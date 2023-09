Vídeo em que Lula não cumprimenta presidentes de outros países é do G-7, e não do G-20

O que estão compartilhando: um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece cercado de representantes de outros países e não recebe cumprimentos; junto das imagens há um texto afirmando que “ninguém quer cumprimentar o ex-presidiário” e que “todos viram as costas para ele após foto oficial da reunião do G-20 na Índia”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo não mostra a Cúpula do G-20, realizada em Nova Délhi, na Índia, nos dias 9 e 10 de setembro. As imagens foram registradas durante a foto oficial do encontro do G-7, para o qual o Brasil foi convidado em maio deste ano, no Japão. O vídeo analisado aqui omite o trecho em que Lula chega de mãos dadas com o presidente das Ilhas Comores.

No G-20 não houve foto oficial com todas as autoridades. Registros do evento na Índia mostram que o brasileiro não estava isolado; ele participou das atividades conjuntas e de sete reuniões bilaterais durante o encontro.

Leitores pediram a checagem desse assunto pelo WhatsApp do Estadão Verifica: (11) 97683-7490.

Vídeo compartilhado no WhatsApp não é do G-20 Foto: Reprodução

Saiba mais: No vídeo que circula no WhatsApp, Lula passa em frente a uma roda formada pelo presidente americano, Joe Biden, pelo presidente da França, Emmanuel Macron e pelo presidente das Ilhas Comores, Azali Assoumani, que conversam entre si. As imagens, em câmera lenta, são acompanhadas de uma legenda afirmando que “ninguém quer cumprimentar o ex-presidiário”, referindo-se a Lula. O texto diz, ainda, que “todos viram as costas para ele após foto oficial da reunião do G-20 na Índia”.

O registro, contudo, não foi feito durante a Cúpula do G-20. Na verdade, as imagens foram gravadas no momento em que foi registrada a foto oficial da Cúpula do G-7, meses antes. Além disso, não é correto afirmar que Lula foi ignorado por todas as autoridades naquela ocasião. Um registro maior está disponível no canal do UOL no YouTube, onde é possível ver que o brasileiro chega para a foto conversando, rindo e de mãos dadas com Azali Assoumani.

Continua após a publicidade

Foi possível identificar que o vídeo foi gravado no G-7 e não no G-20 devido às vestes das autoridades que posam para a foto e detalhes na imagem:

Os líderes do G-7 e de países convidados tiram a foto oficial na cúpula no Japão. Foto: Foto: Brendan Smialowski / AP

Detalhes na imagem compartilhada de forma enganosa comprovam se tratar da reunião do G-7, e não fo G-20 Foto: Reprodução

G-20 não teve foto oficial

A Presidência informou ao Verifica que não foi realizada foto oficial da reunião de Cúpula do G-20 com todos os participantes. De fato, a imagem não consta nos canais oficiais do evento.

Outras fotos do encontro mostram que Lula não estava isolado: ele teve vários momentos de interação com os participantes. Os registros podem ser conferidos no álbum de imagens do Palácio do Planalto e no site e Instagram da organização do G-20. Além disso, Lula cumpriu agenda com líderes do mundo, participando de sete reuniões bilaterais.

Continua após a publicidade

No último dia da reunião, o brasileiro recebeu o comando simbólico do grupo para a organização da cúpula brasileira em 2024.

Esse conteúdo também foi checado por Boatos.Org.