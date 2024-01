É falso que Luiza Trajano tenha anunciado em vídeo venda de celulares por menos de R$ 100 na Magalu

O que estão compartilhando: vídeos compartilhados no WhatsApp e Facebook afirmam que lojas da Magalu faliram e que a empresa está vendendo eletrônicos, como celulares e televisões, por menos de R$ 100. Em um dos vídeos, a empresária Luiza Trajano aparece pedindo que os clientes comprem na magazine.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Os conteúdos que circulam nas redes sociais foram adulterados com inteligência artificial. O vídeo com Luiza Trajano, por exemplo, foi gravado em 2022. Na versão real, ela não anuncia venda de celulares — a versão alterada mudou a voz da empresária.

O Magalu informou serem falsos os vídeos que anunciam rompimentos com fornecedores, venda de produtos com preços irrealistas e leilão de mercadorias. Além disso, apesar de a companhia ter informado neste ano um erro contábil com impacto de R$ 322 milhões nos lucros, não houve pedido de falência. Em dezembro, inclusive, as ações tiveram valorização de 29,21%.

Empresa nega rompimentos de acordos com fornecedores e venda de produtos com preços irrealistas. Foto: Reprodução

Leitores solicitaram essa checagem ao Estadão Verifica

Saiba mais: Três vídeos circulam em redes sociais como WhatsApp e Facebook afirmando que a Magalu está vendendo produtos eletrônicos com valores muito abaixo dos praticados pelo mercado, como IPhones por R$ 100, por exemplo. As peças acrescentam que a causa seria a falência da empresa. Alguns destes posts direcionam os usuários de redes sociais para sites maliciosos e que não pertencem à loja.

Vídeo de Luiza Trajano foi manipulado digitalmente

Um dos conteúdos, que circula no WhatsApp, mostra um vídeo de Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, afirmando que o grupo passa por dificuldades e que está vendendo produtos da Samsung por menos de R$ 200, após ter perdido um contrato comercial com a marca de eletroeletrônicos. Sobre as imagens, há a legenda “Faz o L, Luiza”, em referência ao governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar de a voz que aparece em toda a gravação se assemelhar à de Luiza, apenas o início foi de fato gravado por ela. O conteúdo original foi postado em julho de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, e não no de Lula, quando a empresária convidava as pessoas a fazerem compras no Magazine Luiza por meio de carnês.

O conteúdo falso usa a abertura verdadeira do vídeo oringinal, mas em seguida insere um texto falso, gravado por meio de inteligência artificial. Luiza diz que o grupo está passando por dificuldades e que não bateu as metas da Black Friday em 2023, o que causou rompimento de contrato com a Samsung, e, por isso televisões, celulares e notebooks da marca estão sendo vendidos por menos de R$ 200.

Magalu não declarou falência

No Facebook, outra publicação imita uma postagem do Choquei!, um perfil nas redes sociais, que informaria que a Magalu está abrindo leilão com IPhone a partir de R$ 98,31. Em um vídeo que acompanha o post é mostrado um telefone da marca e uma voz feminina afirma tê-lo comprado por menos de R$ 100 em um leilão da loja. O conteúdo ainda direciona os usuários a clicar no link “saiba mais”, que leva a um site não confiável. A reportagem não localizou qualquer postagem da página Choquei com essas informações.

Também no Facebook, outro post faz a mesma alegação, acrescentando que 135 filiais da rede declararam falência. Essa postagem usa imagens de César Tralli apresentando o Jornal Hoje, da Rede Globo, para dar a impressão de que ele estaria noticiando a falsa promoção. O vídeo teve a resolução diminuída, o que facilita a propagação da desinformação, uma vez que a baixa qualidade da imagem não permite perceber que o áudio não acompanha o movimento dos lábios do apresentador. Este post também incentiva os usuários a clicarem em um link que leva a um site malicioso.

Não há registro de que o Jornal Hoje tenha veiculado notícia neste sentido e nem que a Magalu tenha fechado 135 lojas recentemente. Boatos nesse sentido começaram a circular após a companhia informar que cometeu um erro contábil em suas demonstrações financeiras, com um impacto de R$ 830 milhões em seu patrimônio líquido. Contudo, não houve pedido de falência. Como explicou em dezembro o E-investidor, eventos de inconsistência contábeis, resultados trimestrais fracos e pedidos de recuperação judicial não foram suficientes para pôr em dúvidas o futuro da Magalu. Na reta final de 2023, as ações tiveram valorização de 29,21% no acumulado de dezembro.

Magalu segue em funcionamento (Felipe Rau/Estadão) Foto: Felipe Rau/Estadão

Medidas de precaução

No Instagram da Magalu foi postado um alerta para golpes criados com uso de inteligência artificial, orientando os usuários de redes sociais a verificarem a veracidade de vídeos sobre a empresa nos canais de comunicação oficiais.

Ao Verifica, a assessoria de imprensa acrescentou que antes de realizarem qualquer compra os usuários devem conferir se o site acessado na internet é o www.magazineluiza.com.br e se existe o símbolo de cadeado ao lado do link na barra de endereços.

No caso de pagamento por meio de boletos ou Pix, é importante observar se no campo “Beneficiário” consta o nome correto da empresa — Magazine Luiza S/A — acompanhado do seu CNPJ — 47.960.950/0001-21.

A empresa ainda oferece um Manual de Segurança, no qual é possível se informar sobre práticas que ajudam a manter os dados protegidos e a ter uma experiência de compra mais segura.

