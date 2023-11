Vídeo é editado para parecer que Lula estava sob efeito de álcool e que teria ‘amigo do Hamas’

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava embriagado em discurso em que mencionou o grupo palestino Hamas. O petista teria dito que “vai ligar para o amigo do Hamas” para libertar reféns.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo teve a velocidade de reprodução reduzida para parecer que o presidente estava sob efeito de álcool. No vídeo original, do dia 27 de outubro de 2023, Lula fala normalmente. Além disso, as frases do petista são cortadas, para dar a entender que ele teria um amigo no Hamas. Na verdade, Lula disse que, se souber de algum presidente que é amigo do Hamas, ligará para ele e pedirá a libertação de reféns.

O vídeo teve a velocidade de reprodução reduzida para parecer que o presidente estava sob efeito de álcool. Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo mostra um café da manhã do presidente com jornalistas organizado no dia 27 de outubro deste ano, no Palácio do Planalto. O vídeo original, publicado pelo jornal Metrópoles no X (antigo Twitter), foi cortado com 1 minuto e 57 segundos. Comparando as duas versões, é possível perceber que a velocidade da reprodução foi diminuída para 0,75x. No próprio X, basta clicar no ícone da engrenagem, no canto inferior direito do vídeo, para fazer essa alteração.

LULA BRASÍLIA DF 27.10.2023 LULA/CAFÉ IMPRENSA POLÍTICA OE - O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã oferecido a Imprensa no fim da manhã desta sexta-feira (27) realizado no Palácio do Planalto em Brasilia. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior / undefined

A parte em que o presidente cita “um amigo do Hamas” pode ser verificada na transcrição na página oficial do Planalto. Lula disse:

“Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na Faixa de Gaza. Nós vamos tentar buscar todos, porque esse é o papel do governo brasileiro. E já conversei. Se eu tiver informação, “olha, Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas”. É para esse que eu vou ligar. “Ô, cara, fala para o Hamas libertar o refém, porra”. Fala pro cara libertar os reféns, pra que ficar com inocente lá detido? Liberta. Tem gente que precisa de remédio pra tomar. Tem gente que tem asma. Liberta os reféns.”

Esse trecho foi parte da sua resposta à jornalista Lisandra Paraguassu, da Agência Reuters, que questionou se havia notícias dos brasileiros que, até então, estavam em Gaza e como a negociação para a retirada deles do local estava avançando.

A alegação verificada aqui também já foi desmentida pelo Boatos.org.

Como lidar com postagens do tipo: Diante de um post reproduzido nas redes, é recomendável tentar acessar o vídeo original para ter certeza de que não ocorreu alguma edição. Isso é possível através da busca reversa de imagens.

Alterar áudios e vídeos de Lula para dizer que ele estava embriagado é uma estratégia desinformativa comum. O Estadão Verifica já desmentiu, por exemplo, que o presidente teria cometido assédio sob efeito de álcool e que estaria embriagado no Fórum Mundial de Davos.