THE NEW YORK TIMES - No alto do monte Aconcágua, a montanha localizada na Argentina que é a mais alta do hemisfério ocidental, uma encolhida geleira cospe o que uma vez devorou — neste caso, uma câmera Nikomat de 35 milímetros de 50 anos. Dois carregadores, preparando para uma expedição que estava por vir, estavam amarrando cordas no fino e árido ar de um dia de fevereiro. Era verão na América do Sul. A câmera reluzia no Sol, desafiando a ser percebida.

A lente estava quebrada. Um contador na parte superior mostrava que 24 fotografias haviam sido tiradas. A metade inferior da câmera estava presa em uma bainha de couro desgastada com uma alça grossa. No bainha, em fita azul, havia um nome americano e um endereço no Colorado, nos Estados Unidos.

Nos ciclos sazonais de neve e gelo das montanhas, equipamentos abandonados e perdidos são descobertos a cada verão – tendas esfarrapadas, machados de gelo caídos, luvas perdidas. Ocasionalmente, um corpo.

Essa não era apenas mais uma câmera, embora os carregadores não soubessem disso ainda. Um deles carregou o objeto até o acampamento. Lá, um guia veterano chamado Ulises Corvalan estava cozinhando o almoço. Corvalan ergueu os olhos e perguntou sobre o nome na etiqueta da câmera. “Janet Johnson”, veio a resposta. “Janet Johnson?”, ele gritou em meio a um engasgo.

Câmera pertencente a Janet Johnson foi recuperada praticamente intacta após 50 anos de sua morte, em janeiro deste ano, no Monte Aconcágua. Foto: Max Whittaker/The New York Times

A excitação veio à tona instantaneamente. Você sabe sobre Janet Johnson, a professora universitária? Sobre John Cooper, o engenheiro da Nasa? Sobre a expedição norte-americana mortífera em 1973? Você já ouviu falar sobre essa lenda? Ela já havia sido contada por décadas, quase se tornando um mito, sussurrada como uma história fantasma.

Eis o que é certeza: uma mulher de Denver, talvez a alpinista mais experiente da turma, foi vista viva pela última vez na geleira. Um homem do Texas, parte das então recentes missões Apollo à lua, estava congelado nas proximidades. Houve depoimentos contraditórios dos sobreviventes, e um juiz pediu uma investigação sobre um possível crime. Foram três anos de buscas intensas para encontrar e recuperar os corpos.

A descoberta da câmera causou ainda mais intriga, levantando mais dúvidas do que respostas. Esse é o desequilíbrio de todos os melhores mistérios — fatos que não fazem sentido, e lacunas na história que a imaginação corre para preencher. Foi assim que Janet e Cooper se tornaram parte do folclore de Aconcágua. E agora, quase cinco décadas depois, uma câmera velha emergiu da geleira derretida. Assim, pelos caprichos das mudanças climáticas e do acaso, uma lenda há muito perdida ganhou ar e luz.

A equipe

O Aconcágua é o gigante de ombros largos dos Andes, mais parecido com um punho do que com um dedo. A primeira pessoa conhecida por alcançar o cume de 6,9 mil metros foi Matthias Zurbriggen, da Suíça, em 1897.

Em 1934, uma expedição polonesa enfrentou com sucesso uma rota mais perigosa no lado nordeste do Aconcágua, subindo por um enorme glaciar que se estende quase 600 metros na vertical em direção ao cume. A placa de gelo foi nomeada em homenagem a esse grupo: El Glaciar de los Polacos. O Glaciar dos Polacos.

Até 2022, houve 153 mortes conhecidas na montanha Aconcágua. Na foto, registro dos montes de neve feito pela Janet Johson, que morreu durante a escalada. Foto: Janet Johnson via The New York Times

Até 2022, houve 153 mortes conhecidas na montanha. Em 1973, Janet e Cooper foram os números 26 e 27. Cinquenta anos atrás, o Aconcágua tinha apenas os serviços mais rudimentares. Os alpinistas não tinham rastreadores GPS, nenhum meio de comunicação entre o acampamento base e o cume. Os americanos carregavam binóculos e uma arma de sinalização.

O time de escalada

A maioria deles fazia parte do clube de escalada Mazamas, fundado em Oregon, nos Estados Unidos, em 1984. O líder era um advogado de Portland chamado Carmie Dafoe, de 52 anos. Dafoe puxou a frente da viagem para Aconcágua, argumentando que um membro do Mazamas tinha subido o monte nos anos 1940.

