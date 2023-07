Bolsonaro não recebeu doações por Pix de 88 milhões de CPFs diferentes

O que estão compartilhando: que 88 milhões de pessoas fizeram doações por Pix ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em “vaquinha” virtual. Isso indicaria que houve fraude nas urnas, já que o número é maior do que o total de votos recebidos por ele em 2022 – 58,2 milhões no segundo turno.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Publicações no Facebook e no TikTok afirmam que o ex-presidente recebeu doações de 88 milhões de CPFs em campanha iniciada no mês passado por aliados para ajudar a pagar multas de ações judiciais. O número citado aparece no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados se referem a doações para a campanha eleitoral de 2022, e não para a “vaquinha” criada no mês passado por aliados de Bolsonaro.

Além disso, o site do TSE não diz que Bolsonaro recebeu doações de 88 milhões de CPFs, e sim que as contribuições de pessoas físicas para a campanha somaram R$ 88.115.745,15, o que corresponde a 70,5% do total de recursos recebidos. O Estadão Verifica já mostrou que é falso que o total arrecadado – R$ 125 milhões – seja de doações para a “vaquinha”.

Card PIX 88 milhões Foto: Reprodução

Saiba mais: Recentemente, apoiadores do ex-presidente divulgaram uma “vaquinha” na internet para ajudá-lo a pagar multas de ações judiciais. Para isso, foi divulgado um número de Pix correspondente à conta pessoal de Bolsonaro no Banco do Brasil. No último dia 29 de junho, o ex-presidente disse ter arrecadado dinheiro suficiente para pagar as multas, mas não revelou o valor. A dívida dele com o governo do Estado de São Paulo ultrapassa R$ 1 milhão, como mostrou o Estadão.

Enquanto isso, nas redes sociais, apoiadores passaram a compartilhar dados da Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da campanha de 2022, disponibilizados pelo TSE, como se fossem um balanço das doações via Pix para o ex-presidente, o que é falso. Na página, que pode ser acessada por qualquer pessoa, consta que Bolsonaro arrecadou R$ 125.048.393,02 nas eleições do ano passado.

88 milhões é o valor arrecadado de pessoas físicas, não número de doações

Continua após a publicidade

Dos R$ 125 milhões arrecadados para a eleição de 2022, 70,5% vieram de doações de pessoas físicas, o que soma pouco mais de R$ 88,1 milhões. Mas isso não significa que 88 milhões de pessoas diferentes fizeram doações. Na verdade, o número é bem menor.

Página indica que campanha eleitoral de Bolsonaro recebeu R$ 88,1 milhões em doações de pessoas físicas, e não que 88 milhões de pessoas doaram Foto: Reprodução/TSE

A página de receitas da campanha de Bolsonaro, disponibilizada pelo TSE, mostra que há 392.136 registros de doações, o que inclui recursos transferidos para a conta de campanha do candidato por pessoas físicas (CPF), pessoas jurídicas (CNPJ), além de rendimentos de aplicações financeiras e campanhas de financiamento coletivo. Esse número também não significa que 392.136 pessoas ou empresas diferentes fizeram doações, já que há registros de mais de uma transferência feita por um mesmo doador.