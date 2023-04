Coroação do rei Charles III: tudo sobre a cerimônia de ascensão ao trono britânico em 6 de maio

LONDRES - O príncipe Charles tornou-se rei no momento em que sua mãe deu o último suspiro no Castelo de Balmoral, na Escócia. Houve uma cerimônia para ele dois dias após a morte de Elizabeth II, em setembro. Mas aquele foi um evento sombrio e triste conduzido pelo Conselho de Adesão. A coroação do rei, no dia 6, é o grande espetáculo, no qual Charles III, de 74 anos, será coroado diante de 2 mil convidados na Abadia de Westminster e desfilará pelas ruas de Londres em um espetáculo exagerado da pompa britânica.

O que é uma coroação?

Para os britânicos em 2023, é uma mistura de monarquia, estado e igreja. É um espetáculo televisionado que encontra um ritual de projeção de poder com uma generosa dose de religião. A coroação imbui o rei e sua mulher, a agora rainha Camilla, de legitimidade. A realeza está prometendo um evento mais curto e reduzido, mas ainda com toda a pompa e grandes momentos, sem falar na carruagem dourada.

“A coroação é um serviço religioso solene, juntamente com uma ocasião para celebração e pompa”, disse o Palácio de Buckingham em um comunicado. “A cerimônia manteve uma estrutura semelhante por mais de mil anos, e espera-se que a coroação deste ano inclua os mesmos elementos principais, reconhecendo o espírito de nossos tempos.”

O rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, deixam capela de St George no Castelo de Windsor, na cerimônia de Páscoa Foto: Yui Mok/Pool via AP - 9/4/2023

Que horas é a coroação?

O serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, começará às 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília), em 6 de maio, um sábado - oito meses após o funeral de Elizabeth II, a quem Charles chamava de “minha querida mamãe”.

O serviço, junto com os desfiles de e para a abadia, durará várias horas. O rei e a rainha também aparecerão na varanda do Palácio de Buckingham com “membros da realeza” e outros integrantes da família real.

A mídia britânica observa que esta é a primeira vez que uma coroação acontece em um fim de semana desde 1902, quando Eduardo VII foi coroado. Os britânicos desfrutarão de um fim de semana prolongado de quatro dias, que incluirá shows de música, festas de rua, chás da tarde e o consumo de um grande número de cerveja.

Quem já recebeu um convite de coroação?

Mais de 2 mil convites foram enviados, segundo o palácio. Esta é uma lista de convidados modesta em comparação com a de Elizabeth II, que convidou 8 mil para assistir a sua festa em 1953. Foi preciso erguer arquibancadas dentro da abadia para comportar a todos.

O convite para a coroação de 6 de maio do rei Carlos III Foto: Buckingham Palace/AFP - 4/4/2023

Os convidados de Charles e Camilla incluem 850 pessoas de organizações comunitárias e de caridade de toda a Grã-Bretanha. Quatrocentos deles serão jovens, que assistirão à cerimônia ao lado, na Igreja de Santa Margarida.

A lista de participantes ainda não é totalmente conhecida, mas provavelmente incluirá várias britânicas britânicas, grandes nomes dos negócios, entre outros. Também estarão presentes o primeiro-ministro Rishi Sunak e outros chefes de governo e de estado de todo o mundo, incluindo líderes de nações da Commonwealth. A Casa Branca informou que o presidente americano, Joe Biden, não estará presente, mas a primeira-dama Jill Biden comparecerá em nome do presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve comparecer à coroação.

A cadeira de coroação de carvalho é usada em cerimônias de coroação desde 1308. Os quatro leões de ouro foram feitos em 1727 Foto: DAN KITWOOD / AFP - 12/4/2023

Não está claro se o príncipe Andrew, que perdeu seus títulos reais e militares em meio a um processo de abuso sexual nos EUA, comparecerá à cerimônia.

Representantes de 168 países, mais 18 monarcas, 55 presidentes e 25 primeiros-ministros compareceram ao funeral de Elizabeth no ano passado.

Príncipe Harry e Meghan vão à coroação?

Sim e não. O príncipe Harry confirmou que comparecerá à coroação de seu pai, diz o Palácio de Buckingham. Meghan, duquesa de Sussex, está em casa com seus filhos na Califórnia. O príncipe Archie completa 4 anos no mesmo dia.

O tamanho do papel que Harry desempenhará é desconhecido. Ele usará seu uniforme militar e todas as suas medalhas? Provavelmente não. Ele e Meghan abriram mão de seus papéis como “membros da realeza sênior” antes de se mudarem para os Estados Unidos.

