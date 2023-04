Ancestral direto do rei Charles III possuía fazendas de escravos, mostram documentos

Uma pesquisa compartilhada com o jornal britânico The Guardian indica laços diretos de ancestrais do rei Charles III e da família real britânica com a compra e exploração de escravos em plantações de tabaco no Estado da Virginia, nos Estados Unidos.

Segundo a pesquisa, um ancestral do rei comprou pelo menos 200 escravos da Royal African Company (RAC) em 1686.

O parente seria Edward Porteus, dono de uma plantação de tabaco na Virginia. O documento sinaliza instruções de que o capitão do navio deveria entregar os africanos escravizados a Porteus.

A rainha-mãe Elizabeth Bowes-Lyon com seu marido, o rei George VI, e as princesas Elizabeth e Margareth Foto: Planet News/ AFP

Robert Porteus, filho do dono da plantação, herdou a propriedade da família e se mudou para a Inglaterra em 1720. Seis gerações depois, Frances Smith se casou com o aristocrata Claude Bowes-Lyon. A neta do casal era Elizabeth Bowes-Lyon, rainha-mãe e avó do rei Charles III.

Rei mostrou apoio as pesquisas

No inicio do mês, após a publicação das primeiras reportagens do The Guardian que mostravam laços entre a família real e o tráfico de escravos, o rei Charles III indicou que apoiava a pesquisa que buscava ligações entre a monarquia britânica e o comércio transatlântico de escravos.

Documentos da Royal African Company (RAC) obtidos pelo jornal britânico The Guardian mostram a ligação entre um membro da família real e o tráfico de escravos no século 17 Foto: Reprodução/RAC/The Guardian

Segunda página dos documentos da Royal African Company (RAC) obtidos pelo jornal britânico The Guardian mostram o nome de Edward Porteus na compra de escravos no século 17 Foto: Reprodução/RAC/The Guardian

Segundo um porta-voz do Palácio de Buckingham, o rei levava “profundamente a sério” a questão e que o apoio a busca de registros fazia parte do aprofundamento da compreensão do “impacto da escravidão”.

Sem laços familiares com a família real, a bispa de Londres, Sarah Mullally emitiu um pedido formal de desculpas pela posse e comercialização de escravos da família Porteus nos Estados Unidos.

Ela é parenta de Beilby Porteus, que também foi bispo de Londres por 22 anos a partir de 1787 e é filho de um segundo casamento de Robert Porteus, que foi quem se mudou para o Reino Unido.

Em janeiro, o Fulham Palace Trust, que mantém a histórica residência dos bispos de Londres, publicou pesquisas sobre as plantações de Porteus, reconhecendo que o bispo herdou uma propriedade do pai nos Estados Unidos, que seguiu rendendo lucros oriundos do comércio de escravos.