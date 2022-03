27° dia de guerra: Ucrânia prepara contra-ataque, viagem de Biden e nova ameaça nuclear russa

O 27° dia da guerra na Ucrânia foi marcado pela dificuldade russa em obter ganhos no terreno. As forças da Ucrânia conseguiram retomar o controle de Makariv, uma cidade nos arredores de Kiev e preparam um contra-ataque contra os russos.

Em paralelo, autoridades russas ampliaram a perseguição a críticos do presidente Vladimir Putin, e anunciaram a pena de 9 anos de prisão contra o opositor Alexei Navalni.

Na quarta-feira, 23, o presidente dos EUA Joe Biden, chega à Europa para uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Tanque russo capturado por forças ucranianas nos arredores de Kiev Foto: Thomas Peter/Reuters

Veja os principais fatos do 27° dia da Guerra na Ucrânia:

Vitória estratégica

A Ucrânia afirmou nesta terça-feira, 22, que recuperou o controle de Marakiv, subúrbio de Kiev, nas primeiras horas do dia. A informação é das Forças Armadas da Ucrânia, divulgada nas redes sociais. O local é considerado estratégico para a defesa de Kiev, que a Rússia tenta conquistar há semanas.

A reconquista de território de Marakiv permitiu aos ucranianos retomar o controle de uma importante estrada e impedir que forças russas cerquem a capital a partir do noroeste. Imagens de satélite registradas nesta segunda-feira mostram a presença dos invasores em diversos pontos ao redor de Kiev.

Contra-ataque ucraniano

Militares ucranianos estão montando uma contraofensiva agressiva para recuperar o território capturado pela Rússia no sul da Ucrânia. Os esforços são mais evidentes em vilas e cidades que foram dominadas pelas forças russas nos primeiros dias da guerra, como Kherson, onde soldados russos abriram fogo contra manifestantes na segunda-feira, 21. As informações são de autoridades ucranianas e norte-americanas.

Manifestantes ucranianos se reuniram em uma praça central, olharam nos olhos dos soldados russos e gritaram: “Vá para casa! Ir para casa!”. Então os soldados russos começaram a atirar. Os vídeos e fotografias do ocorrido foram verificados pelo The New York Times.

Opositor de Putin condenado

Um tribunal russo considerou o opositor do Kremlin Alexei Navalni culpado de fraude em larga escala e desacato nesta terça-feira, 22, e teve a pena definida em nove anos de prisão.

Navalni já está cumprindo uma sentença de dois anos e meio em um campo de prisioneiros a leste de Moscou por violações de liberdade condicional relacionadas a acusações que ele diz terem sido fabricadas para frustrar suas ambições políticas.

Ginásio em Chisinau, na Moldávia, recebe refugiados ucranianos Foto: Vladislav Culiomza/File Photo/Reuters

Viagem de Biden

O presidente americano Joe Biden vai viajar para a Bélgica e para a Polônia nesta semana, buscando manter uma aliança ocidental que está começando a mostrar possíveis rachaduras e fazendo uma aparição simbólica em um país onde líderes temem que ser um futuro alvo da agressão russa.

Biden desembarcará em Bruxelas na noite de quarta-feira, para participar de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A cúpula ocorre no dia em que a invasão russa da Ucrânia completa um mês sem sinais de abrandamento. À medida que a guerra avança e os líderes ucranianos pedem assistência adicional, as divisões estão surgindo entre aliados que querem fornecer armas ofensivas, como caças, e outros que temem uma escalada do confronto com Moscou.