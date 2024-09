Foto: AP Photo/Matt Rourke) Entrevista com Hillary Clinton ex-candidata democrata THE NEW YORK TIMES - Hillary Clinton tem tanta experiência quanto qualquer outro democrata em debater com Donald Trump. A campanha presidencial de 2016, quando ela foi a candidata de seu partido, incluiu três dos seis debates de eleições gerais dos quais Trump participou. Esses confrontos contribuíram muito para moldar a visão do país sobre sua candidatura e como ele seria como presidente. Trump, é claro, acabou vencendo as eleições de 2016 - um resultado que ainda assombra os democratas.

Quando Hillary Clinton ligou esta semana para falar sobre sua antiga treinadora de debates, Karen Dunn, que está ajudando a vice-presidente Kamala Harris desta vez, aproveitei a oportunidade para perguntar sobre sua experiência no palco do debate com Trump.

“O consenso é que venci os três debates e que estava bem preparada”, disse Clinton.

Aqui estão alguns trechos de nossa conversa, que foram levemente editados e resumidos.

O que você lembra sobre seus próprios preparativos para o debate com Donald Trump?

Foi no primeiro debate que Trump literalmente me ridicularizou por estar me preparando. Isso não era algo em que havíamos pensado de antemão, porque quem imaginou que poderíamos ser ridicularizados por nos prepararmos para um debate presidencial na frente de 85 ou 90 milhões de pessoas?

Então, basicamente, eu disse que sim, eu me preparei. E vou lhe contar outra coisa para a qual me preparei: Eu me preparei para ser presidente. Porque eu tinha confiança. Eu conhecia o material. Eu me sentia confortável. Eu também sabia que tinha de dar um jeito em Trump e não deixá-lo ser o centro das atenções o tempo todo.

Que conselho você daria para Kamala Harris enquanto ela se prepara para debater com Trump?

Ela provou ser uma boa debatedora, tanto em suas disputas na Califórnia quanto em seu debate com Mike Pence. Portanto, acho que ela precisa estar preparada o suficiente para se sentir realmente confortável tanto no ataque quanto na defesa contra Trump, porque ele tem muito a dizer.

Você conversou com Harris sobre esse debate?

Ele não responde às perguntas. Ele não apresenta nada específico. Parece que, de acordo com as reportagens, ele está adotando uma abordagem de terra arrasada e tentará apenas derrubá-la, o que é sua estratégia habitual.

Você tem de voltar a falar com ele sobre seu histórico realmente terrível como presidente, os tipos de coisas que ele disse que quer fazer na próxima vez, sua associação com o Projeto 2025. Acho que ela tem muita munição boa.

Hillary Clinton e Donald Trump no terceiro e último debate presidencial nos EUA, em 2016. Foto: Mark Ralston/AFP

Você acha que a estratégia geral dela de ignorar ou diminuir Trump é a abordagem adequada?

PUBLICIDADE Acho que está funcionando bem. Quero dizer, acho que sua campanha excelente e enérgica está se mostrando muito atraente para as pessoas. E tudo o que ele tem a fazer ou dizer é desmerecê-la. Ele não tem nada de positivo a dizer sobre nosso país ou o mundo, e acho que ela está lidando muito bem com ele. Há mais alguma coisa de sua experiência com Trump com a qual ela possa aprender ou de que possa tirar proveito? Bem, acho que Philippe (Reines, ex-assessor de Hillary Clinton que se vestiu como Trump nas sessões de preparação de debates dela e de Harris) interpretando Trump é perfeito porque, honestamente, ele fez um trabalho tão bom, transmitindo o pacote completo de Trump para mim, que tenho certeza absoluta de que ele está fazendo a mesma coisa para a vice-presidente.

Você conversou com Harris sobre como abordar o debate?

Conversei com ela sobre várias coisas. Ela não deve ser uma isca. Ela deve ser a isca para ele. Ele pode ficar abalado. Ele não sabe como responder a ataques diretos e substanciais.

E acho que, com seu histórico de promotora, é isso que ela estará preparada para fazer. Quero dizer, quando eu disse que ele era um fantoche russo e ele simplesmente gaguejou no palco, acho que esse é um exemplo de como você pode revelar um fato sobre ele que realmente o enerva.

Quanto mais ele pode ser exposto no palco, mais ele não é um líder forte. Ele não é um líder estável. Quanto mais isso for exposto, mais as pessoas terão dúvidas sobre ele. E é isso que esse debate realmente pretende fazer, porque é improvável que as pessoas que já estão decididas a apoiar ela ou ele mudem.

Mas ainda há um movimento potencial suficiente nos principais Estados em que as pessoas podem ser persuadidas de que não querem se comprometer com mais quatro anos de campanha dele.