A fábrica de fake news de Putin: como a Rússia inventa histórias para justificar guerra na Ucrânia

Um jovem que se autodenomina Mohamed al-Alawi apareceu em um vídeo do YouTube em agosto. Ele se descreveu como um jornalista investigativo no Egito com um grande furo de reportagem: A sogra do presidente da Ucrânia havia comprado uma casa de campo perto da casa de Angelina Jolie em El Gouna, uma cidade turística no Mar Vermelho.

A história, ao que parece, não era verdadeira. A Ucrânia negou o fato, e o proprietário da casa de campo o refutou. Também desconectada da realidade: A alegação de Alawi de ser um jornalista.

Ainda assim, sua história repercutiu nas mídias sociais e nos meios de comunicação do Egito à Nigéria e, finalmente, à Rússia - que, segundo os pesquisadores, foi onde a história começou.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, em discurso após o resultado das eleições russas Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

A história parecia ter se dissipado, mas não por muito tempo. Quatro meses depois, dois novos vídeos apareceram no YouTube. Eles diziam que Mohamed al-Alawi havia sido espancado até a morte em Hurghada, uma cidade a cerca de 32 quilômetros ao sul de El Gouna. Os supostos assassinos, de acordo com os vídeos: Agentes do serviço secreto da Ucrânia. Essas alegações não eram mais factuais do que as primeiras, mas deram nova vida à velha mentira. Outra rodada de publicações e reportagens acabou atingindo milhões de usuários da Internet em todo o mundo, elevando tanto a narrativa que ela foi repetida até mesmo por membros do Congresso dos EUA enquanto debatiam a assistência militar contínua à Ucrânia.

Desde que suas forças invadiram o país há dois anos, a Rússia desencadeou uma torrente de desinformação para tentar desacreditar o líder da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e minar o apoio do país no Ocidente.

Essa saga, no entanto, introduziu uma nova jogada: uma narrativa prolongada e elaborada, construída on-line em torno de um personagem fictício e embelezada com detalhes aparentemente realistas e uma reviravolta na trama digna da Netflix.

“Eles nunca trouxeram de volta um personagem antes”, disse Darren Linvill, professor e diretor do Media Forensics Hub da Clemson University, que estudou extensivamente a desinformação russa.

A campanha mostra a habilidade com que os guerreiros da informação da Rússia mudaram para novas táticas e alvos à medida que a guerra na Ucrânia se arrastava, assim como as forças russas em campo na Ucrânia ajustaram as táticas após perdas devastadoras no campo de batalha.

Grupos com vínculos com o Kremlin continuam a lançar novas narrativas quando as antigas não se sustentam ou se tornam obsoletas, usando vídeos ou gravações falsos ou alterados e encontrando ou criando novos meios para disseminar a desinformação, inclusive aqueles que se apresentam como sites de notícias americanos.

Um vídeo apareceu no TikTok no mês passado, alegando mostrar um médico ucraniano que trabalha para a Pfizer acusando a empresa de realizar testes ilegais em crianças. Na rede social X, um homem que afirmava ser um produtor associado da Paramount Pictures contou uma história sobre um filme biográfico de Hollywood sobre a vida do Zelenski.

A história atribuída a Mohamed al-Alawi não é nem mesmo a única alegação infundada de que Zelenski comprou secretamente propriedades no exterior usando assistência financeira ocidental. Outras versões - cada uma aparentemente adaptada a um público geográfico específico - detalharam uma mansão em Vero Beach, na Flórida, e um retiro na Alemanha que já foi usado por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Os russos "demonstraram adaptabilidade durante a guerra contra a Ucrânia", escreveu a Microsoft em um relatório recente que revelou o uso fraudulento pela Rússia de mensagens gravadas por atores famosos e celebridades no aplicativo Cameo para tentar difamar Zelenski como viciado em drogas.

Mesmo quando desmascaradas, fabricações como essas têm se mostrado extremamente difíceis de serem totalmente extintas.

O YouTube retirou do ar o vídeo inicial do personagem Mohamed al-Alawi, vinculando-o a duas outras contas que já haviam violado as políticas da empresa. No entanto, a acusação ainda circula, especialmente em plataformas como X e Telegram, que, segundo especialistas, fazem pouco para bloquear contas que geram atividades inautênticas ou automatizadas. Algumas das postagens sobre o vídeo parecem ter usado texto ou áudio criado com ferramentas de inteligência artificial; muitas são amplificadas por redes de bots destinadas a criar a impressão de que o conteúdo é popular.

