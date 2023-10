O Museu Pergamon em Berlim, localizado na Ilha dos Museus (um conjunto de cinco museus na capital alemã), fechará completamente para visitantes a partir da próxima segunda-feira, 23. O centro cultural, conhecido por abrigar uma impressionante coleção de antiguidades, passará por uma intensa renovação pode durar até 2037, segundo reportagem do The Times.

Porta de Ishtar no Museu Pergamon, em Berlim Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Olaf M. Teßmer

A grande reforma do edifício busca corrigir problemas sérios que permanecem afetando a continuidade da estrutura há décadas. O edifício, construído de 1910 a 1930, está em um estado cada vez mais degradado e sofreu danos durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os pontos críticos estão canos vazando, problemas de umidade e falhas estruturais nos telhados de vidro.

A Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, que supervisiona as coleções estatais de arte e antiguidades de Berlim, afirmou que a ala sul está em uma “condição estrutural muito precária”. Partes do prédio podem desabar e danificar as exposições a menos que sejam extensivamente reconstruídas nos próximos 14 anos.

A Ala Norte do museu e a sala com o Altar de Pérgamo devem reabrir na primavera de 2027, segundo a instituição. A segunda fase da construção será focada na Ala Sul. Será construída uma quarta ala que se conecta os outros edifícios na Ilha dos Museus. A preparação deve começar no outono deste ano para uma obra com início em 2024. As seções do edifício em questão abrigam o Museu para Arte Islâmica, o Museu da Antiguidade do Oriente Próximo e a Sala Mileto, que pertence à Coleção de Antiguidades Clássicas.

Algumas coleções ficarão disponíveis

A instituição informa que a Coleção de Antiguidades Clássicas estará disponível para o público durante o fechamento do edifício. “Nos próximos anos, grandes esculturas e objetos importantes do Museu Pergamon continuarão em exibição no Pergamonmuseum Das Panorama, localizado diretamente em frente à Ilha dos Museus”, diz uma nota no seu site oficial.

Além disso, o museu planeja enviar alguns objetos excepcionais como embaixadores para outros museus em Berlim e ao redor do mundo. Por exemplo, uma cooperação com o Louvre está em preparação. A partir do inverno de 2023/24, a atual exposição permanente do Museu da Antiguidade do Oriente Próximo também estará disponível online. Enquanto o edifício estiver fechado, o Museu da Antiguidade do Oriente Próximo também pretende transferir seus objetos do nível principal para depósitos e locais intermediários para restaurá-los.

Durante o período de fechamento, o Museu para Arte Islâmica se mudará de seu espaço atual no andar superior da Ala Sul e será integrado à sua nova exposição permanente em ambos os andares da Ala Norte. As peças também serão restauradas, como a Fachada Mshatta, o Quarto Aleppo e a Cúpula Alhambra.