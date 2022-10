As alianças surpreendentes que ajudam Putin na Ucrânia; leia artigo de Thomas Friedman

Continua após a publicidade

Hoje, vemos os EUA e seus aliados da Otan apoiando os bravos ucranianos que lutam para evitar que seu país seja feito aos pedaços por Vladimir Putin. E vemos Rússia, Arábia Saudita, Irã, Bernie Sanders, a bancada progressista da Câmara dos Deputados dos EUA e o Partido Republicano inteiro trabalhando juntos – deliberadamente ou porque são trouxas – para garantir que Putin obtenha mais lucro com o petróleo do que jamais obteve matando ucranianos e congelando os europeus neste inverno até que eles abandonem Kiev.

Em outro rincão obscuro, Putin e o líder saudita de facto, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman (MBS), provavelmente, estão esperando também que a estratosférica inflação da energia provocada desde que Rússia invadiu a Ucrânia ajude os republicanos, liderados por Donald Trump, a reconquistar o controle pelo menos da Câmara dos Deputados na eleição do próximo mês.

Leia também Explosão em ponte na Crimeia põe linhas de suprimento da Rússia no sul da Ucrânia em risco

Seria a cereja no bolo de ambos, que consideram Trump um presidente que ainda ama mais o negro petróleo do que a verde energia solar e sabe desviar o olhar quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Cínicos demais, você acha? Não, desculpe, é impossível ser cínico demais nessa casta de brutos, bandidos e idiotas voluntariosos. Basta olhar para os fatos.

O corte de produção da Opep

Na quarta-feira, com o mundo já caminhando para a recessão e os mercados globais de petróleo e gás natural já pressionados, o cartel Opep+, que inclui Arábia Saudita e Rússia, concordou em reduzir a produção em 2 milhões de barris ao dia – para garantir que os preços do petróleo não retrocedam e, em vez disso, o barril volte a custar US$ 100 e o valor permaneça nesse patamar.

Mesmo que o corte real na produção provavelmente fique em cerca de 1 milhão de barris ao dia, porque muitos países menores da Opep já extraem abaixo de suas cotas, no mercado de hoje isso ainda será um considerável beliscão. Conforme notou o Financial Times: em cerca de US$ 90 o barril, atualmente, o preço do “petróleo está bem abaixo dos níveis alcançados logo após a invasão da Rússia à Ucrânia, contudo mais elevado do que em qualquer momento entre 2015 e o início de 2022″.

A motivação de Putin para esta alta não é mistério. Com seu Exército sofrendo constantes perdas de território na Ucrânia – e tendo anexado porções do país que nem sequer controla –, Putin tem ainda uma esperança antes de ser forçado a fazer algo realmente irresponsável: sufocar a oferta e fazer os preços do petróleo e do gás subirem o suficiente para forçar a União Europeia a abandonar Kiev e Washington e aceitar suas anexações em troca de um cessar-fogo e da retomada das exportações de energia da Rússia. Os sauditas entraram na onda.

Continua após a publicidade

Putin e Bin Salman na reunião do G-20 na Argentina em 2018: aliança estratégica Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Em razão das duas décadas em que os países ocidentais deixaram de pensar estrategicamente sobre energia, a estratégia de Putin não é nem doida nem impossível. Eles desejaram os fins – um mundo não mais dependente de combustíveis fósseis o quanto antes, mas não desejaram os meios para alcançar esse objetivo de maneira estável: maximizar simultaneamente sua segurança climática, energética e econômica.

Em vez disso, eles fingiram. Na Europa, e com o encorajamento dissimulado de Putin, eles fingiram que eram capazes abandonar a energia nuclear – produzida em grande escala e em grande parte neutra de carbono –, como os fizeram alemães, e saltar diretamente para as intermitentes fontes eólica e solar, além de outras fontes renováveis. E tudo seria formidável.

A farsa da Europa verde

Ai, meu Deus. Os alemães se sentiram tão virtuosos ao fazer isso – sem reconhecer que a única razão pela qual eles conseguiam almejar esse sonho impossível era porque Putin lhes vendia gás barato para compensar a diferença. E quando Putin pôs fim à farsa, veja o que aconteceu: em 28 de setembro, a Reuters noticiou de Frankfurt, “o gabinete alemão aprovou nesta quarta-feira dois decretos para prolongar a operação de duas usinas de geração termoelétrica até 31 de março de 2024 e reativar a capacidade não utilizada de produção a carvão até 30 de junho de 2023 para aumentar a oferta”.

Nos EUA, também houve uma versão de sinalizações de virtudes verdes. Progressistas verdes demonizavam a indústria de petróleo e gás – por bons motivos, em alguns casos, em razão da intensidade com que o setor trabalhava para negar a realidade das mudanças climáticas e se recusava a limpar sua barra – e pediam a ela que por favor desaparecesse e morresse silenciosamente enquanto avançávamos para energia eólica e solar.

