Vídeo de navio em chamas é de 2021 e não tem relação com ataques houthis no Iêmen

O que estão compartilhando: que um vídeo mostraria o resultado de um ataque de míssil de rebeldes houthis contra um navio de contêineres dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O incêndio exibido na gravação ocorreu em maio de 2021, próximo ao porto de Colombo, no Sri Lanka. O fogo durou 13 dias e suspeita-se que as chamas tiveram origem a partir do vazamento de produto químico transportado por um navio de Singapura. No dia 15 de janeiro de 2024, houthis acertaram, sem causar danos significativos, um navio dos Estados Unidos na costa do Iêmen. No entanto, o vídeo que circula nas redes sociais não mostra este ataque.

Foto: Reprodução

Saiba mais: No dia 15 de janeiro, uma usuária do Instagram compartilhou o vídeo de uma embarcação em chamas. Na gravação foi inserido o texto: “BREAKING: Um navio cargueiro de propriedade dos EUA acaba de ser atingido por um míssil na costa do Iêmen”. Na legenda, ela escreveu que as imagens mostravam um aumento de tensão no Oriente Médio. Em quatro dias no ar, a publicação acumulou 122 mil visualizações.

Desde novembro de 2023, os houthis, um grupo rebelde xiita aliado ao Irã que tomou a capital do Iêmen em 2014, têm perpetrado ataques a navios ligados aos Estados Unidos como forma de protesto contra a campanha militar de Israel em Gaza.

É verdade que um navio dos EUA foi atacado?

Sim. No dia 15 de janeiro, o “Gilbratar Eagle”, um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall, de propriedade dos Estados Unidos, foi atingido por um míssil, disparado pelos houthis, enquanto navegava pelo Golfo de Áden na costa iemenita.

Não foram encontrados vídeos do momento do ataque. Mas a informação foi confirmada pelo porta-voz das Forças Armadas do Iêmen Yahya Saree, pelo Comando Central dos Estados Unidos e pela empresa operadora do navio.

Uma nota publicada no site do Comando Central dos Estados Unidos explicou que no dia 15 de janeiro, aproximadamente às 16h, no horário de Sanaa, a capital do Iêmen (10h no horário de Brasília), militantes houthis dispararam um míssil balístico e atingiram um navio de contêineres de propriedade e operado pelos EUA. Não houve relato de feridos ou de danos significativos ao navio, que prosseguiu viagem.

A operadora do navio, a Eagle Bulk Shipping, informou que a embarcação sofreu danos limitados em um porão de carga e que nenhuma das pessoas que estava a bordo ficou ferida.

O navio mostrado nas imagens foi alvo do ataque dos houthis?

Não. O porta-contêineres que aparece em chamas no vídeo publicado no Instagram é o X-press Pearl, uma embarcação de Singapura. O navio carregava, dentre outras coisas, 25 toneladas de ácido nítrico, quando sofreu um incêndio a bordo no dia 20 de maio de 2021 próximo ao porto de Colombo, no Sri Lanka.

As chamas só conseguiram ser controladas 13 dias depois. Acredita-se que o fogo foi provocado por um vazamento de ácido nítrico. Uma reportagem da BBC News veiculada na época informa que dois marinheiros tiveram que ser levados ao hospital com ferimentos.

O Estadão Verifica tentou contato com a autora da publicação no Instagram, mas seus perfis nas redes sociais não permitem o envio de mensagem privada por usuários que ela não segue.