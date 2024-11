Ataque de drones a Moscou ocorre após mês com maiores baixas russas na guerra, dizem britânicos

KIEV, Ucrânia - Um ataque maciço de drones sacudiu Moscou e seus subúrbios durante a noite de sábado e o domingo, ferindo várias pessoas e interrompendo temporariamente o tráfego em alguns dos aeroportos mais movimentados da Rússia, segundo as autoridades. Enquanto isso, uma grande onda noturna de drones russos teve como alvo a Ucrânia.

Isso ocorreu depois que o presidente russo Vladimir Putin assinou um pacto com a Coreia do Norte na noite de sábado, obrigando os dois países a fornecer ajuda militar imediata usando "todos os meios" se um deles for atacado. O acordo marca o vínculo mais forte entre Moscou e Pyongyang desde o fim da Guerra Fria. No início desta semana, a Ucrânia informou que suas tropas entraram em contato pela primeira vez com unidades norte-coreanas. Autoridades norte-americanas confirmaram anteriormente o envio de pelo menos 3.000 soldados norte-coreanos para a Rússia, enquanto Kiev tem dito repetidamente que o número é muito maior. Isso alimentou as preocupações de uma escalada acentuada na guerra de Moscou contra a Ucrânia e as tensões que se espalharam pela Ásia-Pacífico.

Policiais russos inspecionam os destroços de um drone ao lado de um carro queimado no pátio de edifícios residenciais após um ataque de drone na região de Moscou Foto: Tatyana Makeyeva/AFP

O Reino Unido estima as perdas das tropas russas em 700.000

Tanto Moscou quanto Kiev mantêm um controle rígido sobre os números de baixas desde o início da guerra em grande escala, apesar dos relatos regulares de que as forças russas sofreram grandes perdas após os ataques de “onda humana”, que visam esgotar as defesas ucranianas.

No entanto, o chefe da equipe de defesa do Reino Unido, Tony Radakin, disse à BBC que as forças russas sofreram seu pior mês de baixas em outubro desde a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ele disse que as tropas de Moscou sofreram uma média de 1.500 mortos e feridos por dia, elevando suas perdas totais na guerra para 700.000.

Guerra tem levado a perdas pesadas dos dois lados durante os combates em território ucraniano Foto: Anton Shtuka/AP

De acordo com Radakin, os russos comuns estavam pagando “um preço extraordinário” pela guerra, mesmo com a extenuante ofensiva russa de meses no leste industrial da Ucrânia continuando a obter ganhos. Ele não disse como as autoridades do Reino Unido calcularam os números de vítimas russas.

“Não há dúvida de que a Rússia está obtendo ganhos táticos e territoriais, o que está pressionando a Ucrânia”, disse ele. Mas ele acrescentou que se tratava de “pequenos incrementos de terra”, e que os gastos crescentes de Moscou com defesa e segurança estavam colocando uma pressão cada vez maior sobre o país.

Radakin insistiu que os parceiros ocidentais da Ucrânia devem apoiá-la “pelo tempo que for necessário” para repelir a agressão russa, mesmo que os aliados do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tenham sinalizado que Kiev pode ter que ceder território para buscar a paz.

A Rússia está cautelosamente otimista com a próxima presidência de Trump

No domingo, o porta-voz oficial do Kremlin expressou um otimismo cauteloso sobre a próxima presidência de Trump, dizendo: “Pelo menos ele fala sobre paz. ... Ele não fala sobre confronto”.

“Os sinais são positivos. Trump, durante sua campanha eleitoral, disse que vê tudo por meio de acordos, que pode fazer acordos que levarão todos à paz”, disse Dmitry Peskov a repórteres em uma coletiva.

“Ele não fala sobre o desejo de infligir uma derrota estratégica à Rússia, e isso o distingue favoravelmente do atual governo (dos EUA)”, disse Peskov.

Mas o presidente ucraniano Volodmir Zelenski insistiu no domingo que “decisões fortes” dos parceiros ocidentais de Kiev são necessárias para acabar com o “terror” dos ataques de drones e mísseis russos e garantir uma “paz confiável” para a Ucrânia.

“A morte de crianças e a perda de membros da família não podem ser simplesmente esquecidas”, disse Zelenski em uma publicação no aplicativo de mensagens Telegram.

“Sem decisões fortes, não há segurança contra o terror, e isso é igualmente claro em todos os países. Não há paz confiável sem justiça”, disse ele.

Os combates contínuos causam danos e baixas em ambos os lados

Os ferozes combates continuaram perto das cidades ucranianas de Toretsk e Kurakhove, no leste do país, informou o Estado-Maior da Ucrânia no domingo. Entre 700 e 1.000 moradores permanecem em Kurakhove, uma cidade da linha de frente cercada por três lados e em ruínas. A maioria deles vive no subsolo, sem água encanada, aquecimento ou eletricidade.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse que um total de 84 drones ucranianos foram abatidos durante a noite em território russo, após o que chamou de “ataque em massa à infraestrutura civil”. Um homem morreu sob escombros depois que drones atingiram seu bloco de apartamentos na região russa de Belgorod, a poucos quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informou o governador local Vyacheslav Gladkov.

Cinco outras pessoas ficaram feridas no subúrbio de Ramenskoe, em Moscou, e em um vilarejo próximo, de acordo com autoridades locais. Canais russos no aplicativo de mensagens Telegram divulgaram relatos de testemunhas oculares de destroços de drones incendiando casas nos subúrbios. A autoridade de aviação da Rússia informou que os voos foram suspensos por um breve período nos principais aeroportos internacionais, incluindo Sheremetyevo e Domodedovo. Pelo menos 14 voos com destino a Moscou foram redirecionados para Nizhnyi Novgorod, uma cidade a mais de 490 quilômetros (300 milhas) a leste, informaram representantes do aeroporto. O Estado-Maior da Ucrânia afirmou no domingo que drones ucranianos causaram um incêndio em um depósito de armas na região de Bryansk, no sul da Rússia, perto da Ucrânia e de Bielorrússia. A atualização online apresentava uma foto que mostrava grossas nuvens de fumaça avermelhada subindo no céu noturno. A AP não conseguiu verificar as circunstâncias em que a foto foi tirada, e não houve nenhum comentário imediato da Rússia. Enquanto isso, o ministério de emergências da Rússia disse no domingo que um grande incêndio ocorreu em um armazém fora de Moscou. Não houve relatos imediatos de vítimas, e não ficou claro se o incêndio estava ligado aos ataques de drones ucranianos. Durante a noite, a Rússia lançou um "recorde" de 145 drones no território ucraniano, de acordo com a força aérea da Ucrânia, 62 dos quais foram abatidos. Outros 67 foram "perdidos", disse a força aérea, uma provável referência à interferência eletrônica que fez com que os drones se desviassem do curso.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida quando os drones russos atingiram áreas residenciais no porto de Odessa, no sul da Ucrânia, informou o governador local Oleh Kiper. E pelo menos cinco civis, incluindo uma menina de 17 anos e um menino de 10 anos, ficaram feridos pela queda de destroços de drones e por bombardeios na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, no domingo, disseram o governador Oleh Syniehubov e promotores locais.

Mais tarde, no domingo, a Rússia disse que havia atingido um grande destacamento de soldados ucranianos na província de Kharkiv com foguetes termobáricos, mas não forneceu provas imediatamente. / ASSOCIATED PRESS

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.