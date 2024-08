Desde as eleições de 28 de julho, pelo menos 23 indivíduos, incluindo um jovem de 15 anos, foram assassinados por matadores a serviço do regime, segundo grupos de direitos humanos. O regime venezuelano afirmou que mais de 2,2 mil pessoas foram presas desde as eleições.

O ex-promotor do TPI Luis Moreno Ocampo afirma que a recente declaração de Khan pode ser um sinal de que o promotor está se preparando para emitir um mandado de prisão contra Maduro. Khan fez advertências semelhantes a Putin e Netanyahu pouco antes de ordenar suas detenções, e há “uma chance muito elevada” de o promotor fazer o mesmo em relação a Maduro, disse Moreno Ocampo em entrevista à CNN em Espanhol.

No entanto, críticos do TPI dizem que as decisões da corte são frequentemente tendenciosas e erráticas. O recente anúncio do promotor do TPI sobre a sua intenção de ordenar as prisões de Netanyahu e Sinwar foi descrito pelo presidente Joe Biden como “escandaloso”. Não há comparação entre Israel e o grupo terrorista que o atacou, disse Biden.