Meghan e Harry deixam celebração de ação de graças pelo reinado da rainha Elizabeth II na Catedral de St Paul em Londres; somente o príncipe irá à coroação Foto: Matt Dunham/AP - 3/6/2022

Será que Harry e seu irmão, William, encontrarão coragem para se abraçarem? Em suas memórias, Spare, Harry relata o pedido do pai: “Por favor, meninos, não façam dos meus últimos anos uma miséria”. Mas a percepção pública de Charles como rei foi afetada após o lançamento do livro e do documentário de seis horas produzido por Harry e Meghan na Netflix. E Charles e William se recusaram a responder a qualquer uma das reivindicações de Harry, incluindo que suas equipes alimentaram ativamente histórias negativas sobre os Sussex para a mídia.

Os tabloides provavelmente contratarão leitores labiais e especialistas em linguagem corporal, o que pode indicar mais noticiário sobre o drama em curso da família.

Camilla será coroada rainha?

Esta também será a coroação de Camilla.

A coroação da rainha Elizabeth II foi mais um ato solo. Seu marido, Philip, ajudou a organizar os eventos do dia e ajoelhou-se aos pés da recém-coroada rainha, proclamando-se “seu suserano” .

Mas as rainhas consortes - em contraste com os consortes masculinos das soberanas britânicas - são coroadas ao lado de seus reis. Embora o site da família real continue a chamá-la de “a rainha consorte”, o convite de coroação se referia à “rainha Camilla” e é possível que ela abandone o consorte como parte do título depois do dia da coroação.

Quais são as joias da coroação?

A regalia da coroação é composta de objetos geralmente exibidos como parte das joias da coroa na Torre de Londres - e ajuda a dar à monarquia britânica no século 21 seu ar de longevidade e poder.

O conjunto inclui três coroas, um orbe, cetros, esporas, pulseiras de ouro, dois anéis e cinco espadas, de acordo com o Palácio de Buckingham. Charles será ungido com óleo sagrado mantido em uma ampola de ouro e depois distribuído com a colher de coroação de prata dourada, registrada pela primeira vez em 1349 e usada na unção do rei Jaime I em 1603 e em todas as coroações desde então.

Uma das joias da coroação, a St Edward's Crown não sai da Torre de Londres há 60 anos Foto: Jack Hill/Reuters - 4/6/2023

A Coroa de St. Edward, de 362 anos, uma enorme que pesa cerca de dois quilos, é feita de ouro maciço enfeitada com 444 pedras preciosas e semipreciosas. Charles irá trocá-lo pela Coroa do Estado Imperial, mais leve.

Camilla vai usar a coroa que a rainha Mary usou na coroação em 1911 - e não a coroa que mostra o lendário diamante Koh-i-Noor, uma das maiores e mais controversas pedras preciosas do mundo, que o folclore diz ser amaldiçoada e que foi roubada da Índia.

O que é a Pedra do Scone (também conhecida como Pedra da Coroação ou Pedra do Destino)?

Trata-se, na verdade, de um bloco de arenito rosado de aparência bastante comum de 150 kg. Mas esta rocha tem uma história por trás.

É um símbolo muito antigo e muito sagrado da monarquia da Escócia, usado por séculos na coroação dos reis - e diz-se que emite um som de gemido quando o rei legítimo se senta sobre ele. É uma fonte de grande mistério, rivalidade e controvérsia. Foi enterrado, movido, escondido e disputado. Pode ter sido substituído por um falso em vários pontos ao longo do caminho.

A lenda diz que foi usado como travesseiro pelo Jacob bíblico quando ele sonhou com uma escada subindo para o céu. A história conta que a rocha viajou da Terra Santa para o Egito, para a Espanha, para a Irlanda, para a Escócia. O rei Eduardo I da Inglaterra pegou a pedra da Abadia de Scone, na Escócia, em 1296 e encomendou uma cadeira de coroação de madeira para caber sobre ela.

Mulher limpa um modelo 3D da Pedra do Destino durante um evento em Stirling, Escócia Foto: Russell Cheyne/Reuters - 5/4/2023

Em 1914, as sufragistas explodiram uma bomba sob ela. Em 1950, estudantes nacionalistas escoceses invadiram a Abadia de Westminster, roubaram a pedra, quebraram-na e levaram-na de volta para as ruínas da Abadia de Arbroath, na Escócia. A pedra acabou sendo devolvida a Westminster. Então, em 1996, o governo britânico o devolveu à Escócia novamente, para ser exibido no Castelo de Edimburgo - exceto quando precisa fazer seu trabalho nas coroações reais.

