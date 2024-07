Jogos Olímpicos: COI revela imagens de arena do vôlei de praia com Torre Eiffel ao fundo; veja vídeo

As partidas de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 terão um cenário para lá de especial. A arena da modalidade, localizada dentro do Estádio Torre Eiffel, terá a vista privilegiada do ponto turístico mais importante do país: a própria Torre Eiffel.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou um vídeo em suas redes sociais revelando o cenário em que a modalidade será disputada e elogiando a beleza do complexo esportivo. “Não cansamos de admirar essa arena e a vista da Torre Eiffel!”, afirmou o órgão em seu perfil oficial no Instagram.

COI divulga imagens da arena de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e proximidade da Torre Eiffel chama atenção. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

PUBLICIDADE O Estádio Torre Eiffel foi construído no Campo de Marte, uma das maiores áreas verdes da cidade que serve como jardim do monumento parisiense. Erguido em aproximadamente quatro meses, a estrutura esportiva comporta cinco quadras, duas áreas de aquecimento e duas de treino. O espaço receberá todos os jogos de vôlei de praia e, nos Jogos Paralímpicos Paris, sediará a competição de futebol para cegos. Os atletas brasileiros do vôlei de praia tiveram o primeiro contato com a arena já nesta segunda-feira, dia 22 de julho. Em suas redes sociais, eles se mostraram impressionados com a beleza do local.

“É tudo isso que falaram mesmo”, afirmou o brasileiro André Stein, que faz dupla com George Wanderley. “Primeiro treino bem ali, no pé da Torre Eiffel… Muita emoção!! Estamos todos vivendo um sonho por aqui!”, escreveu Bárbara Seixas, que faz dupla com Carol Solberg.

O Brasil entra em quadra no vôlei de praia já neste final de semana. Ao todo, são quatro duplas brasileiras, sendo duas femininas e duas masculinas.

André Stein e George Wanderley jogam contra os marroquinos Abicha e Elgraoui no próximo sábado, dia 27 de julho, às 14 horas (de Brasília). Já Bárbara Seixas e Carol Solberg enfrentam a dupla japonesa Akiko e Ishii no próximo domingo, dia 28 de julho, às 6h (de Brasília).

Arthur Lanci e Evandro jogam contra os austríacos Hörl e Horst também no domingo, 28, às 15h ( de Brasília). Já Duda e Ana Patrícia fazem sua estreia contra as egipcias Elghobashy e Abdelhady no domingo, 28, às 11h (de Brasília).