‘Meus valores não mudaram’, diz Kamala na primeira entrevista como candidata democrata

“Nós estávamos acompanhando os números, centenas de pessoas por dia morriam por causa da covid. A economia tinha desabado. Em grande parte, tudo isso por causa da má gestão de Donald Trump dessa crise. Quando entramos, nossa maior prioridade era fazer o que pudéssemos para resgatar a América”, disse.

Busca por acordo em Gaza

Durante a entrevista, Kamala também foi questionada sobre o conflito entre Israel e grupo terrorista Hamas. A vice-presidente americana foi categórica ao afirmar que seu compromisso com a defesa de Israel não irá mudar, apesar das pressões de alguns setores dos Estados Unidos para que o envio de armas a Israel seja interrompido.

Ela reconheceu, no entanto, a necessidade de um acordo para libertar os reféns. “Muitos palestinos inocentes foram mortos e temos que conseguir um acordo”, afirmou. “Quando você olha a importância disso para as famílias, para as pessoas que vivem naquela região, um acordo não é apenas a coisa certa a fazer para acabar com esta guerra, mas também desbloqueará tanto do que deve acontecer em seguida”, disse a democrata, afirmando que trabalhará por uma solução de dois Estados “onde Israel é seguro e, em igual medida, os palestinos têm segurança, autodeterminação e dignidade.”