A urna eletrônica é confiável? Saiba como funciona o sistema de votação

Em 1996, ano de eleições municipais, 57 cidades do Brasil – as capitais estaduais mais as localidades com mais de 200 mil eleitores – realizaram a votação eletrônica pela primeira vez na história. Cerca de um terço do eleitorado pôde participar da novidade. Nas eleições gerais de 1998, o critério das cidades que contaram com votação eletrônica foi ampliado e a cobertura das novas urnas subiu para 57,62% do eleitorado brasileiro. Em 2000, definitivamente, todos os eleitores do País escolheram prefeitos e vereadores por meio da urna eletrônica.

Como os equipamentos possuem vida útil de cerca de dez anos, é constante o desenvolvimento de novos modelos, aprimorando e substituindo as versões anteriores. Ao todo, desde 1996, foram 14 os modelos de urna utilizados no País. Nesta eleição, as versões utilizadas serão as de 2013, 2015, 2020 e 2022.