Ascensão de Rishi Sunak é celebrada na Índia como ‘feito incrível’

NOVA DÉLHI - Rishi Sunak se tornou o primeiro primeiro-ministro descendente de indianos do Reino Unido, e muitos na Índia e sua diáspora celebraram sua ascensão como um marco na política britânica, uma prova do multiculturalismo do país.

Leia também Rishi Sunak será o novo premiê de um Reino Unido em crise e dividido

Na Índia, sua vitória ganhou um significado adicional, particularmente entre os nacionalistas que celebravam a perspectiva de um político de origem indiana – e um hindu praticante – tomando as rédeas de uma antiga potência colonial que já governou seu país. Sunak, de 42 anos, conquistou a vitória na disputa de liderança do Partido Conservador na segunda-feira a caminho do gabinete do primeiro-ministro – coincidindo com o Diwali, o festival mais importante do ano para os hindus.

No Reino Unido, a ascensão de Sunak estava sendo celebrada como “indo contra as hierarquias profundamente enraizadas em raça”, disse Avinash Paliwal, professor de diplomacia na Escola de Estudos Orientais e Africanos. Mas na Índia, ele acrescentou, “será celebrado e alimentará a narrativa popular do crescente poder global indiano – até mesmo hindu”.

Novo líder conservador e primeiro-ministro britânico Rishi Sunak deixa o escritório de seu partido, em Londres; orgulho aos indianos Foto: Justin Tallis/AFP - 24/10/2022

Anuj Dhar, um autor de Délhi que escreveu sobre os combatentes da liberdade indianos, elogiou o “feito incrível” de uma pessoa de ascendência indiana liderar o Reino Unido. Rajdeep Sardesai, um conhecido ex-âncora de notícias, observou que a vitória de Sunak ocorreu exatamente 75 anos após a independência da Índia, acrescentando em hindi: “Esse é o espírito!” E Priti Gandhi, legisladora do partido governante Bharatiya Janata, disse que aplaudiu “com grande alegria” a ascensão de um “hindu orgulhoso que reconhece e respeita publicamente sua cultura e raízes”.

Sunak, o ex-secretário do Tesouro cujos pais emigraram da África Oriental para o Reino Unido na década de 60, nasceu em Southampton, Inglaterra. Seu pai trabalhava como médico e sua mãe administrava uma farmácia. Sunak falou com frequência dos sacrifícios que fizeram para garantir seu sucesso.

Continua após a publicidade

Saiba mais Como as caóticas forças pró-Brexit dividiram o Partido Conservador do Reino Unido Especialistas atribuem a queda de Liz Truss a um efeito cascata decorrente da saída do Reino Unido da União Europeia e às opostas facções que o Brexit criou no partido

Durante anos, Sunak era mais conhecido por ser genro de Narayan Murthy, cofundador da Infosys e um dos empresários de tecnologia mais reverenciados da Índia. Sunak é casado com a filha de Murthy, Akshata Murty, estilista e herdeira com uma fortuna estimada em mais de US$ 1 bilhão.

Ainda assim, à medida que sua carreira decolava, Sunak atraiu atenção na Índia não apenas por sua ascendência, mas também por sua fé, principalmente entre a direita hindu, depois de se chamar de um “orgulhoso hindu” e falar sobre sua devoção religiosa.

Em 2019, Sunak fez seu juramento de posse sobre o Bhagavad Gita, o livro sagrado hindu. E enquanto fazia campanha pela liderança conservadora no início deste ano, ele tuitou fotos e vídeos de si mesmo orando para Krishna e realizando uma adoração à vaca, um ritual no hinduísmo. Esses clipes se tornaram virais e foram mostrados pelas principais redes de televisão da Índia.

Today I visited the Bhaktivedanta Manor temple with my wife Akshata to celebrate Janmashtami, in advance of the popular Hindu festival celebrating Lord Krishna’s birthday. pic.twitter.com/WL3FQVk0oU — Rishi Sunak (@RishiSunak) August 18, 2022

Ashok Malik, chefe de estudos indianos da consultoria Asia Group e ex-assessor sênior do Ministério das Relações Exteriores, disse que a ascensão de Sunak terá pouco impacto nas relações entre o Reino Unido e a Índia. Mas a história de Sunak destacou o sucesso de uma comunidade influente dentro da vasta diáspora indiana, disse ele: indianos cujas famílias de classe média migraram para a África durante o Império Britânico e se mudaram durante a segunda metade do século 20 para o Reino Unido.

Vários políticos britânicos de destaque, incluindo as ex-secretárias do Interior Priti Patel e Suella Braverman, vêm de origens semelhantes.

Continua após a publicidade

A ascensão de Sunak “tem pouco a ver diretamente com a Índia, e não podemos reivindicá-la na Índia”, disse Malik. “É inteiramente sobre as conquistas de uma vertente da diáspora indiana e sobre o país para o qual eles se mudaram, onde foram abraçados e onde prosperaram.”

