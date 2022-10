Ataque a marido de Nancy Pelosi reascende temores de violência política nos EUA

Publicidade

WASHINGTON - Membros do Congresso dos Estados Unidos têm observado com cautela nos últimos anos como as ameaças e o assédio contra eles aumentaram, preocupando-se em particular que a linguagem agressiva e a desinformação desordenada que se infiltra no discurso político levaria à violência real.

O ataque ao marido da presidente da Câmara Nancy Pelosi, Paul, dentro de sua casa em São Francisco na manhã de sexta-feira, 28, por um intruso que gritou “Onde está Nancy?” e o espancou com um martelo antes de ser levado sob custódia pela polícia parecia confirmar os piores medos dos congressistas, trazendo à vida o perigo agudo enfrentado por funcionários eleitos em meio a um aumento no discurso político violento.

E revelou as vulnerabilidades na segurança em torno dos membros do Congresso e suas famílias – até mesmo uma legisladora tão poderosa e rica quanto Pelosi, que é a segunda na linha de sucessão à presidência e tem sua própria equipe de segurança – à medida que as campanhas parlamentares de meio de mandato chegam ao seu final.

Agentes da polícia de São Francisco e do FBI trabalham do lado de fora da casa da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, depois que seu marido Paul Pelosi foi atacado por um invasor em São Francisco, Califórnia, EUA Foto: Arthur Dong/EPA/EFE

Quase dois anos depois que os apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, inspirados por suas mentiras de uma eleição roubada, fazendo com que membros do Congresso e o vice-presidente fugissem para salvar suas vidas, o caldo tóxico de linguagem violenta, teorias da conspiração e desinformação que prosperam nos espaços digitais continuam a representar uma grave ameaça.

“Quando vemos coisas como o que aconteceu ontem à noite na casa da presidente da Câmara; quando vemos coisas como conspirações para sequestrar governadores; quando vemos atos evidentes aumentando; vemos, francamente, uma série de indicadores sugerindo que estamos realmente em um ponto de crise”, disse Peter Simi, professor associado da Chapman University que estuda grupos extremistas e violência há mais de 20 anos.

A deputada Ilhan Omar, democrata de Minnesota, que está entre os membros mais ameaçados da Câmara, disse que o ataque de sexta-feira foi uma “revelação” para ela e seu marido.

“Nós costumávamos falar teoricamente sobre o que aconteceria se eles encontrassem nossos filhos quando viessem nos procurar; o que aconteceria se eles encontrassem nossos entes queridos quando viessem nos procurar”, disse Omar na MSNBC. “Agora sabemos.”

Embora as ameaças tenham proliferado em todos os cantos do espectro político, o Departamento de Segurança Interna alertou que os Estados Unidos enfrentam um perigo crescente de “extremistas domésticos violentos” encorajados pelo ataque de 6 de janeiro e motivados pela raiva pela “transição presidencial, assim como outras queixas percebidas alimentadas por narrativas falsas” – uma referência às alegações de Trump que foram ecoadas por republicanos e ativistas de direita.

A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, e seu marido, Paul Pelosi

O impacto dos fóruns cheios de conspiração que ajudaram a alimentar o motim de 6 de janeiro pode ser visto nas casas legislativas em todo o país, onde os legisladores republicanos costumam responder a perguntas com base na desinformação de eleitores irritados, convencidos de que estão enfrentando não apenas oponentes políticos com os quais discordam, mas atores malvados que devem ser destruídos.

“Enquanto esperamos por mais informações, todo americano precisa baixar a temperatura”, disse o senador Ben Sasse, republicano do Nebraska, em comunicado na sexta-feira. “Isso é cada vez mais óbvio: indivíduos perturbados sucumbem facilmente às teorias da conspiração e à raiva – as consequências são sangrentas e antiamericanas”.

A violência política não é um fenômeno novo. O deputado Steve Scalise, da Louisiana, então um republicano de terceiro escalão, foi baleado e gravemente ferido em 2017 em um treino de beisebol do Congresso em um subúrbio de Washington, DC, por um homem com rancor contra os republicanos. Scalise disse que a presença de sua equipe de segurança salvou sua vida.

Mas desde o ataque ao Capitólio, membros do Congresso relataram sentir-se cada vez mais vulneráveis tanto em Washington quanto em casa em seus distritos. O número de ameaças registradas contra membros do Congresso aumentou mais de dez vezes nos cinco anos após a eleição de Trump em 2016, segundo dados da Polícia do Capitólio, o departamento federal de aplicação da lei que protege o Congresso, com mais de 9.625 ameaças relatadas em 2021.

