Por fim, no domingo, as corridas da nona etapa têm largada às 10h45 e 11h25. Os horários de Buenos Aires são os mesmos de Brasília. As corridas contam com transmissão de Band, SporTV e Bandsport, além do canal do YouTube da categoria.

Classificação do campeonato