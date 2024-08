Veja o que já checamos sobre as eleições na Venezuela

As eleições presidenciais na Venezuela, ocorridas no último domingo, 28, foram marcadas por suspeitas de fraude, relatos de irregularidades e de intimidação de eleitores. Depois que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pela ditadura chavista, anunciou a reeleição do presidente Nicolás Maduro, a oposição contestou o resultado e manifestações tomaram as ruas. Nas redes sociais, a urgência da situação favoreceu o compartilhamento de alegações enganosas e vídeos fora de contexto.

Veja abaixo tudo o que o Estadão Verifica já checou sobre a situação política na Venezuela.

Fila do lado de fora de local de votação em Caracas, Venezuela. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Em vídeo direcionado a soldados, Javier e Juan Carlos Nieto Quintero pedem que vontade popular seja respeitada; ambos foram presos pelo regime chavista e estão em exílio

Imagens mostram abertura de evento em Pamplona, onde acontecem tradicionais corridas de touros

Postagens enganam ao associar imagens ao resultado eleitoral de 2024; filmagem antiga mostra protesto contra Maduro, em onda que durou por meses no país vizinho

Gravação exibe pessoas carregando aparelhos similares a ares-condicionados, que são diferentes das urnas de votação