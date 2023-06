RIO – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na manhã desta quinta-feira, 29, que já arrecadou dinheiro suficiente para pagar todas as multas que sofreu em processos judiciais e eventuais novas punições. Apoiadores dele divulgaram uma “vaquinha” para transferências via Pix desde a última semana. O ex-chefe do Executivo não revelou o valor recebido até o momento. A dívida de Bolsonaro com o governo do Estado de São Paulo já passa de R$ 1 milhão.

“Foi algo espontâneo da população. O Pix nasceu no nosso governo. Já foi arrecadado o suficiente para pagar as atuais multas e a expectativa de outras multas. O valor vamos mostrar mais para frente. Agradeço a contribuição. A massa contribuiu com valores entre R$ 2 e R$ 22. Foi voluntário”, afirmou ao desembarcar no Rio de Janeiro. O ex-presidente ainda não tinha comentado sobre a “vaquinha”.

Jair Bolsonaro na saída do Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro Foto: PEDRO KIRILOS

De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, Bolsonaro acumula sete dívidas ativas com o município. O valor atual é de R$ 1.062.416,65. São sete multas: duas em 2021 e outras cinco no ano passado.

Aliados políticos de Bolsonaro fizeram doações que vão de R$ 10 a R$ 1 mil. Os comprovantes das transferências foram publicados por deputados, prefeito e vereadores nas redes sociais. Bolsonaristas divulgam, desde a noite de sexta-feira, 23, campanha de “vaquinha” para levantar dinheiro para pagamento de multas judiciais, sob a justificativa de que ele é vítima de “assédio judicial” e que precisa de ajuda para quitar “diversas multas em processos absurdos”.

Como mostrou o Estadão, a Justiça de São Paulo mandou bloquear mais de meio milhão de reais nas contas bancárias do ex-presidente, neste mês, em razão do descumprimento do uso de máscara em meio à covid-19.