Por que a política econômica de Biden será desafio para campanha de Kamala

As pesquisas deixaram essas vulnerabilidades repetidamente claras, incluindo uma neste mês pela The Economist/YouGov que mostrou que 51% dos eleitores desaprovam a maneira como Biden lidou com o desemprego e a economia. Eles desaprovaram ainda mais a maneira como ele lidou com a inflação.

Os republicanos tentaram vincular Harris ao histórico de Biden. “Cada fracasso que vimos de Joe Biden —a retirada do Afeganistão, uma crise na fronteira, inflação esmagadora e os EUA enfraquecidos no exterior— foi entregue de mãos dadas com Kamala Harris”, disse Michael Whatley, presidente do Comitê Nacional Republicano, e sua copresidente, Lara Trump, nora de Donald Trump, em um comunicado no domingo.