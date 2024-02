Imagem vazada do novo Red Bull é usada para atenuar crise da equipe (SportsNow)

O futuro de Christian Horner como líder da equipe Red Bull continua gerando manchetes mundo afora em uma semana marcada pelo lançamento de novos carros. Para atenuar o impacto de um fato que desgasta a imagem da mais lucrativa dos times da Fórmula-1, fotos do novo RB-20, feitas durante a produção de um filme promocional, vazaram para a imprensa especializada.Esta manhã a Ferrari apresentou publicamente do SF-24, monoposto que entregará a Charles Leclerc e Carlos Sainz nesta temporada. Alpine, Aston Martin, Haas, Stake e Williams já divulgaram imagens dos seus modelos para esse ano.

Dois fatos indicam que a permanência de Christian Horner como líder da equipe Red Bull está mais para o copo meio vazio do que para um copo meio cheio. A primeira é que seu depoimento na última sexta-feira não satisfez aos seus inquisidores, todos eles sem ligação com o time, e a investigação sobre seu comportamento prossegue. A segunda é o fato que dois pesos pesados do planeta F-1, Bernie Ecclestone e Stefano Domenicali (atual administrado da categoria) aconselharam Horner a renunciar do seu cargo da maneira mais sutil possível, se é que isso possa acontecer de maneira discreta. A indecisão que envolve sua ligação com o time traz prejuízos a ele, à equipe, aos patrocinadores e, importante lembrar, à própria categoria. Conheça a seguir os principais detalhes dos novos carros para temporada 2024. Ferrari

Novo Ferrari SF-24 foi apresentado esta manhã (Ferrari)

Bastante modificado em relação ao modelo de 2023, o de acordo com Frédéric Vasseur apenas indicou que o SF-24 é bastante distinto em relação ao modelo do ano passado:

"Nós trocamos 95% dos componentes do carro de 2023. Talvez você possa considerar que isso é uma revolução..."

Dentro do que foi possível notar na apresentação online feita esta manhã, notava-se a manutenção do mesmo conceito de suspensão nos eixos dianteiro e traseiro. Tanto Vasseur quanto Carlos Sainz, que faz este ano sua última temporada pela Scuderia, mostraram-se conservadores com relação ao desempenho do carro. O espanhol foi quem mais falou a respeito:

"Nos testes de simulador o carro mostrou um comportamento bastante diferente, mas só saberemos se ele é melhor após um teste de pista."

Alpine

Novo Alpine A524 tem novidades no chassi e motor com novo escapamento (Alpine)

Após uma temporada de grandes mudanças em postos de liderança a francesa Alpine foi além do normal e apresentou o A524, seu carro de F-1 para este ano,junto com o modelo que disputará o Campeonato Mundial de Resistência (WEC na sigla em inglês). O modelo é bastante diferente do carro usado em 2023, como explica o piloto Pierre Gasly:

"No meio da temporada notamos que não poderíamos melhorar o desempenho do carro. Decidimos então arriscar em um conceito totalmente novo, o que nos prejudicou inicialmente, mas que tem um grande potencial a ser descoberto.

Um dos trunfos da marca francesa é o desenvolvimento do motor V6 projetado e construído em Viry-Chatillon, na França. Entre as alterações consta o novo desenho dos canos de escapamento, que agora tem terminação reta e diminui o efeito de contrapressão aerodinâmica na parte traseira

Aston Martin

Aston Martin de 2024 revelou soluções do Mercedes W14 (Aston Martin)

O novo Aston Martin AMR24 mantém a tradição do time liderado por Lawrence Stroll utilizar o máximo de peças projetadas para os carros da equipe Mercedes. Os elementos de suspensão corroboram isso e dão mostras de que o carro do time alemão utilizará o sistema pushrod na traseira, opção em que a ligação do cubo de roda e o amortecedor é feita da base do primeiro a parte superior do segundo. O mesmo conceito é empregado na dianteira. De acordo com o diretor técnico Dan Fallows isso melhora o fluxo aerodinâmico nessa parte do carro:

"Nós herdamos essa nova suspensão da Mercedes, que também nos fornece a caixa de câmbio. Essa opção garante melhor fluxo de ar para o aerofólio."

Outras alterações, mais sutis estão no contorno superior da asa dianteira e nas entradas de ar para os radiadores laterais.

