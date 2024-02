Após banir patinetes elétricos, Paris coloca restrições a SUVs

Os parisienses votaram “sim” neste domingo para uma proposta de triplicar as taxas de estacionamento para SUVs no centro da cidade - uma votação que foi observada de perto pela indústria automobilística e autoridades municipais em toda a Europa.

PUBLICIDADE Ao menos 54,5% dos residentes da capital francesa votaram a favor de cobrar dos motoristas de SUVs $19,40 por hora para estacionar no centro da cidade. A medida foi o mais recente esforço das autoridades parisienses para combater a poluição em uma das metrópoles mais amadas do mundo. Paris foi uma das primeiras grandes cidades europeias a adotar programas de aluguel de bicicletas, e no ano passado tornou-se a primeira cidade da Europa a proibir scooters elétricos alugados. Duas décadas atrás, era raro ver ciclistas no centro de Paris. Hoje, graças à introdução de novas ciclovias, não é incomum ver turistas e moradores explorando a cidade de bicicleta.

Um carro SUV dirige em uma rua de Paris, França, em 04 de fevereiro de 2024. Foto: MOHAMMED BADRA / EFE

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que estava mirando nos SUVs por motivos de segurança no trânsito, poluição do ar e mudanças climáticas. Em um vídeo postado em sua página no Facebook (ela não usa mais o X, anteriormente Twitter, que ela chama de “um gigantesco esgoto global”), Hidalgo citou um relatório do Fundo Mundial para a Natureza que dizia que os SUVs eram 20% mais poluentes do que os carros comuns. Ela também disse que um pedestre tinha duas vezes mais chances de ser morto em uma colisão com um SUV do que com um veículo padrão.

Grupos de defesa dos motoristas atacaram os planos. Pierre Chasseray, porta-voz do grupo de campanha 40 Milhões de Motoristas, disse que “penalizar o SUV com base em critérios de peso significa penalizar famílias”.

“O SUV francês não é um Hummer americano”, acrescentou.

Os ativistas apontam para a “inchação automotiva” - nos últimos anos, os SUVs têm ficado mais largos e pesados. Um relatório recente do Transport and Environment, um grupo sediado em Bruxelas, descobriu que os SUVs na Europa estavam aumentando em um centímetro (0,4 polegadas) a cada dois anos. O grupo descobriu que alguns carros novos na Europa são mais largos do que algumas vagas de estacionamento na rua.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que monitoraria a eficácia dos planos de Paris, embora não tenha o poder de implementar taxas de estacionamento para SUVs.

Uma pessoa vota durante um referendo sobre taxas de estacionamento mais altas para SUVs em uma seção eleitoral em Paris, França, em 4 de fevereiro de 2024. Foto: Mohammed Badra / EFE

Os europeus têm uma relação muito mista com os SUVs. Enquanto autoridades municipais tentam expulsar os veículos grandes e pesados dos centros urbanos, os consumidores os adoram. Mais da metade dos veículos vendidos no ano passado na Europa eram SUVs.

Pouco mais de 1 milhão de parisienses estavam aptos a votar no domingo - e pesquisas antes da votação sugeriram que o referendo seria aprovado. Os eleitores aptos são aqueles que moram no centro da cidade e são menos propensos a dirigir SUVs do que seus vizinhos suburbanos.

A proposta verá os SUVs de não residentes ou outros veículos grandes pesando mais de 1,6 toneladas (1,76 toneladas), ou dois toneladas (2,20 toneladas) para veículos elétricos, cobrados 18 euros, ou $19,40 por hora, para estacionar no centro da cidade. Aqueles que moram ou trabalham na cidade e têm permissão de estacionamento em sua área estarão isentos.

Philipp Rode, diretor executivo da LSE Cities, um programa na London School of Economics, disse que o referendo era “simbolicamente importante”.

“Paris é uma cidade muito importante que tem inovado em muitas coisas”, disse ele. “Em última análise, isso poderia ser uma educação para as pessoas. Se você quiser dirigir esses veículos em algum lugar no Arizona, essa é sua escolha. Mas nas áreas urbanas, eles são problemáticos.”

“A indústria automobilística está de olho nesse espaço”, acrescentou ele. “As cidades europeias têm um papel formador de mercado.”