Seu grupo tentaria ser a quinta expedição a chegar no topo do Aconcágua pela rota polonesa. O guia seria Miguel Alfonso, um argentino de 38 anos que já havia chegado ao topo cinco vezes, sendo uma pela rota polonesa. Dafoe pediu um depósito de US$ 50 de interessados, juntamente com uma lista de tentativas de sucesso e referências.

Em junho de 1972, Dafoe anunciou aos membros da equipe, todos homens norte-americanos. Jim Petroske, um psiquiatra de Portland, seria o “vice-líder”, disse ele. Bill Eubank, médico de Kansas City, Missouri, foi “altamente recomendado por Petroske” e seria o médico da expedição. Depois vieram Arnold McMillen, produtor de leite de Otis, Oregon, e Bill Zeller, policial de Salem, Oregon. John Shelton, 25 anos, era um estudante de geologia de Brigham Young, fluente em espanhol, após uma missão na igreja de dois anos. E John Cooper, engenheiro da Nasa de Houston, foi “altamente recomendado”.

Em novembro, Dafoe anunciou o último membro da tripulação americana de oito pessoas: uma mulher de Denver chamada Janet Johnson. Ela nasceu em 30 de novembro de 1936 e nunca conheceu sua mãe biológica. Ela foi adotada por Victor e Mae Johnson, que moravam em um Tudor de pedra e madeira no sul de Minneapolis.

Expedição de americanos rumo à Argentina, em 1973, para a escalada do Monte Aconcágua. Foto: Bill Eubank via The New York Times

Naquele outono, depois de uma caminhada pela Europa, ela orgulhosamente se juntou à próxima expedição Mazamas ao Aconcágua. Ela colocou seus pertences em uma mochila com estrutura de alumínio e usou um marcador para escrever seu nome ou iniciais na maioria deles. Ela usava um relógio prateado e um anel com uma pedra marrom que comprou em uma viagem ao Novo México. E trouxe a Nikomat, a versão amadora das câmeras profissionais da Nikon da época. Havia uma fita adesiva azul no fundo do estojo de couro da câmera, para o caso de ela a perder.

A escalada

Os jornais americanos cobriram a ida dos aventureiros, e os jornais argentinos os receberam no Hotel Nutibara, no centro da cidade de Mendoza. Rafael Moran, repórter do Los Andes, um jornal diário de Mendoza, entrevistou os montanhistas perto da piscina. Ele não cobriu todas as expedições ao Aconcágua, mas esta foi especialmente intrigante: os americanos. A geleira polonesa. Uma mulher. Um cientista da Nasa.

Moran rapidamente teve uma sensação negativa sobre esse grupo. Os norte-americanos pareciam desconectados um dos outros e despreparados para os sérios riscos da tarefa de subir o monte. Moran sussurrou ao fotógrafo: “tire uma foto de cada um deles hoje. Eu não acho que todos eles vão estar de volta”.

O jornal do dia seguinte fez uma prévia da escalada planejada. Mostrava os norte-americanos reunidos em torno de uma foto do Aconcágua. A legenda observava o engenheiro da Nasa no centro que, apenas um mês antes, em dezembro de 1972, estava no controle da missão em Houston para a 17ª e última missão Apollo. Cooper era engenheiro de operações de superfície, ajudando a guiar o módulo lunar.

Foto de Janet Johnson durante escalada, também originada do rolo de filme encontrado em meio à neve em janeiro deste ano. Foto: Janet Johnson via The New York Times

Na montanha, a equipe lutou desde o início. No dia 20 de janeiro de 1973, carregado por mulas, o grupo trilhou 40 quilômetros até a Casa de Piedra, uma casa de pedra no encontro dos rios Vacas e Relinchos. Em seu diário, Cooper mencionou que Eubank, o médico da expedição, já estava doente. No próximo dia, o grupo alcançou ao acampamento base, a cerca de 4 mil metros de altitude.

Alfonso contratou Roberto Bustos, um alpinista e estudante de 25 anos, para gerenciar o acampamento base. Hoje um professor de geografia aposentado em Buenos Aires, Bustos relembra sua primeira impressão sobre o grupo — muitos equipamentos de qualidade alta, mas uma dinâmica perturbadora. “Não havia atitude no grupo”, Bustos disse. “Eu pensava ‘eu estou pela minha própria conta, todo mundo tem que cuidar de si mesmo’”, conta. “Na minha opinião, eles não estavam preparados para uma montanha tão estranha e grande como o Aconcágua.”

