Rebeldes houthis atacam navio-tanque americano, no terceiro ataque em três dias no Mar Vermelho

SANAA - Rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram nesta sexta-feira, 19, a autoria de bombardeios contra um navio americano no Golfo de Áden, na costa do país. O ataque ocorre dois dias depois de os EUA considerarem o grupo uma organização terrorista e em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio.

"As forças navais das forças armadas iemenitas (como se autodenomina o braço armado dos huthis) fizeram uma operação contra o navio americano Chem Ranger com mísseis navais, vários dos quais atingiram seu alvo", informou o grupo rebelde. Segundo o portal especializado Marine Traffic, o Chem Ranger é um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall que se encontrava na costa do Iêmen nos últimos dias.

Líder houthi Abdul-Malik al-Houthi promete retaliar ataques americanos contra o grupo Foto: EFE / EFE

“Uma resposta aos ataques americanos e britânicos é inevitável, qualquer nova agressão será punida”, ressaltaram os rebeldes iemenitas, que afirmam que irão atacar apenas os navios que se dirigirem a Israel, até que haja um cessar-fogo e o cerco a Gaza seja levantado.

Os Estados Unidos bombardearam hoje pela quinta vez posições dos houthis no Iêmen, em resposta a ataques desse grupo, apoiado pelo Irã, contra navios mercantes no Mar Vermelho.

Na quarta-feira, o governo de Joe Biden decidiu designar os rebeldes houthi, do Iêmen, como uma organização terrorista, reimpondo em partes as sanções que suspendeu há quase três anos ao grupo xiita apoiado pelo Irã.

A partir de fevereiro, os Estados Unidos irão considerar os houthis como um grupo “terrorista global especialmente designado”, disse uma fonte do governo ao The New York Times. A medida irá bloquear o acesso do grupo ao sistema financeiro mundial, entre outras penalidades. /AFP