“Joe e eu acertamos muitas coisas, mas também erramos algumas coisas — e aqui está o que aprendi.”

PUBLICIDADE Na minha opinião, pronunciar essas 23 palavras, ou algo parecido, é a chave para Kamala Harris vencer o debate desta terça-feira, 10, contra Donald Trump — e a eleição nos EUA. Diga-as, e ela aumentará enormemente suas chances de ganhar mais eleitores indecisos nesta disputa acirrada. Não diga-as ou continue disfarçando suas mudanças de política com declarações incoerentes, como a que ela usou na entrevista da CNN — que, embora suas posições possam ter mudado sobre fracking e imigração, “meus valores não mudaram” — e ela terá dificuldades.

Vice-presidente dos EUA e candidata democrata Kamala Harris acena para imprensa ao chegar no aeroporto de Filadélfia, Pensilvânia. Foto: Jim Watson/AFP

Senhora vice-presidente, se você diz que suas posições mudaram, mas seus valores não, o que isso significa? E o que devemos esperar de sua presidência — seus valores ou suas ações? A última pesquisa do The New York Times mostra que muitos eleitores ainda não sabem.

Não tem problema dizer: “Aprendi muito como vice-presidente. Tenho orgulho do nosso histórico de colocar a América em um caminho sustentável para um futuro de energia limpa. Isso nos tornará mais seguros e mais prósperos. Mas também vejo que não podemos chegar lá da noite para o dia.

Por razões de segurança econômica e segurança nacional, precisamos de uma estratégia energética de tudo isso agora. Então você pode confiar que em uma presidência Kamala, a América continuará liderando o mundo na exploração de nossas vantagens de petróleo e gás, mas faremos isso da maneira mais limpa possível, enquanto fazemos a transição o mais rápido possível.”

Não tem problema dizer: “O presidente Biden e eu herdamos uma política de fronteira cruel de Trump que incluía separar pais de seus filhos. Talvez, por excesso de compaixão, tenhamos retrocedido demais.

Publicidade

Mas aprendemos com isso — aprendemos que somente uma reforma imigratória abrangente e bipartidária pode nos dar a solução de que precisamos, controlando a imigração ilegal — enquanto continuamos a ser um farol para a imigração legal.

Então, nossa administração se sentou com um dos republicanos mais conservadores do Senado, James Lankford, de Oklahoma, e elaborou um projeto de lei bipartidário de imigração que teria feito exatamente isso. E o que Trump fez? Ele ordenou que os republicanos eliminassem esse projeto, para que ele pudesse continuar explorando a imigração como uma questão de divisão. E você está me perguntando se eu mudei de ideia?”

Os políticos sempre subestimam o quanto os eleitores (e a mídia) respeitam um líder que pode dizer: “Não acertamos muito bem da primeira vez, e vou consertar” — algo que Trump nunca, jamais poderá fazer. Como James Carville disse recentemente em um artigo do Times, “Um líder que pode admitir abertamente uma mudança em seu entendimento seria como uma lufada de ar primaveril para muitos eleitores”.