Sunder Katwala, diretor do British Future, um centro de estudos sobre imigração, identidade e raça, disse: “É simbolicamente muito, muito significativo”. Katwala, que é de ascendência indiana e irlandesa, disse que o feito de Sunak era visto como um “marco histórico”.

No Reino Unido, pouco tem sido dito sobre a herança de Sunak, disse ele, que parece uma “conquista acidental”. É um “sinal da normalização da diversidade étnica na política britânica” ou um indicador da “escala da crise” que fez de Sunak simplesmente o “último homem de pé” em meio ao caos do Partido Conservador neste mês.

Racismo

Claro que Sunak foi recebido com comentários racistas. Um homem que se identificou como membro do Partido Conservador e apoiador de Boris Johnson ligou para a estação de rádio britânica LBC no fim de semana para denunciar publicamente Sunak, descrevendo-o como “nem mesmo britânico” e acusando-o de não amar a Inglaterra.

Há mais de 1 milhão de britânicos de ascendência indiana no Reino Unido, de acordo com os últimos dados do governo, de 2021. Cerca de 86% da população da Inglaterra e do País de Gales é branca, com pessoas de grupos étnicos asiáticos constituindo o segundo maior recorte, em 7,5%, seguido por grupos étnicos negros em 3,3%.

Os membros mais velhos das comunidades indianas do Reino Unido provavelmente terão um grande sentimento de “orgulho”, disse Katwala, diretora do British Future, lembrando suas próprias jornadas como migrantes da Commonwealth cuja presença foi “contestada” enquanto buscavam fazer do Reino Unido seu lar.

Continua após a publicidade

No entanto, acrescentou, os jovens e outras minorias no Reino Unido podem se sentir mais “conflitantes” com o sucesso de Sunak por causa de sua política conservadora e “particularmente seus privilégios sociais”. Embora sua raça possa ser única entre os primeiros-ministros britânicos, a classe social de Sunak não é.

Em imagem de arquivo, o conservador Rishi Sunak chega para o evento Amigos Conservadores da Índia, no centro Dhamecha lohana, em Londres Foto: Leon Neal/Reuters - 22/08/2022

Ele é um dos legisladores mais ricos do Parlamento, e os assuntos fiscais de sua mulher causaram polêmica durante sua campanha pela liderança do partido, em setembro, quando divulgou-se que ela mantinha o status de “não domiciliada”, pagando impostos ao tesouro indiano em vez do tesouro britânico, que seu marido supervisionou. E um videoclipe de um documentário da BBC de 2007 ressurgiu nos últimos meses, no qual Sunak sugere que ele não tem nenhum “amigo da classe trabalhadora”.

Sunak disse: “Cresci vendo meus pais servirem nossa comunidade local com dedicação e procurando fazer a mesma diferença positiva para as pessoas” quando se tornou membro do Parlamento de uma área de Yorkshire, no norte da Inglaterra, em 2015.

“Meus pais sacrificaram muito para que eu pudesse frequentar boas escolas”, disse ele em seu site oficial. “Sou apaixonado pela ideia de garantir que todos tenham acesso a uma ótima educação.”

Como muitos primeiros-ministros antes dele, Sunak estudou em uma escola particular de elite, onde sua excelência acadêmica o impulsionou para a posição de “head boy” (um prêmio do ensino médio britânico) antes de ir para a Universidade de Oxford para estudar política, filosofia e economia.

Mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos e fez um MBA como Fulbright Scholar na Universidade de Stanford, onde conheceu sua mulher. Eles têm duas filhas, Krishna e Anoushka. “Tive a sorte de desfrutar de uma carreira empresarial de sucesso”, disse ele, depois de co-fundar uma grande empresa de investimentos que trabalhou com empresas do Vale do Silício a Bangalore. Ele também trabalhou para o banco de investimentos Goldman Sachs.

Continua após a publicidade

Carreira meteórica

No entanto, sua ascensão política foi rápida. Ele foi nomeado ministro do governo britânico em 2018 e secretário-chefe do Tesouro em 2019. Em fevereiro de 2020, tornou-se um dos mais jovens secretários do Tesouro, ou ministro das Finanças, após ser promovido por Johnson. Seu papel sênior no governo chegou no momento em que a pandemia de coronavírus eclodiu, fechando grande parte da economia global. Sunak foi elogiado como uma força estabilizadora da economia britânica, embora tenha recebido críticas por incentivar as pessoas a “comer fora para ajudar” e por defender empréstimos que sobrecarregaram o Reino Unido com dívidas.

Depois que George Floyd foi morto pela polícia em Minneapolis e o movimento Black Lives Matter varreu grande parte do mundo em 2020, Sunak falou sobre o racismo que enfrentou na vida pública e sobre as lutas que seus pais superaram como imigrantes no Reino Unido. “Como asiático britânico, é claro que sei que existe racismo neste país”, tuitou. “Mas uma sociedade melhor não acontece da noite para o dia – como todos os grandes atos de criação, acontece lentamente e depende da cooperação de cada um de nós em direção a esse objetivo comum.”