Câmara não chegou a votar isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Saiba mais: a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A faixa de isenção ficou congelada de 2015 até 2023. Como o valor do salário mínimo aumenta anualmente, passou a haver uma distorção. Em 2015, pagava imposto quem ganhava acima de 2,4 mínimos; em 2024, são 2 salários mínimos.

A faixa limite, atualmente, está em R$ 2.824. Ela foi estipulada por meio de Medida Provisória por Lula e passa por votação no Congresso Nacional. No último dia 12, a Câmara dos Deputados aprovou a decisão de forma simbólica - não foram computados votos a favor ou contra (confira aqui). A medida segue para o Senado.