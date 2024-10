Transporte irregular de urnas em Itacoatiara (AM) não afetou integridade dos aparelhos de votação

O que estão compartilhando: vídeo mostra um carro de passeio, de cor vermelha, transportando urnas eletrônicas empilhadas na caçamba, amarradas por uma corda. Legenda sobreposta ao vídeo diz que seriam equipamentos de votação transportados de forma irregular em Itacoatiara (AM). Nos comentários, internautas manifestam dúvidas em relação à lisura da votação. “Já veio com os votos certinhos dos candidatos pra ganhar”, diz um internauta. Um outro escreve: “Nessas urnas já deve ter um vencedor”.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: o vídeo realmente mostra irregularidades no transporte das urnas eletrônicas, mas não prova fraude nas eleições municipais. No momento do transporte, as urnas ainda não haviam recebido dados e programas necessários para o seu funcionamento na votação. O Ministério Público (MP-AM) inspecionou os equipamentos e diz que eles estão aptos a participar das eleições com “total segurança”. A empresa contratada para o transporte foi notificada por transportar os equipamentos sem proteções descritas em contrato com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: A aparente cena do transporte improvisado motivou uma série de comentários que colocam em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas. O Estadão Verifica fez uma busca reversa na gravação (veja como fazer) e confirmou a veracidade do caso, noticiado por portais locais e nacionais (Radar Amazônico, g1, Redação Amazônia). As reportagens repercutem entrevista coletiva concedida na segunda-feira, 30, por representantes da 3ª Zona Eleitoral (Itacoatiara/Urucurituba) sobre o caso. Eles admitiram a irregularidade no transporte, feito por uma empresa contratada, e afirmaram não haver comprometimento à segurança do equipamento. A falta dessa informação leva a interpretação equivocada do vídeo.

Promotor eleitoral confirma segurança das urnas

Ao Verifica, o promotor eleitoral Kleyson Nascimento Barroso afirmou que “as urnas envolvidas no transporte foram devidamente inspecionadas e estão aptas a participar das eleições com total segurança”.

No momento do transporte, as urnas não estavam preparadas para votação. Elas ainda não haviam passado pelo processo de carga e lacre, que estava programado para ocorrer em Itacoatiara, na segunda, 30. “Durante esse processo, são inseridos os dados e programas necessários, seguindo os procedimentos de segurança estabelecidos”, disse o promotor. Ele também falou que “as medidas necessárias foram tomadas para garantir a integridade dos equipamentos e a transparência do processo eleitoral”.

O promotor ainda afirmou que “o MP-AM está monitorando a situação e, até o momento, não foram identificados problemas que comprometam a lisura do pleito”.

Empresa foi notificada por descumprir contrato

O chefe do cartório eleitoral da 3ª ZE, Diego Gabriel Ferreira da Silva, notificou o Tribunal Regional do Eleitoral de possível irregularidade no transporte das urnas. Ele afirmou que o vídeo começou a circular no domingo, 29 de setembro.

O TRE, por sua vez, notificou a empresa SD Logística e Transporte Multimodal Ltda., contratada para realizar o transporte. O tribunal disse ter havido descumprimento do contrato firmado. O documento diz que as urnas deveriam ser entregues nos locais determinados em segurança. O tribunal destacou que foi filmado “o transporte irregular de urnas realizadas por veículo aberto, sem lona e sem as devidas proteções”.