O que liga as narrativas à Rússia não é apenas o conteúdo que deprecia a Ucrânia, mas também as redes que as circulam. Elas incluem veículos de notícias e contas de mídia social que pesquisadores privados e governamentais vincularam a campanhas anteriores do Kremlin.

O vídeo apareceu pela primeira vez em 20 de agosto em uma conta recém-criada no YouTube que não tinha nenhuma atividade anterior e quase nenhum seguidor, de acordo com o Institute of Strategic Dialogue, uma organização global de pesquisa sem fins lucrativos em Londres, que rastreou a disseminação do vídeo. O homem apareceu em uma sala mal iluminada, lendo a tela do computador, que se refletia em seus óculos grossos. Ele parecia ser uma pessoa real, mas não foi possível verificar sua identidade real. Ninguém com o nome de Mohamed al-Alawi parece ter produzido artigos ou vídeos anteriores, como seria de se esperar de um jornalista. De acordo com a Active Fence, uma empresa de segurança na Internet, o personagem não tem histórico educacional ou de trabalho, nem rede de amigos ou conexões sociais on-line. O vídeo, no entanto, mostrava o que supostamente eram fotografias de um contrato de compra e venda e da própria vila, criando um verniz de autenticidade para espectadores crédulos. A propriedade é, de fato, parte de um resort de propriedade da Orascom Development, cujo site destaca o "sol o ano todo, lagoas cintilantes, praias de areia e águas azuis" de El Gouna. Um artigo sobre a alegação do vídeo apareceu dois dias depois como um anúncio pago, ou conteúdo de marca, no Punch, um veículo de notícias da Nigéria, bem como em três outros sites nigerianos que agregam conteúdo de notícias e entretenimento.

Foto que ilustra um bloco de anotações de um repórter Foto: Devin Oktar Yalkin/The New York Times

O artigo tinha a assinatura de Arthur Nkono, que, de acordo com pesquisas na Internet, não parece ter escrito nenhum outro artigo. O artigo citava um cientista político, Abdrulrahman Alabassy, que também parece não existir, exceto em relatos que ligam a villa ao uso corrupto da ajuda financeira ocidental à Ucrânia. (A Punch, que posteriormente removeu a postagem, não respondeu aos pedidos de comentários).

Um dia depois, a alegação apareceu pela primeira vez no X em uma publicação de Sonja van den Ende, uma ativista da Holanda, cujos artigos já apareceram em veículos de propaganda ligados ao governo russo, de acordo com o Institute for Strategic Dialogue. (Ela também atuou como observadora eleitoral em um território ocupado da Ucrânia durante as eleições parlamentares russas em setembro).

Em poucos dias, relatórios sobre a vila apareceram no X em francês e romeno, e em inglês em três fóruns diferentes do Reddit.

De acordo com Roberta Duffield, diretora de inteligência da Blackbird.AI, uma empresa de segurança na Internet, quase 29% das contas que amplificaram as denúncias pareciam ser bots não autênticos, um número excepcionalmente alto que normalmente indicaria uma campanha coordenada.

Oito dias após a exibição do vídeo, as redes de televisão estatais da Rússia, como Channel One, Rossiya 24 e RT (em árabe e alemão), noticiaram o fato como uma grande revelação descoberta por um renomado jornalista investigativo egípcio.

A história parecia ter parado por aí. Naguib Sawiris, o descendente da família egípcia proprietária do empreendimento, negou a venda em uma resposta no X. E não se ouviu mais nada sobre o personagem chamado Mohamed al-Alawi - até o final de dezembro.

Foi quando surgiram dois novos vídeos em um canal do YouTube chamado “Egypt News”, afirmando que ele estava morto. O canal havia sido criado no dia anterior. Um vídeo mostrava um homem identificado como irmão de Alawi, Ahmed, respondendo a perguntas de outro homem.

A polícia, segundo ele, disse-lhe que suspeitava que seu irmão havia sido espancado até a morte por “forças especiais ucranianas que agiram em nome do presidente Zelenski ou de outro funcionário de alto escalão”.

Ele falou com a mão em concha sobre o rosto para ocultar sua identidade. O outro vídeo mostrava o que se dizia ser o local de um ataque, embora as imagens fossem indistintas. “Não posso lhe dizer mais nada”, disse ele no vídeo, que o YouTube removeu posteriormente. “Tenho medo por minha família”.

O vídeo também tentou explicar algumas das falhas óbvias na história inicial, inclusive por que não havia nenhuma evidência on-line do trabalho anterior de Alawi. “Foi seu primeiro grande trabalho”, disse o homem.