Haas

Haas VF24 tem potencial ainda não revelado (Haas)

As maiores alterações da equipe Haas para 2024 não estão no modelo VF-24, o primeiro lançamento da temporada. De acordo com Ayao Komatsu, que assumiu o posto de chefe de equipe após a demissão de Günther Steiner, o andamento do projeto para esta temporada sofreu um atraso de dois meses devido à necessidade de fazer uma atualização para o VF-23, solução que estreou no GP dos EUA, em Austin, e que não mostrou grandes resultados. Komatsu deixa claro as expectativas bastante realistas: "Por causa disso o VF-24 não é tão avançado quanto poderia ser. Nossa equipe está se recuperando bem, mas devemos ser realistas porque nossos competidores são espertos e também estão melhorando seus carros." Além da chefia da equipe, também mudaram o projetista chefe - Simone Resta foi substituído por Andrea De Zordo -, e Damien Brayshaw (igualmente ex-Ferrari) foi promovido a diretor de desempenho com atribuições que incluem o departamento de aerodinâmica. McLaren

Novo grafismo da equipe foi apresentado em modelo de 2023 (McLaren)

A McLaren apresentará seu novo carro amanhã. No início do mês equipe revelou grafismo para 2024.

Mercedes

Mercedes apresenta amanhã o sucessor do W13 (Mercedes)

A exemplo da McLaren, a Mercedes também apresenta o W-15 amanhã.

Red Bull

Equipe que este ano ocupa mais manchetes em função de acontecimentos colaterais, a Red Bull marcou para quinta-feira a apresentação do seu novo carro. Muito provavelmente consequência de um exercício de relações públicas para amenizar o desgaste provocado pela sindicância que é feita em relação ao comportamento de Christian Horner, imagem do carro feita durante a produção de um filme promocional em Silverstone foram vazadas para alguns veículos de imprensa. Além da permanência de Horner no time que dominou a temporada de 2023, questiona-se cada vez mias a manutenção do projetista Adrian Newey e do diretor técnico Pierre Wache para a Ferrari.

Sauber

Sauber vai alternar nomes da equipe para contornar legislação (Sauber)

Por causa da legislação suíça sobre publicidade de cassinos e apostas, a Sauber vai alternar o nome de sua equipe durante a temporada. Em países onde o objeto de atuação da marca Stake, uma rede de cassinos online que opera com criptomoedas, e a Kick, que pertence ao mesmo grupo e incorpora jogos eletrônicos em sua plataforma. Sobre o modelo C44, o presidente da equipe, Alessandro Alunni Bravi, declarou tratar-se de uma ruptura em relação ao carro de 2023:

"Graças ao talento de James Key e sua equipe técnica o C44 é o início de um novo projeto."

Além do novo grafismo, que explora as cores preto forco e verde fosforescente, o monoposto suíço de 2024 incorpora suspensão pushrod e uma asa dianteira com laterais pronunciadas. Estima-se que a asa traseira mostrada na apresentação do carro não seja a solução a ser utilizada durante esta temporada.

Vcarb

Ex-Toro Rosso e ex-AlphaTauri agora usa Vcarb como nome oficial (Red Bull Content Pool)

Sim, é esse o novo nome da AlphaTauri, ex-Toro Rosso, equipe B do grupo Red Bull. Como forma de capitalizar a tecnologia mais avançada gerada pela Red Bull, o time baseado em Faenza, Itália, vai utilizar mais componentes da sua co-irmã, opção explorada pela Haas em relação à Ferrari e pela Aston Martin em relação à Mercedes.

Williams

Embora ainda não seja conhecido, o FW46 é o primeiro projeto do time de Grove desde que James Vowles (ex-Mercedes) assumiu a direção do time fundado por Sir Frank Williams. Confirmando o potencial do mercado americano a pintura a ser usada este ano foi apresentada em um carro de 2023 em evento realizado na loja-modelo da marca Puma em Nova York. Segundo Vowles, a principal característica do monoposto não é técnica:

"Desde que eu comecei a trabalhar na Williams, há um ano, eu notei que a equipe está mais unida. Essa atitude, de melhorar o sétimo lugar obtido em 2023 entre os Construtores mostra o empenho de todos em melhorar ainda mais."

