Um dos anúncios poderia começar com uma das mentiras mais ultrajantes que Trump repetiu no debate da quinta-feira passada, sobre a economia americana ter sido vítima de um desastre após Biden assumir a Casa Branca. Ao que Biden poderia responder:

Sabe, Donald, eu li que você tem de pagar US$ 88,3 milhões de indenização para E. Jean Carroll por ter abusado dela sexualmente e a difamado. Acabo de fazer umas continhas aqui: se você tivesse colocado US$ 88,3 milhões em um fundo de investimento S&P no dia em que eu tomei posse, esse dinheiro teria rendido 40% até aqui. Estamos falando de US$ 35 milhões, Donald. Isso que é desastre! Imagine quantos advogados você poderia pagar com esse dinheiro!