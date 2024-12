Thaisa condena tentativa de agressão de torcedor do Osasco: ‘Tem limite para tudo’

Em um jogo bastante tenso, o Minas venceu o Osasco por 3 sets a 2 na noite da última sexta-feira, 6, pela Superliga feminina de vôlei. Ao final do tie-break, um dos torcedores do Osasco se irritou com a derrota e atirou um lança confete em direçõ a Thaisa e Kisy, atletas da equipe do Minas.

Em entrevista depois do jogo e do episódio, a central Thaisa condenou a atitude do torcedor. A atleta, mostrando indignação, avaliou a situação como “triste”.

Thaisa, central do Minas, fez forte desabafo depois de tentativa de agressão. Foto: Orlando Bento/MTC

“É muito triste vir a um clube em que joguei muitos anos, em que conquistei um campeonato mundial e receber uma agressão, tacarem coisa na gente. É a segunda vez que eu estou jogando contra (o Osasco) e acontece esse tipo de coisa. Isso é triste. Já fizeram muita coisa de ofensa com a Adenízia também, que jogou por anos aqui”. disse Thaisa, em entrevista ao canal SporTV.