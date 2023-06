O que estão compartilhando: que Lula foi vaiado em evento no Pará.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De fato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento em Abaetetuba, no Pará, para entrega de 222 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Na ocasião, a prefeita Francineti Carvalho (PSDB) foi a primeira a discursar, mas foi vaiada durante seu pronunciamento. Postagens nas redes sociais replicam vídeos do momento para afirmar erroneamente que as vaias foram direcionadas a Lula, o que não é verdade.

Vaias em cerimônia em Abaetetuba, no Pará, foram direcionadas à prefeita do município, e não a Lula Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: No último sábado, 17, Lula participou da cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Abaetetuba, no Pará. Outras autoridades estiveram presentes, como o ministro das Cidades, Jader Filho, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, o senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP) e a primeira-dama Janja da Silva.

Durante o pronunciamento de Francineti – que foi a primeira a falar –, parte da plateia manifestou-se contrariamente à prefeita do município. Em determinado momento, o governador Helder Barbalho interviu e interrompeu o discurso da chefe municipal para solicitar que cessassem as vaias.

“O povo de Abaetetuba é um povo educado. Quero fazer um pedido para vocês. Na eleição, cada um vai seguir seu caminho, mas hoje é dia de festa para receber o presidente da República. Quero fazer um pedido para vocês, hoje não é dia de hostilizar ninguém, hoje é dia de festa em favor do povo de Abaetetuba”, afirmou Barbalho.

Em sua declaração, Francineti ressaltou que as “diferenças partidárias” não devem imperar. Disse, ainda, que historicamente foi da “oposição”, mas que pediu votos para o petista durante as eleições por existir “algo maior”. “Carreguei essa bandeira porque existia algo maior, existia algo muito maior, que estava além das nossas cores partidárias, dos nossos interesses pessoais, que era a democracia no nosso País e a esperança de vivermos momentos melhores”, declarou.

Posteriormente, o presidente foi recebido pela plateia por aplausos e cantos favoráveis ao petista. Em seu pronunciamento, Lula agradeceu o apoio da prefeita Francineti durante o pleito de 2022. Veja no vídeo abaixo, a partir dos 59 minutos.

Como lidar com postagens do tipo: A peça desinformativa utiliza um vídeo real para fazer afirmações enganosas sobre uma figura pública. Eventos que contam com a presença do presidente da República são massivamente cobertos pela imprensa e podem facilmente ser encontrados em buscas rápidas na internet. Nestes casos, é importante buscar pelo vídeo na íntegra para fugir de afirmações enviesadas e enganosas.