A guerra vai cada vez pior para a Ucrânia, e só a entrada na Otan pode mudar o rumo

Se a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais querem vencer, eles devem primeiro ter a coragem de admitir que estão perdendo. Nos últimos dois anos, Rússia e Ucrânia lutaram uma custosa guerra de atrito. Isso é insustentável. Quando Volodmir Zelenski viajou para os Estados Unidos para ver o presidente Joe Biden esta semana, ele trouxe um “plano para a vitória”, esperado para conter um novo pedido de armas e dinheiro. Na verdade, a Ucrânia precisa de algo muito mais ambicioso: uma mudança urgente de rumo.

Uma medida da queda da sorte da Ucrânia é o avanço da Rússia no leste, particularmente ao redor da cidade de Pokrovsk. Até agora, é lento e custoso. Estimativas recentes das perdas russas giram em torno de 1,2 mil mortos e feridos por dia, além do total de 500 mil. Mas a Ucrânia, com um quinto da população da Rússia, também está sofrendo. Suas linhas poderiam desmoronar antes que o esforço de guerra da Rússia se esgote. A Ucrânia também está lutando fora do campo de batalha. A Rússia destruiu tanto da rede elétrica que os ucranianos enfrentarão o inverno congelante com apagões diários de até 16 horas. As pessoas estão cansadas da guerra. O exército está lutando para mobilizar e treinar tropas suficientes para manter a linha, quanto mais retomar território. Há um crescimento no abismo entre a vitória total que muitos ucranianos dizem querer, e a vontade ou capacidade de lutar por ela.

Imagem mostra soldado ucraniano em posição na frente de batalha em Chasiv Yar, região de Donetsk. Ucrânia e Rússia travam guerra de atrito há mais de dois anos Foto: Evgeniy Maloletka/AP

No exterior, o cansaço está se estabelecendo. A extrema-direita na Alemanha e na França argumenta que apoiar a Ucrânia é um desperdício de dinheiro. Donald Trump poderia muito bem se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele é capaz de qualquer coisa, mas suas palavras sugerem que ele quer vender a Ucrânia para o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Se Zelenski continuar a desafiar a realidade insistindo que o exército da Ucrânia pode retomar toda a terra que a Rússia roubou desde 2014, ele afastará os apoiadores da Ucrânia e dividirá ainda mais a sociedade ucraniana. Seja ou não o Trump vencer em novembro, a única esperança de manter o apoio americano e europeu e unir os ucranianos é uma nova abordagem que começa com os líderes afirmando honestamente o que significa a vitória.

Como a The Economist há muito argumenta, Putin atacou a Ucrânia não por seu território, mas para impedir que ela se tornasse uma democracia próspera e voltada para o Ocidente. Os parceiros da Ucrânia precisam fazer Zelenski convencer seu povo de que este permanece o prêmio mais importante nesta guerra. Por mais que Zelenski queira expulsar a Rússia de toda a Ucrânia, incluindo a Crimeia, ele não tem homens ou armas para fazer isso. Nem ele nem o Ocidente devem reconhecer a reivindicação falsa da Rússia aos territórios ocupados; em vez disso, eles devem reter a reunificação como uma aspiração. Para que Zelenski aceite essa triste verdade, os líderes ocidentais precisam dar credibilidade ao seu principal objetivo de guerra, assegurando que a Ucrânia tenha a capacidade militar e as garantias de segurança necessárias. Se a Ucrânia puder negar à Rússia, de forma convincente, qualquer perspectiva de avançar mais no campo de batalha, ela poderá demonstrar a futilidade de outras grandes ofensivas. Independentemente de um acordo de paz formal ser assinado ou não, essa é a única maneira de acabar com os combates e garantir a segurança sobre a qual a prosperidade e a democracia da Ucrânia se apoiarão em última instância.

Isso exigirá maiores suprimentos do armamento que o Zelenski está solicitando. A Ucrânia precisa de mísseis de longo alcance que possam atingir alvos militares nas profundezas da Rússia e defesas aéreas para proteger sua infraestrutura. Crucialmente, ela também precisa fabricar suas próprias armas. Atualmente, o setor de armas do país tem pedidos no valor de US$ 7 bilhões, apenas cerca de um terço de sua capacidade potencial. Empresas de armamentos dos Estados Unidos e de alguns países europeus estão entrando em cena; outras também deveriam. O fornecimento de armas de fabricação nacional é mais confiável e mais barato do que as armas de fabricação ocidental. Ele também pode ser mais inovador. A Ucrânia tem cerca de 250 empresas de drones, algumas delas líderes mundiais - incluindo fabricantes de máquinas de longo alcance que podem ter estado por trás de um ataque recente a um enorme depósito de armas na província russa de Tver.

A segunda maneira de tornar a defesa da Ucrânia confiável é Biden dizer que a Ucrânia deve ser convidada a participar da Otan agora, mesmo que esteja dividida e, possivelmente, sem um armistício formal. Biden é conhecido por ser cauteloso com relação a isso. Essa declaração dele, endossada pelos líderes do Reino Unido, França e Alemanha, iria muito além das palavras abertas de hoje sobre um “caminho irrevogável” para a adesão.

Isso seria controverso, porque se espera que os membros da Otan apoiem uns aos outros se um deles for atacado. Ao iniciar um debate sobre essa garantia do Artigo 5, Biden poderia deixar claro que ela não cobriria o território ucraniano que a Rússia ocupa hoje, como aconteceu com a Alemanha Oriental quando a Alemanha Ocidental aderiu à Otan em 1955; e que a Ucrânia não necessariamente guarneceria tropas estrangeiras da Otan em tempos de paz, como aconteceu com a Noruega em 1949.

Uma Ucrânia disfuncional poderia se tornar um vizinho perigoso. A corrupção e o nacionalismo já estão aumentando. Se os ucranianos se sentirem traídos, Putin poderá radicalizar as milícias endurecidas pela batalha contra o Ocidente e a Otan

A adesão à Otan implica riscos. Se a Rússia atacasse a Ucrânia novamente, os Estados Unidos poderiam enfrentar um terrível dilema: apoiar a Ucrânia e arriscar uma guerra com um inimigo nuclear ou recusar e enfraquecer suas alianças em todo o mundo. No entanto, abandonar a Ucrânia também enfraqueceria todas as alianças dos EUA - um dos motivos pelos quais a China, o Irã e a Coreia do Norte estão apoiando a Rússia. Putin deixa claro que vê o Ocidente como o verdadeiro inimigo. É ilusão pensar que deixar a Ucrânia ser derrotada trará paz.