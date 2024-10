Ao lado de Kamala, Michelle Obama faz discurso emocionado sobre aborto e saúde das mulheres

KALAMAZOO COUNTY, MICHIGAN (EUA) - Em um ato de campanha com a candidata democrata Kamala Harris, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama fez um apelo emocionado aos eleitores americanos neste sábado, 26 — e, em particular, aos homens americanos — ancorado em uma descrição pungente e íntima do corpo das mulheres e da saúde reprodutiva, e o que ela descreveu como as consequências de vida ou morte de retornar o ex-presidente Donald Trump ao poder.

E, enquanto ela reconheceu a raiva que muitos americanos sentem sobre o “ritmo lento de mudança” no país, ela avisou: “Se não acertarmos nesta eleição, sua esposa, sua filha, sua mãe, nós como mulheres, nos tornaremos danos colaterais da sua raiva.”

As palavras de Michelle em um comício em Michigan, onde ela se apresentou com vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, equivaleram a um extraordinário enfoque nos corpos das mulheres e suas experiências privadas em uma eleição presidencial americana.

Ela falou sobre cólicas menstruais e ondas de calor, descrevendo a vergonha e a incerteza que meninas e mulheres sentem sobre seus corpos. E disse às mulheres que elas deveriam exigir ser tratadas como mais do que “vasos para fazer bebês”.

Kamala Harris e Michelle Obama em evento neste sábado no estado de Michigan Foto: Erin Schaff/NYT

Michelle criticou a mídia e muitos eleitores por manterem Kamala em um padrão mais alto do que seu oponente, por “escolherem ignorar a incompetência grosseira de Donald Trump, enquanto pedem a Kamala que nos deslumbre a cada momento.”

“Esperamos que ela seja inteligente e articulada, que tenha um conjunto claro de políticas, que nunca mostre raiva em excesso, que prove, vez após outra, que ela é capaz” disse Michelle. “Mas para o Trump, não esperamos nada, nenhum entendimento de política, nenhuma habilidade de formular um argumento coerente, nenhuma honestidade, nenhuma decência, nenhuma moral”.

A multidão rugiu em aprovação.

Mas foram seus comentários sobre a saúde da mulher que mais cativaram a plateia. Michelle disse à plateia que Trump causaria mais danos à saúde da mulher, enquanto Kamala prometeu inscrever proteções na lei federal.

Essas proteções, disse Michelle, vão muito além do direito ao aborto, estendendo-se às relações privadas e vitais que mulheres e meninas têm com seus médicos.

Convencendo os homens pelo risco à vida das mulheres

A mensagem de Michelle foi, em parte, um contraponto ao argumento que seu marido, o ex-presidente Barack Obama, fez aos homens negros no início deste mês, quando sugeriu seriamente que o sexismo poderia estar impedindo-os de votar em uma mulher. Talvez, parecia dizer Michelle, os homens pudessem ser persuadidos a votar pelas mulheres por suas vidas. “Estou pedindo a vocês, do fundo do meu ser: Por favor, levem nossas vidas a sério” ela disse. Com a eleição a dez dias, Kamala enfrenta um eleitorado profundamente dividido por gênero. A maioria das mulheres a apoia. A maioria dos homens está apoiando Trump. Sua aparição conjunta com Michelle em Michigan pareceu projetada tanto para energizar suas apoiadoras femininas quanto para chocar os homens a compreenderem o que ela acredita estar em risco.

As pesquisas no estado, que ela quase certamente deve vencer para conquistar a Casa Branca, mostram uma corrida que está essencialmente empatada, como nos outros estados do campo de batalha e na nação como um todo.

O presidente Joe Biden venceu no Michigan em 2020, com forte apoio de seus eleitores negros, bem como de americanos árabes e muçulmanos. Mas Kamala não está indo tão bem nas pesquisas com os eleitores negros, especialmente homens, e muitos americanos árabes e muçulmanos dizem que não votarão nela por causa do apoio da administração Biden a Israel na guerra em Gaza. (Em um momento neste sábado, Kamala foi interrompida por um homem na multidão gritando “Chega de guerra em Gaza”).

Michelle Obama e Kamala Harris em Kalamazoo, Michigan Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post

Meninas jovens podem não saber o que esperar da puberdade. Mulheres “da minha idade”, ela disse, não sabem o que esperar da menopausa. Agora, elas enfrentam a erosão de suas opções de saúde, disse ela, na esteira da decisão da Suprema Corte sobre o aborto.

“Olha, o corpo de uma mulher é um negócio complicado, pessoal”, disse Michelle provocando risos. Enquanto ela falava, houve acenos de acordo.

“E naqueles momentos aterrorizantes quando algo dá errado — o que acontecerá em algum momento com a grande maioria das mulheres neste país — deixe-me dizer, parece que o chão desaba sob nós”, disse ela. “Naqueles momentos, tudo o que temos é o nosso sistema médico, naqueles momentos sombrios, tudo o que temos é nossa fé em um poder superior e a experiência dos médicos para nos conseguir o cuidado de que precisamos em tempo hábil.”

“E eu não espero que nenhum homem entenda completamente quão vulnerável isso nos faz sentir para compreender as complexidades das nossas experiências de saúde reprodutiva”, disse ela.

Michelle falou na Convenção Nacional Democrata em agosto, mas não fez campanha para Kamala desde então. Ela tem expressado há muito seu desgosto pela política, inclusive no sábado, quando disse, “Todos vocês sabem que eu odeio política.”

Mas ela permanece uma das figuras mais populares e unificadoras do Partido Democrata.

De muitas maneiras, sua aparição conjunta com Kamala representou exatamente o tipo de mudança geracional e cultural que a vice-presidente procurou enfatizar em sua campanha intensa para derrotar Trump.

Após Kamala terminar de falar, Michelle voltou ao palco. Enquanto a multidão assistia, a primeira primeira-dama negra da nação abraçou firmemente a primeira vice-presidente negra./NYT