Qual é o percurso da procissão da coroação?

A rota da procissão de 2 km levará Charles e Camilla do Palácio de Buckingham, ao longo do Mall, através do Admiralty Arch, virando à direita na Whitehall, continuando na Parliament Square e chegando na Abadia de Westminster.

A dupla vai se locomover para a abadia na carruagem do Jubileu de Diamante, criado para a rainha Elizabeth II para comemorar o 60º aniversário de seu reinado. A coroa dourada no topo da carruagem foi esculpida em carvalho do HMS Victory, um navio de 104 canhões da linha da Marinha Real que foi lançado em 1765 e foi seriamente danificado na Batalha de Trafalgar. A carruagem tem ar condicionado, vidros elétricos e suspensão moderna.

Charles e Camilla serão levados para a Abadia de Westminster na carruagem do Jubileu de Diamante, muito mais confortável do que a carruagem dourada que usarão no retorno Foto: Yui Mok/PA via AP - 4/4/2023

O desfile após a cerimônia inverterá a rota anterior - reduzindo a jornada mais tortuosa de oito quilômetros que Elizabeth fez. Na viagem de volta, o casal viajará na Carruagem de Outro do Estado, usado pela primeira vez por George III em 1762. Muito mais desconfortável, esta carruagem pesa quatro toneladas puxadas por oito cavalos Windsor Greys, em ritmo de caminhada.

Quem se apresentará no concerto da coroação?

Um show televisionado acontecerá na noite seguinte, 7 de maio, no Palácio de Buckingham, e contará com Katy Perry, Lionel Richie e o grupo pop dos anos 90 de Manchester chamado Take That.

Também na programação: o tenor italiano Andrea Bocelli e o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel. Mais atos podem ser anunciados.

O que são lembranças populares de coroação?

A Royal Collection está vendendo todos os tipos de souvenirs nas residências reais e online. Os colecionáveis incluem canecas, pratos, talheres, broches, entre outros. Muitos varejistas britânicos também entraram no esquema da coroação. As recordações em oferta incluem canecas Emma Bridgewater, latas de chá Fortnum and Mason, lenços de seda da Liberty e da Harrods, um ursinho de pelúcia de John Lewis e, para os anfitriões, bandeirolas de coroação.

Loja de souvenir em Londres exibe itens para a coroação de Charles III Foto: Andy Rain/EFE - 10/4/2023

Os leiloeiros alertam que é raro os colecionadores ganharem muito com itens comemorativos reais, especialmente memorabilia que foi produzida em massa. A exceção é para itens que realmente pertenceram ou foram usados por membros da família real – itens como a roupa íntima da rainha Vitória.

O que é quiche de coroação?

Para a coroação da rainha em 1953, o palácio serviu a salada de frango fria de Constance Spry em um molho de creme de curry, “Poulet Reine Elizabeth”, ainda amado por todos.

Em comemoração aos “Grandes Almoços da Coroação” programados para o domingo, Charles e Camilla compartilharam uma receita de “quiche da coroação” - com espinafre, favas e estragão, com cheddar ralado, creme de leite e ovos. Darren McGrady, ex-chef da família real, tuitou: “A rainha adorava chocolate, mas o rei adora qualquer coisa com ovos e queijo. Fiz isso para ele muitas vezes... especialmente com salmão que ele pescava no Rio Dee.

Príncipe Edward apresenta a quiche de coroação para Prue Leith, do Great British Baking Show, durante um almoço na Abadia de Westminster em 18 de abril Foto: Victoria Dawe/Coronation Big Lunch/Eden Project/Handout via Reuters

Alguns estudiosos se perguntam sobre os ovos, em meio a uma escassez nacional - algo que Charles, que cria suas próprias galinhas, pode não sentir tanto. A redatora de culinária do jornal The Guardian, Felicity Cloake, disse: “A escolha do estragão, uma erva que sempre lembra a França para mim, é intrigante”. Ela elogiou o casal por escolher legumes da estação.

A dupla pode ter imaginado, também, que quiche seria mais palatável com o público do que as sementes e nozes que o rei gosta no café da manhã ou o prato de inspiração grega que ele promoveu: groussaka.

Onde assistir a coroação?

Na Grã-Bretanha, para aqueles que não querem se juntar à multidão que lota o Mall, a BBC e outras emissoras fornecerão cobertura ao vivo. As redes de notícias dos EUA também estão planejando uma programação extensa.