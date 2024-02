Carro elétrico não foi dado a Lula, mas cedido à Presidência em empréstimo de um ano

Saiba mais: o encontro no Palácio da Alvorada, na manhã do dia 24 de janeiro, teve a presença de Lula, da primeira-dama, Janja da Silva, do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do presidente da BYD Brasil, Tyler Li, e de outros dois representantes da montadora chinesa de carros elétricos. A foto do encontro, que ilustra as postagens enganosas, foi divulgada no Flickr oficial de Lula. Na ocasião, um carro da montadora foi cedido em comodato (empréstimo com prazo para devolução) para uso pela Presidência da República. A informação aparece no site da BYD Brasil e no TikTok de Lula.

Ainda na manhã do dia 24 de janeiro, a Casa Civil da Presidência da República publicou em seu site o contrato de comodato firmado com a empresa. Nele, está estipulado, na cláusula segunda, que a vigência do empréstimo vai até 23 de janeiro de 2025, quando o veículo deverá ser devolvido à empresa nas mesmas condições em que fora entregue, como consta na cláusula terceira. O objetivo da cessão, ainda segundo o contrato, é exclusivamente para uso com a finalidade de testes e conhecimento do produto.