O novo episódio se espalhou da mesma forma que o primeiro vídeo. Um dia depois, um artigo sobre a morte apareceu em um site obscuro criado no ano passado chamado El Mostaqbal, um nome semelhante, mas sem relação com a organização de notícias real no Líbano.

“Um repórter que anunciou que a sogra de Zelenski trouxe uma casa de luxo morreu em circunstâncias misteriosas”, dizia a manchete. Outras reportagens que se seguiram deixaram de lado qualquer incerteza e começaram a se referir ao seu “assassinato”.

Na verdade, o Ministério do Interior do Egito disse que não havia relatos ou evidências de que alguém parecido com o homem do vídeo tivesse sido “submetido a danos”. A declaração continuou observando que a propriedade em si não havia sido vendida.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski Foto: Serviço de imprensa da presidência da Ucrânia/EPA/EFE

Ainda assim, de acordo com o Institute for Strategic Dialogue, as postagens sobre o suposto assassinato foram vistas um milhão de vezes no X em 25 de dezembro.

A notícia também apareceu no site do Middle East Monitor, ou MEMO, operado por uma conhecida organização sem fins lucrativos de Londres e financiado pelo governo do Qatar. Um jornalista que já trabalhou em Moscou para o The Telegraph de Londres, Ben Aris, citou a notícia longamente na plataforma, embora, quando questionado, tenha dito que havia apenas tomado nota do boato. “Não tenho tempo para verificar tudo isso pessoalmente”, escreveu ele.

O boato apareceu em inglês em um site, Clear Story News, que Linvill, do Digital Media Hub da Clemson, havia vinculado anteriormente aos esforços de desinformação da Rússia. (O site não apresenta informações de contato)

Linvill descreveu o processo como uma forma de “lavagem de narrativa”, transferindo afirmações falsas de fontes desconhecidas ou sem credibilidade para outras que, pelo menos para os incautos, parecem mais legítimas.

O Institute for Strategic Dialogue também estudou três outras narrativas complexas sobre a Ucrânia. Uma delas apresentava um jornalista francês que afirmava que o filho de George Soros - alvo regular de ataques políticos russos e de extrema direita - havia adquirido secretamente um terreno para um depósito de lixo tóxico na Ucrânia. Um médico anônimo na África disse em outra que uma instituição de caridade médica americana, o Global Surgical and Medical Support Group, estava colhendo órgãos de soldados ucranianos feridos para transplantes para oficiais da Otan.

Depois, houve o caso de um homem que se autodenominava Shahzad Nasir, cujo perfil no X o identifica como jornalista da Emirates 24/7, uma agência de notícias em inglês de Dubai, embora ele não tenha nenhuma assinatura aparente no site.

Em novembro, ele afirmou que os comparsas de Zelenski compraram dois iates - Lucky Me e My Legacy - por US$ 75 milhões. Suas provas, como as de Mohamed al-Alawi, incluem fotografias das embarcações e supostos contratos de compra.

De fato, como a BBC documentou em dezembro, os iates não haviam sido comprados e continuavam à venda. Apesar dos inúmeros esforços dos verificadores de fatos para dissipar o boato, a alegação circulou amplamente.

No mês passado, o personagem Nasir reapareceu em outro vídeo. Dessa vez, ele tinha uma nova versão da história, alegando que as compras haviam sido canceladas depois que ele expôs o acordo secreto.

As ramificações dessas campanhas são difíceis de medir com precisão. No entanto, há sinais de que elas repercutem mesmo quando se prova que são falsas.

O senador J.D. Vance, republicano de Ohio e um crítico declarado da ajuda à Ucrânia, pareceu abraçar a alegação em dezembro durante uma entrevista no “War Room”, o podcast apresentado por Steve Bannon, o ex-conselheiro do ex-presidente Donald Trump.

“Há pessoas que cortariam a Previdência Social - jogariam nossos avós na pobreza - por quê?” disse Vance. “Para que um dos ministros de Zelenski possa comprar um iate maior?”

Isso provocou uma repreensão pública neste mês de um colega republicano, o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, que ridicularizou aqueles que repetem alegações não comprovadas.

“Eles ouviram alguém dizer que, se aprovarmos esse projeto de lei, todos nós iremos a Kiev com baldes cheios de dinheiro e deixaremos os oligarcas comprarem iates!”, disse ele sobre os críticos da assistência à Ucrânia, no que mais tarde ele chamou de referência aos comentários de Vance. “Como será que os cônjuges dos cerca de 25.000 soldados da Ucrânia que morreram se sentem em relação a isso? Quero dizer, realmente, pessoal?”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.