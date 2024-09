Aviões de guerra israelenses atacam o Líbano; Hezbollah e Irã prometem retaliação por explosões

Caças israelenses realizaram uma série de ataques em posições do Hezbollah no Líbano nesta quinta-feira, 19, em meio a tensões com a milícia xiita radical libanesa após a explosão de pagers e walkie-talkies que deixaram mais de 30 mortos e milhares de feridos em diversas partes do Líbano.

Os aviões de Israel também voaram sobre a capital do Líbano, Beirute, durante o discurso do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que afirmou que as explosões de dispositivos da milícia cruzaram a “linha vermelha”. Nasrallah prometeu retaliação contra Israel pelo ataque. Tel-Aviv não assumiu a autoria das explosões dos últimos dias.

Apoiadores do Hezbollah participam de funerais de integrante da milícia após explosões de pagers e walkie-talkies na terça-feira e na quarta-feira Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Segundo o The New York Times, a passagem dos caças israelenses por Beirute sacudiu prédios da capital libanesa e fez com que os moradores fossem para as ruas.

O discurso de Nasrallah

Durante um pronunciamento, o chefe do Hezbollah apontou que, apesar das explosões que afetaram muitos integrantes da milícia, o grupo continuaria com seus bombardeios diários ao norte de Israel. Nasrallah disse que os israelenses que moram na região não poderiam retornar as suas casas até que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas termine na Faixa de Gaza. O chefe do Hezbollah afirmou que as explosões no Líbano estavam sendo investigadas e reconheceu que o grupo sofreu um "golpe severo".

O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, discursa após as explosões que mataram 37 pessoas no Líbano Foto: Al-Manar/AFP

“O inimigo cruzou todas as fronteiras e linhas vermelhas”, disse ele. Apontando para o número de pagers e walkie-talkies, ele acusou Israel de pretender matar milhares de pessoas de uma só vez. “O inimigo enfrentará uma punição severa e justa.”

Após as explosões que ocorreram na terça-feira, 17, e na quarta-feira, 18, 37 pessoas morreram e 3 mil ficaram feridas.

Ataques do Hezbollah

Durante o discurso de Nasrallah, o Hezbollah anunciou que atacou sete posições israelenses nesta quinta-feira, duas delas com drones. Hospitais de Israel disseram que oito pessoas ficaram feridas após os ataques.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram que dois soldados morreram em decorrência dos ataques do Hezbollah.

Durante uma conversa com Nasrallah, o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, afirmou que Israel “enfrentará uma resposta esmagadora do eixo da resistência”.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, participa de uma coletiva de imprensa com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, em Tel-Aviv, Israel Foto: Abir Sultan/AP

Nova fase da guerra

Apesar de Israel não reconhecer a autoria dos ataques que mataram 37 pessoas no Líbano, o país admitiu que está entrando em uma nova fase da guerra, com enfoque maior nos conflitos contra o Hezbollah.

Em uma reunião com oficiais do Exército israelense, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que a nova fase traz “oportunidades significativas, mas também riscos pesados”.

“O Hezbollah está se sentindo perseguido e a sequência de nossas operações militares continuará”, disse Gallant. “Nosso objetivo é devolver os moradores do norte para suas casas com segurança. Com o passar do tempo, o Hezbollah pagará um preço cada vez maior”./com AP