Dafoe estava no comando. Petroske era o vice-líder, seguido por Eubank, o médico, e Shelton, o intérprete de Alfonso. Depois vieram Zeller, McMillen, Cooper e Janet, sem funções definidas. Naquela época, como hoje, chegar ao topo geralmente exigia uma semana ou mais de subida e descida da montanha, movimentação de equipamentos e ajuste à altitude. O grupo carregou cargas para o acampamento 1 – a 4,4 mil metros. Eles retornaram no final do dia ao acampamento base.

Foto de Bill Eubank, o médico da equipe, mostra acampamento da expedição de americanos, da qual participavam Janet e Cooper, em 1973. Foto: Bill Eubank via The New York Times

A jornada até o acampamento 2, a quase 5,4 mil metros, levou sete horas. Três norte-americanos, incluindo Dafoe, o líder, permaneceram no acampamento 1. Cinco outros, incluindo Janet e Cooper, subiram para o acampamento 2 com Alfonso. Eles subiram com dificuldade para estabelecer o acampamento 3 na base da geleira polonesa, a cerca de 5,9 mil metros. Uma tempestade passou, prendendo o grupo no lugar para um bem-vindo dia de descanso.

Atrás dele havia céu limpo, uma janela perfeita para subir ao cume. O grupo “esperava que durasse pelo menos o dia todo”, escreveu Zeller mais tarde em seu relato dos acontecimentos, “mas a parte inferior da geleira parecia não apresentar problema e estar em boas condições - sem fendas - não muito íngreme - neve boa para crampons (sola de sapatos com relevos pontiagudos usada na neve para cravar no gelo), etc.”

O que aconteceu exatamente é apenas especulação

Depois de um café da manhã tardio, Petroske de repente perdeu a coordenação e lutou para colocar os crampons. Alfonso acompanhou Petroske de volta à base acampamento. Agora a seleção americana estava dividida ao meio. Restaram Cooper, Janet, Zeller e McMillen. Nenhum deles tinha estado tão alto, em lugar nenhum. O movimento para cima na geleira era lento.

Ao anoitecer, os quatro americanos desistiram de chegar ao cume naquele dia. Eles estavam a cerca de 6,4 mil metros de altitude e cavaram uma pequena caverna de neve na geleira com seus machados de gelo. Eles não tinham sacos de dormir, então os escaladores deitaram-se em cobertores espaciais reflexivos. O vento soprou uma poeira fina do cume, enchendo a abertura da caverna com neve e enterrando as pernas de Cooper.

Janet o desenterrou cerca de uma hora antes do nascer do sol. Mas Cooper estava acabado. Com frio e cansado, ele anunciou que voltaria, disseram Zeller e McMillen mais tarde. Foram cerca de duas horas descendo a geleira até o acampamento 3, calculou McMillen. Cooper nunca conseguiu. Ele morreu na geleira. Não muito depois, Janet também. Exatamente o que aconteceu é especulação, espalhada pelo mundo durante 50 anos.

Dois homens de Oregon — Zeller, um policial, e McMillen, um fazendeiro de lacticínios — foram os últimos a ver Cooper e Janet vivos. Eles deram versões detalhadas dos acontecimentos. Ligeiras contradições e o efeito confuso das alucinações em grandes altitudes criaram dúvidas entre as autoridades argentinas e provocaram a imaginação do público.

Na base do Aconcágua, Alfonso e os sobreviventes norte-americanos foram detidos para serem interrogados. Em Mendoza, um juiz foi designado para o caso, assim como um policial investigativo. Oficiais consideraram o caso “uma investigação de homicídio culposo”.

Na Argentina, o juiz Victorio Miguel Calandria Agüero queria saber: como Cooper e Johson morreram? Não tinha como ter respostas exatas sem os corpos. Mais tarde em 1973, no ápice de uma nova temporada de escalada nos Andes, uma equipe de quatro pessoas foi montada para procurá-los. Alfonso iria liderá-la.

Um repórter-fotográfico do National Geographic chamado Loren McIntyre ficou sabendo sobre a equipe e resolveu se juntar a ela. Alfonso estava grato por tê-lo. Uma semana depois, no pé do Glaciar dos Polacos, eles encontraram rastros fantasmagóricos da expedição estadunidense — tendas rasgadas, um saco de dormir azul com penas escapando pelos rasgos e, cerca de 150 jardas acima do acampamento, o corpo congelado de Cooper.