Muitas dessas ameaças vieram de pessoas com doenças mentais que não representam um perigo imediato, disse um porta-voz da Polícia do Capitólio, e ainda menos dessas ameaças resultam em prisão ou indiciamento.

Mas os legisladores relataram um aumento nos confrontos chocantes que os levaram a mergulhar em suas contas de campanha para aumentar sua segurança e minimizar sua presença pública.

Um homem que enviou um e-mail furioso para a deputada Pramila Jayapal, democrata do estado de Washington, por exemplo, apareceu repetidamente do lado de fora de sua casa, portando uma arma semiautomática e gritando ameaças e palavrões. Um visitante desconhecido foi à casa da senadora Susan Collins, republicana do Maine, e quebrou uma janela.

Um vídeo da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, é reproduzido durante uma audiência do Comitê da Câmara para Investigar o Ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

“Eu não ficaria surpreso se um senador ou membro da Câmara fosse morto”, disse Collins em entrevista no início deste ano. “O que começou com telefonemas abusivos agora está se traduzindo em ameaças ativas de violência e violência real.”

Em uma revisão do The New York Times no início deste ano de mais de 75 casos de pessoas acusadas de ameaçar legisladores desde 2016, mais de um terço dos casos envolvia indivíduos republicanos ou pró-Trump ameaçando democratas ou republicanos que consideravam insuficientemente leais ao ex-presidente.

Quase um quarto dos casos eram de democratas ameaçando republicanos, muitos deles ameaças motivadas pela raiva pelo apoio dos legisladores a Trump e suas políticas, incluindo tentativas republicanas de revogar o Obamacare e um de seus indicados à Suprema Corte, Brett Kavanaugh.

Mais de um em cada 10 desses casos apresentava ameaças contra Pelosi, ressaltando como ela tem sido um alvo proeminente para a violência de inspiração política.

O resto era difícil de categorizar, considerando os raciocínios muitas vezes desconexos e conspiratórios dados por pessoas que recorrem à violência política contra funcionários eleitos.

As autoridades que investigam o ataque a Pelosi estavam analisando se o suspeito era responsável por postagens em blog de alguém com o mesmo nome que havia expressado opiniões antissemitas e outras odiosas, incluindo preocupações sobre pedofilia, racismo contra brancos e controle da internet por uma “elite”, disse Brooke Jenkins, a promotora distrital de São Francisco.

Mesmo a retórica não seguida de ação pode ser assustadora. Em 2018, um homem da Flórida ligou para o escritório do deputado Brian Mast, republicano da Flórida, quase 500 vezes e ameaçou matar seus filhos pelo apoio do congressista à política de separação familiar de Trump na fronteira sul.

J. Thomas Manger, o chefe da Polícia do Capitólio, disse aos legisladores no início deste ano que as ameaças sobrecarregaram seu departamento. Cada ameaça encaminhada à Polícia do Capitólio é avaliada quanto ao potencial de violência direcionada e ao risco imediato para a vítima e, em alguns casos, eles trabalham em conjunto com o FBI para investigar.

“Estamos quase nos afogando nessa maré de investigações”, disse Manger. “Vamos ter que quase dobrar o número de agentes que trabalham nesses casos de ameaças.”

Um porta-voz da polícia disse mais tarde que o departamento já atingiu esse objetivo. Também abriu dois escritórios de campo na Flórida e na Califórnia, que têm mais ameaças contra membros do Congresso, e contratou um diretor de inteligência encarregado de melhorar a coleta e o compartilhamento de dados.

O ataque a Paul Pelosi provavelmente provocará novas discussões entre os legisladores sobre como proteger a si mesmos e suas famílias, especialmente aqueles que enfrentam disputas de reeleição competitivas, que devem fazer campanha pesada nas últimas duas semanas antes das eleições. Muitos legisladores tentaram reduzir sua presença física em suas comunidades antes mesmo do ataque, mudando de eventos presenciais para eventos por telefone.

Os membros do Congresso podem usar fundos de campanha para pagar por sistemas e detalhes de segurança doméstica e gastaram um total de mais de US$ 6 milhões (R$ 32 bilhões) desde o início do ano passado, de acordo com uma análise do The Times de financiamento de campanha e dados do Congresso.