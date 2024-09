Pagers explodindo na terça-feira. Walkie-talkies detonados no dia seguinte. Uma bateria intensa de mísseis na quinta. Nesta sexta, 20, um grande ataque no sul de Beirute.

Os ataques de Israel à milícia xiita radicada no Líbano Hezbollah nesta semana constituem uma escalada significativa na guerra do Oriente Médio, que dura 11 meses. Durante esse tempo, Israel e o Hezbollah travaram um conflito com baixa intensidade, concentrado na fronteira Israel-Líbano, e a situação se agravou sem nunca ser declarada a guerra total. Israel segue agora um manual mais arriscado. A intensidade dos ataques para forçar o Hezbollah a recuar para dentro do Líbano aumentou, e na mesma proporção aumentou a chance do oposto - uma resposta mais agressiva do grupo - acontecer.

A espionagem israelense sabotou os dispositivos de comunicação do Hezbollah. Os caças atingiram o sul do Líbano com intensidade rara. Agora, avançam sobre Beirute, a capital libanesa, pela primeira vez desde julho. O resultado foi a morte de um comandante militar do alto escalão do Hezbollah, segundo as autoridades israelenses. Dois edifícios foram destruídos, disse o governo libanês.

Imagem mostra edificação destruída por um ataque aéreo de Israel no sul de Beirute, nesta sexta-feira, 20. Ataques israelenses contra militantes do Hezbollah se intensificaram nesta semana Foto: Bilal Hussein/AP

Apesar da escalada, os dois lados parecem determinados a manter o equilíbrio que evita uma guerra mais ampla, pelo menos até a tarde desta sexta.

As ações de Israel foram inferiores ao que se pode considerar um golpe fatal no Hezbollah, mas serviram para humilhar o grupo e espalhar o horror pela sociedade libanesa. Até agora, no entanto, não conseguiram coagir a milícia a abandonar o conflito. O Hezbollah entrou na guerra em apoio ao grupo terrorista Hamas, depois que o Exército israelense começou os ataques na Faixa de Gaza por causa do ataque de 7 de outubro.

Em resposta às últimas operações, o Hezbollah lançou ataques de curto alcance no norte israelense nesta sexta. O líder do grupo, Hassan Nasrallah, prometeu continuar com as ofensivas até que Israel finalize o conflito em Gaza.

A milícia também prometeu uma resposta específica à explosão dos pagers e walkie-talkies, que mataram ao menos 37 pessoas e feriram outras milhares. Nenhuma data para a retaliação, no entanto, foi anunciada. A sinalização é de que o grupo ainda faz um balanço das perdas. Centenas de seus combatentes seguem em hospitais.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou esta semana que o conflito regional entrou em uma nova fase. Entretanto, não deu informações sobre invasões terrestres no Líbano.

O Exército de Israel afirmou que transferiu uma divisão de paraquedistas para próximo da fronteira, mas as posições atuais não indicam que estão prestes a um movimento terrestre, mesmo com mais ataques aéreos e espiões.