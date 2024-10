Ataques israelenses no norte de Gaza matam pelo menos 20 e aumentam crise humanitária

TEL AVIV, Israel - A crise humanitária no norte da Faixa de Gaza aumentou neste sábado, 12, com um bombardeio de Israel que matou pelo menos 20 pessoas, deixou milhares presos e levou um dos últimos hospitais em funcionamento da área a emitir apelos por assistência.

Os ataques aéreos de Israel atingiram a área de Jabalia, no norte de Gaza, ao mesmo tempo que os militares israelenses também avançam com a sua campanha no Líbano, onde alertaram os residentes de mais 23 cidades para deixarem o local no sábado. Cerca de 400 mil pessoas permanecem no norte de Gaza, segundo as Nações Unidas, e muitas ficaram presas em seus bairros destruídos pelos ataques aéreos israelenses, que, segundo o exército, estão mirando o Hamas e outros grupos aliados.

Cerca de 400 mil pessoas permanecem no norte de Gaza, segundo as Nações Unidas Foto: Eyad Baba/EYAD BABA

Em comunicado divulgado na sexta-feira, 5, o Médicos Sem Fronteiras disse que cinco funcionários ficaram presos em Jabalia e que um deles relatou que “cerca de 20 pessoas” foram mortas em um ataque aéreo no Hospital Al-Yemen Al-Saeed.

O Ministério da Saúde da Palestina, administrado pelo braço político do grupo terrorista Hamas, informou que pelo menos 49 pessoas foram mortas em Gaza desde sexta-feira e que 219 feridos chegaram aos hospitais. O exército de Israel emitiu avisos de retirada para a área nos últimos dias, mas trabalhadores humanitários afirmaram que os combates tornaram difícil seguir essas instruções.

Avichay Adraee, o porta-voz do exército para o idioma árabe, disse na plataforma social X que o exército estava “operando com grande força” contra o Hamas e outros grupos aliados “e continuará por um longo período de tempo.” Ele acrescentou: “A área designada, incluindo os abrigos localizados lá, é considerada uma zona de combate perigosa.”

Jonathan Crickx, porta-voz da Unicef nos territórios palestinos, descreveu a ordem de evacuação de Israel no norte de Gaza como “extremamente preocupante”, porque alertava explicitamente que os abrigos não seriam seguros e incluía locais como o Hospital Kamal Adwan.

No sábado, o gabinete de comunicação social do governo de Gaza disse que a unidade de cuidados intensivos do hospital enfrentava uma “situação catastrófica”. “As próximas horas serão decisivas para a vida de muitas crianças internadas em unidades de cuidados intensivos, porque o combustível está acabando”, afirmou o gabinete de comunicação social.

Israel tem atacado sistematicamente áreas de Gaza e descreveu como zonas humanitárias seguras edifícios que abrigam civis deslocados, incluindo escolas que são utilizadas como abrigos. Os militares israelenses afirmaram que tais ataques têm como alvo o Hamas e outros militantes que operam nessas áreas, que usam os civis como escudos humanos – o que o Hamas negou ter feito.

No sábado, Adraee, o porta-voz militar israelense, também publicou avisos de evacuação para quase duas dezenas de cidades no sul do Líbano, dizendo que Israel as atacaria como parte da sua guerra contra o Hezbollah, o grupo militante xiita. Ele acusou o Hezbollah de usar ambulâncias para transportar armas e combatentes e disse que Israel atacaria as ambulâncias se acreditasse que elas seriam usadas para esse objetivo.

“Apelamos às equipes médicas para que evitem lidar com membros do Hezbollah e não cooperem com eles”, disse Adraee, acrescentando que os militares “confirmam que serão tomadas as medidas necessárias contra qualquer veículo que transporte homens armados, independentemente do seu tipo”.

