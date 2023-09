Vídeo: Stroll bate, fica com carro destruído e classificação da F-1 em Cingapura é interrompida

Lance Stroll deu um susto em sua equipe e nos espectadores da Fórmula 1 neste sábado, 16. Durante o treino classificatório para o GP de Cingapura, o canadense perdeu o controle de sua Aston Martin na última curva do circuito de Marina Bay e bateu forte nas barreiras de proteção, destruindo grande parte da dianteira do carro e até fazendo um dos pneus voarem pela pista.

O piloto marcava a sua volta rápida na primeira etapa da qualificação, ou seja, com o ritmo mais acelerado que podia. Qualquer erro poderia resultar em uma derrapada ou colisão, e foi o que aconteceu. Na saída da curva para a reta principal do circuito, ele passou por cima da zebra e seu carro perdeu contato com o solo, rodando e batendo de frente no muro. Uma pancada muito forte. O treino foi interrompido com bandeira vermelha.

Felizmente, não houve nada mais sério com Stroll, que se comunicou no rádio com a Aston Martin e saiu andando do carro, sendo submetido a exames de prevenção. Apesar de estar bem, ele foi cortado da prova pela equipe por ainda sentir dores um dia depois do ocorrido e não será substituído, já que o regulamento da categoria não permite uma troca de competidores após o treino classificatório.

Como o acidente foi perto do fim do Q1, a primeira etapa da sessão, os pilotos que estavam na pista não conseguiram completar suas voltas, incluindo Oscar Piastri, da McLaren, que foi eliminado antes do previsto. Junto ao australiano, também caíram Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams) e Zhou Guanyu (Alfa Romeo), além do próprio Stroll.

O treino encerrou com a pole position de Carlos Sainz para a Ferrari, após dominar os treinos livres. George Russell (Mercedes) larga em segundo e Charles Leclerc (Ferrari), em terceiro. Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes) completam o top 5.

Max Verstappen (Red Bull), líder isolado da temporada, não teve boa atuação e caiu ainda no Q2, bem como seu companheiro de garagem, Sergio Pérez, ficando ambos de fora da disputa pela ponta do grid. A equipe austríaca venceu todas as etapas de 2023 até então, e a próxima corrida pode a primeira que passe em branco.

O GP de Cingapura ocorre neste domingo, 17, com largada prevista para as 9h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta para o Brasil.