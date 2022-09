Massacre na Rússia: atirador vestido com símbolos nazistas ataca escola e deixa 13 mortos

MOSCOU - Um homem vestido com roupas com símbolos nazistas abriu fogo contra alunos e funcionários de uma escola de ensino básico na cidade de Izhevsk, na Rússia, matando ao menos 13 pessoas, incluindo sete crianças, na manhã desta segunda-feira, 26. De acordo com autoridades russas, outras 21 pessoas ficaram feridas durante o ataque.

O Comitê de Investigação da Rússia informou que o ataque aconteceu na escola de número 88 de Izhevsk, localizada a 960 km de Moscou, que recebe turmas do 1° ao 11° ano do ensino básico. Ainda de acordo com o comitê, o atirador foi identificado como Artiom Kazantsev, de 34 anos, um ex-aluno da escola.

Leia também A ameaça nuclear de Putin; leia a coluna de Lourival Sant’Anna

Imagem divulgada por autoridades russas mostra corpo de atirador que invadiu escola de ensino básico em Izhevsk. Foto: Comitê de Investigação da Rússia via AFP

Em um comunicado, o comitê informou que Kazantsev usava uma camisa preta com símbolos nazistas no momento do ataque. A Guarda Nacional da Rússia afirmou que o atirador utilizou duas pistolas não letais adaptadas para disparar munição real para produzir o ataque.

“Treze pessoas, incluindo seis adultos e sete menores de idade, morreram neste crime”, afirma o comunicado o comitê. A nota informa ainda que 14 crianças e sete adultos ficaram feridos e que o atirador vestia um “pulôver preto com simbologia nazista e uma balaclava”.

Depois de abrir fogo contra dezenas de pessoas na escola, disseram as autoridades, Kazantsev se matou. Nenhuma explicação sobre a motivação do crime foi dada até o momento, mas uma investigação criminal sobre o incidente foi aberta.

(4)



Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti Izhevsk...



Bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı konusunda net bilgi yok ama 9 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/96PfPxC4hU — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) September 26, 2022

Publicidade

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu o ataque a tiros como “um ato terrorista” e disse que o presidente Vladimir Putin deu todas as ordens necessárias às autoridades competentes.

“O presidente Putin lamenta profundamente as mortes de adultos e crianças na escola, onde ocorreu um ato terrorista”, disse Peskov a repórteres na segunda-feira.

O governador da região da Udmurtia, Alexander Brechalov, anunciou em um discurso emocionado que o atirador entrou na escola, matou um segurança e abriu fogo contra as crianças.

“A operação de retirada terminou e o perímetro está isolado”, disse Brechalov no vídeo divulgado no Telegram. Ele também informou que a Guarda Nacional da Rússia, o FSB (Serviço Federal de Segurança) e as autoridades responsáveis pela investigação estavam no local.

O tiroteio acontece em um momento de grande tensão em várias regiões da Rússia, após o anúncio da convocação militar de centenas de milhares de reservistas para a ofensiva na Ucrânia. Também nesta segunda, um homem abriu fogo em um centro de recrutamento do Exército russo na Sibéria e um militar ficou gravemente ferido./AP, AFP e EFE