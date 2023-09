Ao lado de Erdogan, Putin diz que não haverá novo acordo de grãos até que Ocidente atenda exigências

SÓCHI, RÚSSIA - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu nesta segunda-feira, 4, com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan e afirmou que o acordo de grãos, que permitiu à Ucrânia exportar alimentos com segurança pelo Mar Negro não será restaurado até que o Ocidente cumpra as suas exigências para facilitar as exportações agrícolas russas.

O presidente da Turquia ajudou em julho do ano passado a mediar o acordo assinado por Rússia e Ucrânia com a ONU, considerado vital para o abastecimento global de alimentos, especialmente na África, Oriente Médio e Ásia. A Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores de trigo, cevada, óleo de girassol e outros produtos dos quais dependem os países em desenvolvimento.

Mas a Rússia se recusou a prorrogar o acordo em julho deste ano, queixando-se de que um acordo que prometia remover obstáculos às exportações russas de alimentos e fertilizantes não tinha sido honrado. Também afirmou que as restrições ao transporte marítimo prejudicaram o seu comércio agrícola, apesar de ter embarcado quantidades recordes de trigo desde o ano passado.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o presidente russo, Vladimir Putin, após reunião bilateral em Sóchi, na Rússia Foto: Presidência da Turquia via AFP

Desde então, Moscou bombardeou repetidamente as instalações de cereais ucranianas e ameaçou navios civis que se dirigiam para portos ucranianos.

Hoje, Putin disse que se esses compromissos fossem honrados, a Rússia poderia regressar ao acordo “nos próximos dias”. E acrescentou que a Rússia está perto de finalizar um acordo para fornecer cereais gratuitos a seis países africanos. O líder russo acrescentou que a Rússia enviará 1,1 milhão de toneladas de grãos baratos para a Turquia para processamento e entrega aos países pobres.

Nos comentários de abertura antes da reunião bilateral, Erdogan disse que “todos os olhares” estavam voltados para a questão dos grãos – embora Putin tenha feito apenas uma menção passageira ao assunto. “Não vamos ignorar questões relacionadas com a crise ucraniana”, disse ele ao lado de Erdogan. “Sei que você pretende levantar questões sobre o negócio dos grãos. Estamos abertos a negociações sobre esta questão.”

A reunião durou cerca de 90 minutos, segundo a agência de notícias estatal russa Tass. Encontro ocorreu em Sóchi, um resort russo no Mar Negro, onde se também reuniram em agosto, pouco depois de o acordo original ter sido finalizado.

A conversa entre os líderes ocorreu depois que as negociações na quinta-feira entre os principais diplomatas dos países em Moscou terminaram sem nenhum progresso aparente na ressurreição do acordo. Nesse encontro, a Rússia entregou uma lista de ações que o Ocidente teria de tomar para que as exportações ucranianas fossem retomadas.

Desde o fim do acordo, Erdogan se comprometeu repetidamente a ajudar em sua renovação. No entanto, de antemão, analistas previram que Putin conduziria uma negociação difícil.

“A minha intuição é que Putin reconhece a influência que tem ao usar os alimentos como arma econômica e, portanto, lutará por tudo o que puder obter em termos de concessões na sua lista de desejos”, disse Tim Benton, especialista em segurança alimentar do think tank Chatham House. Isso pode incluir os grãos da Rússia, ou as exportações de fertilizantes, ou questões mais amplas, disse ele.

Dados do Joint Coordination Center, iniciativa para facilitar o escoamento dos grãos pelo acordo, mostram que 57% dos grãos da Ucrânia foram para países em desenvolvimento, sendo o principal destino a China, que recebeu quase um quarto dos alimentos.

Erdogan e Putin durante conferência de imprensa após a reunião bilateral em Sóchi, Rússia Foto: Presidência da Turquia via AFP

Ataques a portos

A Rússia disparou uma chuva de drones contra instalações portuárias e de grãos da Ucrânia antes da reunião com Erdogan, no segundo ataque de drones em grande escala nas últimas 48 horas na região sul de Odessa, visando o lado ucraniano do rio Danúbio.

O último ataque durou mais de três horas, disseram autoridades ucranianas, acrescentando que abateram 17 drones que tinham como alvo o distrito de Izmail, local de um importante porto fluvial, mas que alguns escaparam das defesas aéreas.

“Armazéns e edifícios de produção, máquinas agrícolas e equipamentos de empresas industriais foram danificados”, disse em comunicado o chefe da administração militar regional de Odessa, Oleg Kiper. Não houve relatos imediatos de vítimas.

Desde que se retirou do acordo de cereais, a Rússia intensificou os ataques às instalações portuárias ucranianas no Mar Negro, bem como no Danúbio, determinada a manter seu estrangulamento à economia da Ucrânia. Em meados de agosto, celeiros e armazéns em Izmail e Reni, outro porto fluvial, foram danificados em ataques russos.

Os portos ficam no baixo Danúbio, onde faz parte da fronteira da Ucrânia com a Romênia antes de desaguar no Mar Negro. Os recentes ataques chegaram perigosamente perto da Roménia, um membro da Otan, levantando receios de que um drone ou míssil russo errante, voando a uma curta distância do curso, possa arriscar arrastar os Estados Unidos e os seus aliados para um confronto militar direto com Moscou.

Imagens de um local danificado por drones russos em Odessa, segundo o governo ucraniano Foto: Comando Operacional do Sul da Ucrânia via Reuters

Nesta segunda, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse nas redes sociais que drones russos tinham caído em território romeno – uma afirmação que a Romênia rapidamente rejeitou. Em comunicado, o Ministério da Defesa da Roménia disse que “nega categoricamente” os relatórios e que “em nenhum momento” houve uma ameaça “direta” ao seu território ou águas territoriais.

As autoridades ucranianas têm trabalhado para convencer as companhias marítimas e os parceiros internacionais de que o transporte marítimo a partir dos portos do Mar Negro em Odessa pode ser retomado sem qualquer acordo russo.

Numa tentativa de fazer com que as exportações de cereais e outros bens voltem a circular, Kiev estabeleceu um corredor temporário que passa pelas minas que a Ucrânia instalou ao longo da costa, permitindo que os navios cheguem às águas territoriais da Romênia e depois da Bulgária e da Turquia, todos membros da Otan. Isso começou a permitir que navios civis que estavam presos nos portos ucranianos desde antes da invasão em grande escala da Rússia finalmente deixassem o país./AP e NYT