Usina térmica alemã de Niederaussem e turbinas eólicas: transição energética alemã foi financiada por gás barato da Rússia Foto: INA FASSBENDER / AFP

Continua após a publicidade

Investidores da indústria de petróleo e gás entenderam a mensagem e começaram a atrasar investimentos ou deixar de investir domesticamente em novas prospecções – e, em vez disso, colocaram o foco em conseguir quanto lucro pudessem dos poços em atividade.

Conforme colocou uma newsletter do Goldman Sachs, am abril: “Quanta produção futura perdemos por causa de todos os atrasos em investimentos em novos projetos de petróleo e gás?

A resposta é: 10 milhões de barris de petróleo ao dia, que equivalem à produção diária da Arábia Saudita, e o equivalente a 3 milhões de barris ao dia em gás natural liquefeito (GNL), que equivalem a mais do que a produção diária do Catar. Se não tivéssemos atrasado tanto novas decisões de investimento em petróleo e gás desde 2014 poderíamos ter, essencialmente, uma nova Arábia Saudita e um novo Catar”.

Transição energética

Mesmo que os EUA ainda sejam capazes, teoricamente, de atender à maioria de suas necessidades de petróleo e gás atualmente, ao contrário da Europa, eles não têm o suficiente para exportar na escala necessária para compensar os cortes de Putin e da Opep+ e facilitar a transição da Europa para um futuro neutro em carbono.

Mas os progressistas verdes não entenderam essa mensagem. Em uma audiência de comissão na Câmara, duas semanas atrás, a deputada Rashida Tlaib exigiu saber se o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, e outros executivos do setor bancário que eram ouvidos pelo painel, tinham alguma política “contra financiamento de novas produções de petróleo e gás”. Dimon respondeu: “Absolutamente nenhuma, e isso seria o caminho do inferno para os EUA”.

Tlaib disse então a Dimon que qualquer estudante que tenha recebido empréstimos estudantis e possua conta no JPMorgan deveria retaliar fechando sua conta. Não duvide: esse tipo de moralidade juvenil exaltada por Tlaib certamente alegrou o dia de Putin.

Continua após a publicidade

Ela não é nem de perto tão ruim quanto os senadores republicanos inspirados por anos pelas mentiras da ExxonMobil, afirmando que as mudanças climáticas não existem e usando isso posteriormente para bloquear a transição para a energia limpa dos EUA. Mas, mesmo assim, Tlaib alegrou o dia de Putin.

Mitch McConnell e Joe Manchin (sentados) discutem projeto de lei no Senado americano, ao lado do democrata Bernie Sanders (no centro) Foto: HANDOUT / via REUTERS

Bloqueio democrata

O que deixou Putin ainda mais feliz foi ver Sanders, a bancada dos democratas progressistas na Câmara e o Partido Republicano inteiro se unirem para derrubar um projeto de lei apoiado pelo presidente Joe Biden e pela liderança democrata para acelerar o processo de licenciamento de projetos de energia nos EUA, que facilitaria especialmente a instalação de gasodutos e linhas de transmissão de eletricidade produzida em fazendas eólicas e painéis solares – atualmente um dos maiores impedimentos do país para uma transição verde estável.

É difícil saber quem é pior, os progressistas que não entenderam o quanto a energia solar e eólica necessita de um licenciamento mais ágil para a linhas de transmissão, que garanta fornecimento em escala de energia limpa, ou os republicanos, que sabem o quanto empresas de petróleo e gás precisam de licenciamentos mais ágeis de gasodutos para poder aumentar a produção de gás – ambos derrubaram o projeto de lei apenas para que Biden não assinalasse outra vitória.

Conforme colocou Joe Manchin, democrata amigável aos combustíveis fósseis que defendeu a aprovação da legislação: “O que eu não esperava era ver Mitch McConnell e meus colegas republicanos alinhando-se com Bernie Sanders ou tentando esse mesmo desfecho não aprovando a reforma no licenciamento”. No fim das contas, Putin teve um mês ruim na Ucrânia – mas um mês bom no Congresso dos EUA.

Meus caros, a coisa não é complicada: você quer provar um ponto ou fazer a diferença? Se quisermos fazer a diferença, precisamos maximizar simultaneamente nossa segurança climática, energética e econômica. A única maneira de fazer isso efetivamente é incentivando nosso mercado a produzir uma oferta estável e segura de energia – com o mínimo possível de emissões e o mínimo possível de custos o mais rapidamente possível.

Continua após a publicidade

No fim das contas, Putin teve um mês ruim na Ucrânia – mas um mês bom no Congresso dos EUA

A única maneira verdadeiramente eficaz de fazer isso é com um forte sinal de preço – sejam impostos sobre as coisas sujas ou incentivos para as coisas limpas – e aumentando constantemente os padrões de geração de energia limpa segundo as linhas propostas por Hal Harvey e Justin Gillis em seu livro The Big Fix: Seven Practical Steps to Save Our Planet (O grande reparo: Sete atitudes práticas para salvar nosso planeta).

Enquanto não estivermos prontos para isso, estaremos apenas fingindo, entregando-nos a sinalizações de virtude da esquerda e da direita – e Putin e MBS estarão rindo a caminho do banco. TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO