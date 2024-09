Vídeo usa gráfico desatualizado para negar existência do aquecimento global

Saiba mais: Acumula 180 mil visualizações o vídeo intitulado “Prof Molion mostra a repetição climática, e afasta o alarmismo”, publicado no YouTube em 30 de agosto. O conteúdo mostra uma explicação do meteorologista Luiz Carlos Baldicero Molion, considerado um dos principais negacionistas climáticos do País, sobre mudanças na circulação atmosférica global.

Para amparar a hipótese de que a temperatura da Terra tem comportamento repetitivo, supostamente natural, ora esquentando, ora esfriando, Molion mostra um gráfico que correlaciona um Índice de Circulação Atmosférica (ICA) com desvios da temperatura média global, ao longo do período que vai do ano 1891 até 2000. Observe: