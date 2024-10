Ataque israelense em campo de refugiados no norte de Gaza deixa 33 mortos, diz Defesa Civil

Um dia depois de ter enfatizado que a guerra em Gaza ainda não havia terminado mesmo após a morte do principal líder do grupo terrorista Hamas, Israel lançou um bombardeio no norte do enclave que deixou 33 pessoas mortas, de acordo com a Defesa Civil da Faixa de Gaza.

PUBLICIDADE O ataque aéreo nesta sexta-feira, 18, atingiu um acampamento de refugiados da cidade de Jabalia, que fica a quatro quilômetros ao norte da Cidade de Gaza. O Exército israelense afirma que o Hamas está tentando recompor suas forças nesta região. “O número de vítimas subiu para 33 mortos e dezenas de feridos”, informou o porta-voz da organização Mahmud Basal, depois de que uma fonte médica do hospital Al Awda disse à AFP que seu estabelecimento recebeu “22 mortos e 70 feridos” após o ataque, que atingiu a zona Tal Al Zaatar do campo de refugiados.

Um menino palestino deslocado carrega pão enquanto caminha entre tendas em Deir al-Balah, Faixa de Gaza. Foto: Abdel Kareem Hana/AP

A guerra em Gaza entrou em uma nova fase na quinta-feira, 17, depois que Israel anunciou a morte de Yahya Sinwar, o líder do grupo terrorista Hamas abatido na véspera durante uma operação de suas tropas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu frisou que a “guerra não chegou ao fim” e que agora vai trabalhar para a libertação de reféns.

O Hamas, porém, afirmou que não vai libertar os reféns em seu poder até que Israel ponha fim à guerra em Gaza e assegurou que a morte de Sinwar o deixará “mais forte”.

Em paralelo, o Hezbollah reivindicou nesta sexta-feira ataques no norte de Israel. O Exército israelense informou que “cerca de 75 projéteis foram disparados pelo Hezbollah a partir do Líbano”. Também afirmou que bombardeou “alvos no sul do Líbano” e que matou “cerca de 60 terroristas”./AFP.