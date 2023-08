É falso que comer somente frutas por 72 horas traga benefícios à saúde e ajude a emagrecer

O que estão compartilhando: um vídeo em que uma voz, aparentemente gerada por um software de inteligência artificial, afirma que se alimentar somente de frutas por um período de 72 horas traz inúmeros benefícios à saúde e auxilia no emagrecimento.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Ao contrário do que o material relata, dietas extremamente restritivas podem ser danosas à saúde, de acordo com especialistas. É necessário haver um equilíbrio, com a ingestão de alimentos com diversos tipos de nutrientes.

Especialistas ressaltam a importância de uma dieta equilibrada com todos os nutrientes. Foto: Reprodução

Saiba mais: o conteúdo, publicado por um perfil no Facebook na última sexta-feira, 21, identificado como Ana Calixto, diz que consumir apenas frutas durante três dias traz grandes benefícios à saúde humana, auxiliando principalmente no emagrecimento. O material cita, por exemplo, que limitar a alimentação a somente um tipo após 12 horas pode melhorar a digestão, reduzir inchaços e desconfortos abdominais.

O vídeo afirma ainda que, após 24 horas, “você queimará as gorduras ruins e seu corpo entrará em estado de cetose nutricional, o que significa que começará [a utilizar] as gorduras armazenadas como fonte de energia”. Passado o intervalo, conforme o material, a pessoa ficará “menos doente” e terá o sistema imunológico estimulado por vitaminas, minerais e antioxidantes presentes nas frutas.

As consequências finais da dieta restritiva depois das 72 horas, segundo o vídeo, seriam a desintoxicação dos órgãos do corpo humano, benefícios de uma “pausa” na digestão, “mais energia”, pele mais clara e um efeito antienvelhecimento.

“As melhores frutas para incluir neste jejum são frutas vermelhas, ricas em antioxidantes. Maçãs ricas em fibras, laranjas e toranjas ricas em vitamina C, kiwis ricos em vitamina K e fibras, e romãs ricos em antioxidantes”, diz a voz presente no conteúdo que viralizou na internet.

O Estadão Verifica consultou diferentes grupos de nutricionistas, que assistiram ao vídeo. De acordo com as profissionais, as informações passadas são incorretas. Não é possível haver um estado de equilíbrio nutricional sem, por exemplo, a ingestão de proteínas.

Conforme nota conjunta assinada pelas nutricionistas Agnes Bueno, Larissa Cohen, Monique Barros e Patrícia Quintella, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), ficar 72 horas sem ingerir proteínas pode levar ao esgotamento dos glicogênios hepático e muscular, substâncias essenciais para manter os níveis de energia do corpo humano em bom funcionamento.

“O corpo começa a quebrar, além de gordura, massa muscular. Isso também afeta outros fatores físicos, biológicos, químicos e psicológicos”, afirmam as especialistas. Ainda de acordo com as profissionais, a ingestão excessiva de fibras alimentares pode, ao contrário do que é afirmado no vídeo, piorar inchaços e desconfortos abdominais.

Corpo precisa de todos os nutrientes

Valéria Machado, nutricionista e integrante da comissão de comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), lembra que a digestão começa na boca, através da mastigação, o que não permite dizer que o processo é melhorado através da restrição alimentar somente a frutas, como o material afirma.

De acordo com a especialista, o corpo humano carece dos chamados macronutrientes, o que inclui carboidratos, lipídios de boa qualidade e proteínas na distribuição correta, de maneira a respeitar os hábitos alimentares de cada indivíduo.

“O consumo de frutas é muito importante, mas acompanhado de todos os outros macronutrientes. Fazendo uma analogia, não se toca uma orquestra sem todos os componentes. Com a alimentação é a mesma coisa. O corpo não funciona sem todos os componentes em sinergia”, ressalta.

Professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e diretora do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), Manuela Dolinsky ressalta que as proteínas são essenciais para a detoxificação do fígado e para a manutenção do bom funcionamento do sistema imunológico.

“Uma dieta com apenas frutas tem baixo teor proteico. Alguns aminoácidos essenciais são encontrados apenas em alimentos de origem animal. Por isso, oferecer um teor de proteína inferior às recomendações compromete o sistema imunológico. Não é possível dizer que uma dieta com apenas frutas irá melhorar a imunidade”, pontua.

Segundo a profissional da saúde, apesar de as frutas mencionadas no vídeo viralizado serem ricas em nutrientes, como as laranjas que contêm vitamina C, devido à falta de evidências científicas não é possível afirmar que o consumo restritivo pelo período estipulado fará com que a pele fique mais clara e ocorra um efeito antienvelhecimento.

“O envelhecimento é multifatorial. Dificilmente é possível associar tudo a apenas à alimentação. Embora seja fundamental, não é o único fator. O raciocínio metabólico está correto, pois são alimentos ricos em compostos bioativos, como vitamina C e betacaroteno. Mas não há pesquisas que comprovem esse efeito para uma recomendação nutricional”, menciona.

Dietas são individuais

Com mais de 6 mil compartilhamentos até o final desta semana, o vídeo, de acordo com as especialistas ouvidas pela reportagem, peca ao prescrever uma dieta sem considerar as particularidades de cada pessoa e ao não citar evidências científicas que comprovem a veracidade das informações fornecidas.

“Cada indivíduo precisa ser respeitado. Em um processo de nutrição, é necessário entender quais são as preferências alimentares e as condições clínicas do paciente precisam ser respeitadas. Não existe milagre. Comer só fruta não resolve, comer só alface, apenas arroz, somente arroz ou feijão também não”, enfatiza Valéria Machado.

“Não temos evidências científicas suficientes para recomendar o que o vídeo afirma. O Conselho Federal de Nutricionistas não recomenda nenhum plano alimentar que não esteja baseado em estudos”, diz Manuela Dolinsky.

A reportagem entrou em contato com o perfil responsável pela publicação do material no Facebook, mas não obteve retorno.

Como lidar com publicações do tipo: Desconfie de materiais que promovem “receitas milagrosas” para problemas de saúde, principalmente em pouco tempo, como no caso deste vídeo que promete efeitos em até 72 horas. Além disso, verifique se existe comprovação científica nas informações apresentadas ou a chancela de entidades do setor.