Uma tempestade chegou. Os homens deixaram Cooper durante a noite, cravando estacas ao redor dele para mantê-lo no lugar, e desceram para a segurança do acampamento. No dia seguinte, McIntyre foi o primeiro a chegar ao corpo e fez uma inspeção mais detalhada. Ele tirou fotografias detalhadas de Cooper. Não havia sinal de Janet.

Detalhes sobre Cooper apareceram rapidamente. Ele estava sem um crampon, em uma encosta suave. Seu rosto machucado expressava um olhar de terror congelado. E seu abdômen tinha um buraco cilíndrico, sangrento e profundo. Os resultados da autópsia completa foram selados pelo juiz. Mas ele liberou a página de capa, que observava a causa da morte: contusões cranianas. Ferimentos no crânio e no cérebro. O juiz fez apenas uma declaração: precisamos do corpo de Janet Johnson.

Encontrando Janet Johnson

Alberto Colombero tinha 17 anos quando ele e mais dois indivíduos encontraram o corpo de Janet. Foi em 9 de fevereiro de 1975. Colombero estava escalando o Aconcágua com seu pai, Ernesto, e Guillermo Vieiro, ambos experientes alpinistas do Aconcágua e falecidos atualmente.

Uma tempestade os obrigou a abortar uma tentativa de alcançar o topo. Os três decidiram descer pelo Glaciar Polonês. Colombero viu algo avermelhado à sua esquerda. Os homens pensaram que era uma lona, uma tenda, talvez uma mochila. Encontraram Janet deitada de costas. Seu rosto, escurecido pela exposição de dois anos, estava machucado em três lugares. O osso branco aparecia no nariz, na testa e no queixo.

Havia manchas de sangue em seu rosto e jaqueta. Um crampon estava faltando de um pé. Cordas estavam enroladas ao redor dela. Suas mãos estavam nuas, e sua jaqueta leve estava aberta. Não conseguiram encontrar seu machado de gelo. A inclinação era suave. Zeller não disse que ele e Janet tiveram uma longa queda juntos? Eles pensaram que não havia como este ser o local da queda.

Corpo de Janet foi encontrado congelado dois anos após sua morte. Na foto, um de seus últimos registros viva. Foto: Janet Johnson via The New York Times

A memória de Colombero retém um outro detalhe marcante: uma pedra sobre Janet. Seu corpo estava em um campo de gelo. Colombero disse que na época era muito jovem e inexperiente para tirar conclusões. Mas os homens mais velhos, pelo resto de suas vidas, estavam certos de que Janet foi assassinada, disse Colombero.

A câmera

A Film Rescue International em Indian Head, no Canadá, é comandada por um homem chamado Greg Miller. Sua pequena equipe de técnicos recebe e processa filmes antigos ou danificados de todo o mundo. Agora, ele estava segurando uma câmera que ficou presa no gelo por mais de cinco décadas. A câmera estava intacta, os mecanismos funcionavam.

Miller levou a câmera para o quarto escuro, ligou uma luz infravermelha que não iria expor o filme e apertou no botão de abertura da câmera. “Eu acho que vamos ver algo”, disse. A responsabilidade do processamento ficou com Erik LaBossiere. “Montanhas e pessoas”, disse ele ao segurar uma das fitas do filme fotográfico contra a luz.

O rolo encontrado dentro da câmera tinha 24 fotografias. Por volta do meio-dia, com o sol alto e as sombras curtas, Janet tirou uma foto de um dos outros alpinistas, que estava descendo a colina e sentado na geleira. As sombras da tarde ficavam mais longas a cada fotografia. Logo os quatro alpinistas cavariam uma caverna para dormir. Cooper desceria a colina na manhã seguinte enquanto os outros três continuavam subindo. Janet tirou mais fotos depois que Cooper se foi. Antes de escurecer, Janet tirou três fotos dos Andes circundantes.

Rolo encontrado dentro da câmera que pertenceu a Janet Johnson tinha 24 fotografias, mas nenhuma delas deu novas pistas sobre o mistério de meio século. Foto: Janet Johnson via The New York Times

Mesmo que ela estivesse com falta de oxigênio ou delirando, ela ainda sabia como focar a lente, compor o enquadramento e segurar a câmera firmemente para tirar fotos nítidas. É aí que o filme termina. É aí que começa a lenda. O filme não resolve o mistério. Isso acrescenta a isso. Conta o que Janet viu em suas últimas horas, mas não como ela se sentiu. Não como ela morreu. Nem toda descoberta leva à revelação. Alguns apenas fazem você querer saber mais.