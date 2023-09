É falso que Janja assumirá a Presidência após cirurgia de Lula

O que estão compartilhando: que a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, irá assumir a Presidência da República enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera de uma cirurgia no quadril.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O boato se espalhou em diferentes plataformas e, no vídeo aqui investigado, o autor do conteúdo falso diz que Janja irá assumir a Presidência na ausência de Lula e que dará “canetadas”, ou seja, tomará as decisões relativas ao governo. Na verdade, o vídeo distorce uma notícia publicada este mês pela Folha de S. Paulo, que afirma que Janja cuidará da agenda de Lula durante a recuperação.

Isso porque o presidente fará uma cirurgia no quadril no próximo dia 29 de setembro, em Brasília (DF). Nesta terça-feira, 26, durante o programa Conversa com o Presidente, Lula se disse otimista com a cirurgia e afirmou que vai trabalhar normalmente após o procedimento, embora só deva retomar as viagens presidenciais no final de novembro, quando visita os Emirados Árabes para a COP28. “Até lá, vou ficar aqui em Brasília. Não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente”, disse.

Nesse período, Lula passará a despachar do Palácio do Alvorada, residência oficial do casal, e não do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. “Vou ter que ter um pouco de cuidado porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação com o tratamento é fundamental. Vou me cuidar com muito carinho. Estou muito otimista”, declarou.

Não existe previsão legal para que a primeira-dama assuma o governo e, caso Lula precise se ausentar, a Presidência tem que ser assumida pelo vice, Geraldo Alckmin.

Foto: Reprodução

Saiba mais: apesar de apresentar, em um momento do vídeo, uma notícia verdadeira sobre as atribuição da primeira-dama durante a recuperação de Lula após a cirurgia, o autor do conteúdo mente ao afirmar no título do material que “Janja vai assumir a presidencia da republica (sic)”.

Ao longo da fala, ele volta a enganar ao dizer: “Todos estão comentando que a Janja vem para assumir a Presidência da República. Claro que de forma não oficial, mas dando a canetada, após a cirurgia do Lula, que já está marcada”.

A notícia original usada como base para a publicação do vídeo, contudo, não diz que Janja assumirá a Presidência, e sim que ela irá comandar a agenda do presidente, já que ele irá despachar de casa. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, existe um temor entre ministros e auxiliares de que a agenda com o presidente fique ainda mais restrita, especialmente para aqueles que não têm total simpatia da primeira-dama.

Lula não se ausentará e não há previsão legal para primeira-dama assumir

Diferentemente do que dão a entender as publicações que viralizaram recentemente, Lula não irá se ausentar do governo por conta da cirurgia e, portanto, não há previsão de que precisará ser substituído pelo vice, Geraldo Alckmin. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) informou que, após a cirurgia, nesta sexta, 29, há previsão de que Lula fique no hospital até a próxima terça-feira, 3 de outubro.

Durante a recuperação, ele não irá despachar de seu gabinete no Palácio do Planalto, e sim da residência oficial, por quatro semanas, diz a Secom. Mesmo que o presidente eventualmente precise se afastar de suas funções por conta da cirurgia, ele não seria substituído pela primeira-dama, porque a Constituição Federal não permite isso.

Em caso de ausência do presidente eleito, o cargo é assumido, primeiramente, pelo vice-presidente. Caso o vice também esteja ausente, os substitutos possíveis são o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

O autor do vídeo aqui investigado foi procurado, mas não se manifestou até a publicação desta checagem.